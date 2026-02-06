אולימפיאקוס ובארסה חגגו, ניצחון דרמטי למילאנו

ז’לגיריס קובנה הסתבכה הערב (שישי) במאבק על הפליי-אין לאחר 92:82 לאנדולו אפס, המדורגת רק במקום ה-19 ביורוליג. הליטאים אמנם הצליחו להפוך פיגור ולרדת ליתרון לקראת הרבע האחרון, אך הטורקים העלו הילוך ברגע האמת, סגרו את המשחק בריצת 0:13 מרשימה ולקחו ניצחון מפתיע שהפך את תמונת המאבק לצמודה עוד יותר.

אנדולו, ששלטה לפרקים והובילה כבר בשמונה נקודות במחצית הראשונה, קיבלה 19 נקודות מג’ורדן לויד, לצד 14 של פי ג’יי דוזייר ו-13 של ניק וויילר באב, בעוד בז’לגיריס אנדראס טובליס בלט עם 22 נקודות ונייג’ל וויליאמס גוס הוסיף 19, במשחק שבו סילביין פרנסיסקו התקשה וסיים עם תשע נקודות בלבד.

אולימפיאקוס - בולוניה 77:109

החבורה של ברצוקאס התאוששה מההפסד מוקדם יותר השבוע לדובאי, והיא נמצאת במקום השני, מרחק שני משחקים מפנרבחצ’ה הראשונה. אחרי רבע ראשון צמוד היוונים ברחו בשני הרבעים הבאים, כש-10 הדקות האחרונות היו בעיקר גארבג’ טייים ובולוניה לא באמת הצליחה לאתגר אותם. סשה וזנקוב היה נהדר כהרגלו עם 20 נקודות, כשגם טיילר דורסי תרם את חלקו עם 18 כאלו. האיטלקים מסתבכים במאבק על הפליי אין, כשהם מדורגים במקום ה-13.

וילרבאן – מילאנו 77:76

אולימפיה מילאנו רשמה ניצחון דרמטי וחשוב במיוחד בחוץ על וילרבאן, במשחק שבו למזלה הפעם הבאזר ביטל הטבעה שהייתה יכולה להפוך את התוצאה. זו הייתה ניצחון שלישי ברציפות לביאנקורוסי, שממשיכים לטפח תקווה להישאר במאבק על הפליי-אין וחזרו למרחק ניצחון אחד בלבד מהמקום המוביל לשם. מילאנו שוב נראתה מצוין במשך 30 דקות, עלתה ליתרון דו ספרתי ואפילו ל-14 נקודות לקראת הרבע האחרון, אך קרסה ברבע הרביעי עם ריצת נגד של הצרפתים, שקלעו 23 נקודות לעומת 10 בלבד של האיטלקים והתקרבו עד מרחק סל. בסיום, סל חשוב של מרקו גודוריץ’ והצפירה שהצילה את מילאנו מניצחון צרפתי השאירו את הנקודות אצל האורחת. גודוריץ’ הוביל עם 18 נקודות ו-7 אסיסטים, קווין אליס תרם 13 נקודות ללא החטאה לשתיים וארמוני ברוקס רשם דאבל דאבל נדיר של 11 נקודות ו-10 ריבאונדים, במשחק שהמחיש שוב גם את הפוטנציאל של מילאנו וגם את הבעיות שלה ברגעי ההכרעה.

באסקוניה - ברצלונה 97:91

הקטלונים יצאו עם ידם על העליונה מהדרבי הספרדי בתום קרב צמוד עם הקבוצה מחבל הבאסקים. החצי הראשון היה דווקא בשליטת המארחים, אך רבע שלישי גדול נתן לברצלונה את היתרון, שנשמר עד לסיום. החבורה של צ’אבי פסקוואל רצה חזק בצמרת כשהיא במקום הרביעי, כשיריבתה בסקוניה מסובכת בתחתית במקום ה-16 ונראה שהיא לא תוציא הרבה מעונת היורוליג הנוכחית.