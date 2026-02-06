לידס חגגה 1:3 על נוטינגהאם בקרב התחתית

לידס פתחה הערב (שישי) את המחזור ה-25 בפרמייר ליג עם חגיגה גדולה, כשניצחה 1:3 את נוטינגהאם פורסט בבית והשיגה ניצחון שני בארבעת המחזורים האחרונים. בזכות שלוש הנקודות עלתה לידס ל-29 נקודות, פתחה פער של שלוש נקודות מיריבתה הישירה לתחתית והתרחקה מעט מהאזור המסוכן, בעוד נוטינגהאם נותרה במקום ה-17, גם היא מעל הקו האדום, אך בלחץ גובר.

היתרון הגיע כבר בדקה ה-26, כשג’יידן בוגל קיבל את הכדור בתוך הרחבה, הגיב במהירות ודחק אותו נמוך לפינה השמאלית. ארבע דקות בלבד חלפו ולידס הכפילה את התוצאה, לאחר שג’יימס ג’סטין שלח כדור עומק מצוין לנואה אוקאפור, שהפגין קור רוח ובעט לפינה השמאלית התחתונה. במחצית השנייה חתמה לידס את התוצאה, כשדומיניק קלברט-לווין היה הראשון להגיב לכדור גובה והסיט אותו בנגיעה חכמה אל הרשת, בדרך ל-0:3 משכנע. לורנצו לוקה רק צימק בדקה ה-86.

תוצאות תיקו בגרמניה ואיטליה

במשחק שפתח את המחזור ה-21 בבונדסליגה, פרנקפורט נפרדה ב-1:1 מאוניון ברלין ונותרה במקום ה-7 עם 28 נקודות, כשהיא עלולה לאבד את מקומה בהמשך המחזור, בעוד אוניון במקום התשיעי עם 25 נקודות. נתניאל בראון כבש ראשון לפרנקפורט בדקה ה-86, אבל אוסקר הויילון הורחק בכרטיס צהוב שני ולאופולד קוורפלד העניש מהנקודה הלבנה וקבע חלוקת נקודות בדקה ה-87.

באיטליה, ורונה ופיזה נפרדו ב-0:0 במשחק שפתח את המחזור ה-24. שתי הקבוצות נועלות את הטבלה עם 15 נקודות כל אחת והיו חייבות ניצחון כדי לעלות מעל לקו האדום, אבל הסתבכו.