מרקוס רשפורד

ברצלונה מארחת בשעה זו את מיורקה בקאמפ נואו במסגרת המחזור ה-23 בליגה הספרדית. המוליכה מגיעה למשחק ביתי נוסף כשהיא שולטת בפסגה, בעוד האורחת נאבקת בתחתית ומנסה לשרוד בליגה. הפערים על הנייר גדולים, אך עבור האדומים כל נקודה עשויה להיות קריטית במאבק ההישרדות.

בארסה נמצאת בכושר מצוין ומובילה את הטבלה עם 55 נקודות מ-22 משחקים. בחמשת המחזורים האחרונים היא רשמה 4 ניצחונות והפסד אחד בלבד, ובמחזור הקודם ניצחה 1:3 את אלצ’ה בחוץ. בקאמפ נואו הנתונים מרשימים במיוחד, עם 31 שערי זכות מול 5 שערי חובה בלבד, ממוצעים של 3.1 שערים למשחק בית ו-0.5 ספיגה, הטובים בליגה. לא פחות חשוב, ברצלונה ניצחה בכל 10 משחקי הבית האחרונים שלה העונה.

האורחת מדורגת במקום ה-18 עם 21 נקודות מ-21 משחקים ומגיעה במומנטום שלילי. בחמשת משחקיה האחרונים רשמה ניצחון אחד בלבד, לצד שלושה הפסדים ותיקו, כאשר במחזור הקודם הובסה 3:0 אצל אתלטיקו מדריד. במשחקי החוץ היא מתקשה במיוחד, עם 10 שערים בלבד שכבשה ו-20 שספגה, ממוצע של 0.91 שערי זכות ו-1.82 שערי חובה למשחק, ו-10 משחקי חוץ ללא ניצחון ב-11 האחרונים.

במאזן המפגשים הישירים לברצלונה יתרון ברור. בחמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות היא ניצחה 4 פעמים ועוד משחק אחד הסתיים בתיקו, כולל 0:3 באוגוסט 2025. גם הסטטיסטיקה מצביעה על שליטה ברורה של המארחת, עם אחוזי המרה גבוהים משמעותית ו-60 שערים בליגה, הכי הרבה העונה. מיורקה, מנגד, לא כבשה בשלושת משחקי החוץ האחרונים שלה מול הקטלונים.