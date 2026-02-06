יום שבת, 07.02.2026 שעה 01:03
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

לידס חגגה 1:3 על נוטינגהאם בקרב התחתית

ניצחון חשוב ללידס שהתרחקה מהקו האדום, היריבה הסתבכה. באיטליה ורונה ופיזה האחרונות נפרדו ב-0:0, 1:1 בין פרנקפורט לאוניון ברלין בבונדסליגה

דומיניק קלברט לווין (IMAGO)
דומיניק קלברט לווין (IMAGO)

לידס פתחה הערב (שישי) את המחזור ה-25 בפרמייר ליג עם חגיגה גדולה, כשניצחה 1:3 את נוטינגהאם פורסט בבית והשיגה ניצחון שני בארבעת המחזורים האחרונים. בזכות שלוש הנקודות עלתה לידס ל-29 נקודות, פתחה פער של שלוש נקודות מיריבתה הישירה לתחתית והתרחקה מעט מהאזור המסוכן, בעוד נוטינגהאם נותרה במקום ה-17, גם היא מעל הקו האדום, אך בלחץ גובר.

היתרון הגיע כבר בדקה ה-26, כשג’יידן בוגל קיבל את הכדור בתוך הרחבה, הגיב במהירות ודחק אותו נמוך לפינה השמאלית. ארבע דקות בלבד חלפו ולידס הכפילה את התוצאה, לאחר שג’יימס ג’סטין שלח כדור עומק מצוין לנואה אוקאפור, שהפגין קור רוח ובעט לפינה השמאלית התחתונה. במחצית השנייה חתמה לידס את התוצאה, כשדומיניק קלברט-לווין היה הראשון להגיב לכדור גובה והסיט אותו בנגיעה חכמה אל הרשת, בדרך ל-0:3 משכנע. לורנצו לוקה רק צימק בדקה ה-86.

תוצאות תיקו בגרמניה ואיטליה

במשחק שפתח את המחזור ה-21 בבונדסליגה, פרנקפורט נפרדה ב-1:1 מאוניון ברלין ונותרה במקום ה-7 עם 28 נקודות, כשהיא עלולה לאבד את מקומה בהמשך המחזור, בעוד אוניון במקום התשיעי עם 25 נקודות. נתניאל בראון כבש ראשון לפרנקפורט בדקה ה-86, אבל אוסקר הויילון הורחק בכרטיס צהוב שני ולאופולד קוורפלד העניש מהנקודה הלבנה וקבע חלוקת נקודות בדקה ה-87.

באיטליה, ורונה ופיזה נפרדו ב-0:0 במשחק שפתח את המחזור ה-24. שתי הקבוצות נועלות את הטבלה עם 15 נקודות כל אחת והיו חייבות ניצחון כדי לעלות מעל לקו האדום, אבל הסתבכו.

