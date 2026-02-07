יום שבת, 07.02.2026 שעה 19:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

רבע ראשון: הפועל חולון - בני הרצליה 0:0

ליגת ווינר סל, מחזור 16: הסגולים רוצים לחבר רצף חיובי בליגה לראשונה מאז ההפסד הקודם ליריבה מהשרון, שמגיעה למשחק לאחר שבעה ניצחונות רצופים

|
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

המחזור ה-16 של ליגת ווינר סל מזמן בשעה זו משחק מסקרן בהיכל טוטו, שם מארחת הפועל חולון את בני הרצליה למפגש בין שתי קבוצות בעלות מאזן חיובי, עם 6:9 ו-4:11 בהתאמה. מהמפגש הקודם ביניהן העונה יצאה החבורה מהשרון עם ידה על העליונה אחרי 82:91 באולם היובל, ובכך החלה רצף חיובי שעדיין לא נקטע, ועומד כרגע על שישה ניצחונות ליגה.

במחזור הקודם קטעו חניכיו של יואב שמיר רצף של שני הפסדים עם אחד הניצחונות הכי מרשימים שלהם העונה, 63:94 על עירוני קריית אתא באולם רמז, אבל מאז הספיקו לנחול כבר שני הפסדי חוץ כואבים: ברבע גמר גביע המדינה הם הודחו מול הפועל העמק בעקבות 96:78 בהיכל חיים אוחיון, ובליגת האלופות פספסו הזדמנות גדולה לרשום ניצחון בכורה בשלב 16 האחרונות, כשהם שומטים יתרון דו ספרתי מול גלאטסראיי ונכנעים 86:81 בסמוקוב אחרי קריסה בדקות הסיום.

המפגש הקודם מול יריבתם הקרובה קטע עבור הסגולים את הרצף החיובי האחרון שלהם עד כה בליגה, וכעת הם מנסים לחבר מולה אחד חדש עם ניצחון בית ראשון מאז 12 בדצמבר, אז גברו על מכבי רמת גן 66:67 בזכות שלשת באזר של נתנאל ארצי.

מנגד, במחזור הקודם גברה החבורה מהשרון על מכבי רעננה 83:89 בבית והשוותה בכך הישג שיא מעונת 2007/08, אז רשמה בפעם האחרונה שישה ניצחונות ליגה רצופים, וכעת היא תנסה לעשות היסטוריה פרטית, ולראשונה בתולדותיה לחבר רצף של שבעה משחקים ללא הפסד בליגה הבכירה. אחרי שהשיגו את הכרטיס לחצי גמר גביע המדינה עם ניצחון על הפועל באר שבע/דימונה 105:110 בקונכייה, חניכיו של יהוא אורלנד ממשיכים לבנות על ההתקפה הנהדרת שלהם גם בליגה, שם הם מובילים את הטבלה באחוזים לשתיים (61.3%) ומדורגים במקום השני הן באחוזים מחוץ לקשת (38.2%) הן בממוצע הנקודות למשחק (94.9).

הרצליה אומנם עומדת מול חולון על מאזן חוץ כולל של 18:7 בעונה הסדירה, אך השיגה שלושה מהניצחונות שלה בהיכל טוטו בארבעת ביקוריה האחרונים שם בליגה הרגילה, ובסך הכל גברה על יריבתה בשבעה משמונת המפגשים הקודמים ביניהן בעונה הסדירה. הניצחון היחיד של הסגולים על החבורה מהשרון באותה תקופה נרשם לפני קצת יותר משנה, ב-1 בפברואר 2025.

רבע ראשון:

לחיצות ידיים בין המאמנים לפני המשחק (רועי כפיר)
אוהדי בני הרצליה (רועי כפיר)
אוהדי הפועל חולון עם מסר לאלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ליאור קררה, אדאמה סאנוגו,דארין גרין ג’וניור.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, מקס היידיגר, די ג’יי ברנס, צ’ינאנו אונוואקו ואלייז’ה סטיוארט

