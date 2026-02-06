המעבר בסכנה? הדרישה של הפועל חיפה מאיסט

בהפועל חיפה הופתעו מהדרישה של ג'בון איסט ל-15 אחוז ממכירתו בסך 600 אלף שקלים להפועל באר שבע, מהסיבה שלטענתם על פי החוזה בין הצדדים שנחתם בשנה שעברה נרשם כי מגיע לשחקן 15 אחוז רק במכירה של 500 אלף דולר בלבד.

כמו כן, הפועל חיפה הודיעה לשחקן שאם לא יחתום על גמר חשבון, הוא לא יעבור למוליכת הליגה. הבעלים של הפועל חיפה יואב כץ אמר בתגובה: “לא מגיע לאיסט 10 אחוז, כי מכרנו אותו פחות מ-500 אלף דולר”.

לגבי העובדה שהשחקן משתכן היום בבית מלון, הרי שבהסכם הפועל חיפה השכירה לשחקן דירה לפני שנה כשהגיע. חוזה השכירות הסתיים בפברואר ובעל הבית לא רצה להאריך את ההסכם, והיות והפועל חיפה ידעה שיש היתכנות שאיסט יעבור לב"ש, הוסכם שעד הדברים יתבהרו הוא ומשפחתו ישהו בבית מלון עד למעבר לקבוצה מהנגב, וככל שזה לא ייצא לפועל המועדון ישכיר לשחקן דירה על פי ההסכם. בסביבתו של איסט סירבו להגיב לדברים.

סאגה ארוכה

כזכור, בתחילה הובהר כי החלוץ יצטרף להפועל באר שבע רק בעונה הבאה, במהלך חוקי ומקובל לחלוטין, אך שרשרת אירועים קצרה, טעונה ורגשית האיצה את התהליך והובילה לכך שהמעבר ייצא לפועל כבר בחלון הנוכחי, עד שכאמור הגיע הטוויסט העכשווי.

ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

הכול התחיל מהצילום ההוא, איסט במדי הפועל באר שבע, בזמן שהוא עדיין חתום בהפועל חיפה. התמונה עוררה סערה מיידית בקרב אוהדי חיפה, שנתפסו כמי שמקבלים שחקן מחויב, ורואים לפתע את אותו שחקן מצטלם עם חולצת היריבה הבאה שלו. עבור הקהל בכרמל זה היה קו אדום, כזה שנתפס כחוסר כבוד למועדון ולסמל.

התגובה לא איחרה לבוא. באימון שלאחר מכן ספג איסט קללות, האווירה סביבו הפכה עוינת, והחלוץ הבין מהר מאוד שהוא נמצא בעין הסערה. זמן קצר לאחר מכן הוא פרסם התנצלות פומבית, שבה הדגיש כי לא התכוון לפגוע במועדון או באוהדים והזכיר את האהבה והתמיכה שקיבל מאז שהגיע להפועל חיפה.

אלא שההתנצלות לא סגרה את הסיפור, אלא להיפך. זמן קצר לאחר מכן הבחינו במועדון כי איסט מחק מחשבונותיו ברשתות החברתיות כל אזכור להפועל חיפה. בעמוד האינסטגרם שלו נותרו רק תמונות אישיות ומשפחתיות, והאזכור האחרון לכדורגל היה בכלל מתקופתו בדפורטיבו סאפריסה. בהפועל חיפה הגיבו בקצרה ואמרו שהם מודעים למהלך, בעוד שבסביבתו של השחקן הסבירו כי הוא נפגע מאוד מהתגובות שקיבל מהקהל, גם לאחר ההתנצלות.

ג'בון איסט (שחר גרוס)

בשלב הזה היה ברור לכל הצדדים שהמצב הפך לבלתי הפיך. האקט של הצילום עם חולצת באר שבע, המחיקה מהרשתות והקרע עם הקהל יצרו מציאות שבה המשך משותף נראה כמעט בלתי אפשרי. במקום למרוח את הסיטואציה עד הקיץ, התקבלה ההבנה שהפתרון הנכון הוא להקדים את המעבר ולסיים את הפרשה כבר בחלון הנוכחי, אבל כרגע הדרישה של הפועל חיפה מהשחקן לחתום על גמר חשבון עשויה לטרוף את הקלפים שוב.