חלוצים כובשים ומאמן התקפי: הנוער של אתלטיקו

הסנסציה הגדולה שחוללה קבוצת הנוער של מכבי חיפה שהדיחה את ברצלונה מליגת האלופות של אופ"א זימנה לה מפגש בשמינית הגמר מול יריבה אטרקטיבית נוספת בעלת שם גדול, אתלטיקו מדריד.

גם העימות הבא אמור להיות מרגש ואינטנסיבי ולספק חוויית כדורגל ברמה הגבוהה ביותר. בניגוד לתדמית ההגנתית והקשוחה של הבוגרים שלהם, הקולצ'ונרוס עד גיל 19 נחשבים לאחת הקבוצות האטרקטיביות וההתקפיות ביותר באירופה ומציגים את אחת מחוליות החוד הפוריות ביותר. יחד עם זאת, גם בהגנה הם מציגים את החוזק המוכר של המועדון.

הדינמיות והפוריות של אתלטיקו קיבלה ביטוי בשלבים המוקדמים יותר בליגת האלופות, בייחוד בניצחון האחרון בשלב הקודם 2:6 על דינמו קייב במשחק שהתקיים בטורקיה. השחקנים של אנחל דונאטו נאלצו להתמודד מול האוקראינים אחרי שסיימו את שלב הליגה מחוץ לשש הראשונות בעקבות הפסד 3:2 לפ.ס.וו איינדהובן במחזור האחרון. לפני כן הרשימה אתלטיקו כאשר הביסה 1:4 את אינטר במשחק בו נותרה בעשרה שחקנים החל מהדקה השישית וגם רשמה 3:4 מרתק על ארסנל ו-0:5 על אוניון סן ז'ילואז.

גם בליגה הספרדית לנוער עושה אתלטיקו מדריד חיל. היא מדורגת שנייה בבית 5 אחרי 18 מחזורים עם ארבע נקודות פחות מהמוליכה ריאל מדריד, לה הפסידה 1:0 בחוץ בדרבי שהתקיים ב-21 בדצמבר.

אתגר לא פשוט. שחקני הנוער של מכבי חיפה (באדיבות מכבי חיפה)

סנסציה נוספת? לא יהיה פשוט

המשחקים בליגה הספרדית אינם מעידים על הצפוי באירופה, ולא רק בגלל שמדובר במסגרת אחרת, אלא גם מכיוון שחלק גדול מהכוכבים של אתלטיקו אינם נוטלים חלק באופן קבוע במשימות המקומיות בגלל שמעלים אותם בדרך כלל לקבוצות הבכירות יותר של המועדון. הם חוזרים לנוער רק בליגת האלופות וזו הסיבה לכך שהכובשים הבולטים בליגה, אוסקר בסאגה וגבריאל אובאמה, לא צפויים למלא תפקיד מרכזי מול מכבי חיפה.

למרות זאת, אם מכבי חיפה חושבת לחולל סנסציה באלקלה דה אנארס כדאי שתיקח בחשבון את הנתון הבא: לא רק שאתלטיקו מדריד ניצחה העונה בכל עשרת משחקיה הביתיים בליגת הנוער הספרדית, היא גם מציגה נתון מדהים של 35 שערי זכות שם לעומת 0 ספיגות.

העליה לשמינית הגמר באירופה הייתה מתבקשת מבחינתו של אנחל דונאטו, המאמן שמונה בקיץ האחרון במקום קודמו בתפקיד לואיס בואנו אחרי שבשנתיים האחרונות אימן את הנוער של אלצ'ה. דונאטו בן ה-35, שבעברו אימן 12 שנים במחלקת הנוער של הקולצ'ונרוס מעדיף כדורגל התקפי ומהיר ומרבה להשתמש בשחקני הכנף. הוא מרבה להציב מערך 4-3-3 שמשתנה לעיתים ל-4-2-3-1.

אנחל דונאטו (IMAGO)

הכוכב המלהיב והחלוץ שסימאונה שם עליו עין

הכוכב של אתלטיקו הוא שחקן הכנף הארגנטינאי/ספרדי חסוס באריוס, המסוגל לשחק בשני האגפים וגם כחלוץ. האוהדים כבר למדו להכיר את שמו של השחקן המרבה לחתוך מצד שמאל לכיוון השער ולבעוט ברגל ימין ומחכים ליום בו ילהיב בבוגרים.

בינתיים מחלק באריוס את זמנו בין המילואים של אתלטיקו בליגה השלישית לבין קבוצת הנוער. עד כה הוא הבקיע 16 שערים בכל המסגרות ומצטיין גם בבישולים. מדובר בשחקן שמגיע במקור מחרס שבדרום ספרד ואשר הצטרף למועדון לפני שלוש שנים. בשל המהירות והטכניקה הגבוהה שלו הוא מהווה איום תמידי על הגנות היריב.

מכבי חיפה תצטרך להיזהר בעיקר ממלך השערים של אתלטיקו, סרחיו אסטבן, שהבקיע העונה שישה שערים בליגת האלופות ונחשב לשם החם ביותר. מלך השערים של הקבוצה המציג פיזיות ויכולת גבוהה בסיום התקפות כבש כבר 17 שערים בכל המסגרות ומדורג שלישי ברשימת הכובשים המצטיינים של המועדון בהיסטוריה של ליגת האלופות לנוער.

סרחיו אסטבן (IMAGO)

אסטבן נחשב לאחד החלוצים הצעירים המבטיחים ביותר באירופה וגם דייגו סימאונה כבר שם עליו עין. מאמן הבוגרים כלל אותו בסגל במשחק מול מיורקה ולמסע לסעודיה לסופר קופה הספרדי. גם אנשי המועדון מספרים בנחת על בחור מרוכז שמשקיע המון במשחקים והינו בעל רצון עז ללמוד, מה שעזר לו להשתפר מאוד בשנה האחרונה, בעיקר במשחק על שטחים קטנים. הוא לא רק בועט מדויק לשער, גם הנגיחות שלו מצוינות.

אסטבן, שכבש העונה ארבעה שערים במדי אתלטיקו מדריד C המשחקת בליגה השלישית בספרד, מגיע ממשפחה של כדורגלנים. אביו הוא חלוץ העבר של מלאגה פאקו אסטבן וגם אחיו הגדול פאקו ג'וניור המשחק כחלוץ עבר העונה מהנוער של בטיס ללצ'ה האיטלקית.

בהגנה בולט הבלם חורחה דומינגס, בן 16 בלבד (יליד 21 בדצמבר 2009) המצטיין במשחק הראש וביציאה הטובה עם הכדור קדימה. בדצמבר האחרון הוא חתם על החוזה המקצועני הראשון שלו אחרי שריאל מדריד התעניינה בשירותיו.

חורחה דומינגס (IMAGO)

שחקן מסוכן נוסף של אתלטיקו הוא החלוץ הפיזי סרחיו וינטאה, שהבקיע את הרביעי מול דינמו קייב ובלט עם צמד בניצחון 3:4 על ארסנל בשלב הליגה. המראה של הבחור בן ה-18 (1.80 מטר) מטעה, מכיוון שהוא נראה איטי ומגושם, אבל מדובר בשחקן חכם היודע לצאת בזמן לשטחים פנויים ואשר לא חושש ממאבקים עם שומריו.

וינטאה הינו חלוץ רחבה קלאסי המעדיף לשחק עם הגב לשער ומרבה לנוע במגרש. מדובר לא רק בכובש מצוין, אלא גם בשחקן קבוצתי המשתף היטב פעולה עם חבריו. הבחור שהבקיע העונה 10 שערים ובישל שלושה ב-24 משחקים בכל המסגרות נולד בקנטבריה שבצפון ספרד וגדל במחלקת הנוער של ראסינג סנטאנדר. הוא שיחק גם בוויאריאל, בשורותיה הבקיע בעונה שעברה 16 שערים בכל המסגרות וגם ערך שתי הופעות בקבוצת המילואים של המועדון בליגה השלישית בספרד. בעקבות זאת רכשה אותו אתלטיקו תמורת 200,000 אירו.

עוד אחד שכדי לשים לב אליו הוא שחקן כנף שמאל הטכני דני מוניוס, שזכה עם נבחרת הנוער של ספרד באליפות אירופה לנוער ב-2024 בצפון אירלנד (היה הצעיר ביותר בסגל) ושיחק גם בנבחרת שהגיעה לגמר ב-2025 ברומניה (הפסידה להולנד). מוניוס בעל הבעיטה החזקה שולט היטב בכדור ונחשב למסוכן בעיקר במצבים של אחד מול אחד. עוד אחד שיסכן מאוד את הירוקים הוא גונסאלו גרוס, שכבש את השלישי מול דינמו קייב, בולט בשליטה בכדור ברגל שמאל ומרבה לבנות מהלכים.