יום שבת, 07/02/2026, 21:45אצטדיון ארטמיו פרנקי - רנק צופיםליגה איטלקית - מחזור 24
טורינו
דקה 20
0 0
שופט: אנדראה קולומבו
פיורנטינה
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3030-3223בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2640-2223טורינו13
2331-2023קרמונזה14
2330-1523פארמה15
2337-2924גנואה16
1830-1323 לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20
מערכת ONE | 07/02/2026 21:45
הרכבים וציונים
 
 
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

פיורנטינה מארחת בשעה זו את טורינו באצטדיון ארטמיו פרנקי במסגרת המחזור ה-24 בליגה האיטלקית, למשחק חשוב בתחתית הטבלה. הוויולה מגיעים למפגש כשהם במקום ה-18 עם 17 נקודות בלבד מ-23 משחקים, ויודעים שכל נקודה קריטית במאבק ההישרדות. מנור סולומון פותח בהרכב של פיורנטינה ומקבל הזדמנות משמעותית להשפיע במשחק ביתי מול יריבה ישירה.

כושרה של פיורנטינה בתקופה האחרונה אינו יציב. בחמשת המחזורים האחרונים רשמה הקבוצה שני הפסדים, ניצחון ושתי תוצאות תיקו, כאשר במחזור הקודם נכנעה 2:1 לנאפולי בחוץ (סולומון עם השער לסגולים). העונה בבית היא מציגה נתונים מעורבים, עם 15 שערים שכבשה בפרנקי, שהם 60% מסך שעריה העונה, אך גם 17 ספיגות. בממוצע היא כובשת 1.36 שערים וסופגת 1.55 למשחק בית, נתונים שממחישים את הקושי לשמור על יציבות הגנתית, למרות העובדה שכבשה ב-10 מ-11 משחקי הבית האחרונים.

טורינו מגיעה מהמקום ה-13 בטבלה עם 26 נקודות מ-23 משחקים, אך המומנטום שלה שלילי. בחמשת המשחקים האחרונים הפסידה 4 פעמים וניצחה פעם אחת בלבד, 0:1 ביתי על לצ’ה במחזור האחרון. במשחקי החוץ העונה המצב מורכב עוד יותר, עם 10 שערים בלבד שכבשה ו-20 שספגה, ממוצע של 0.91 שערי זכות ו-1.82 שערי חובה למשחק. בנוסף, היא הפסידה בשני משחקי החוץ האחרונים בליגה, נתון שמדאיג לקראת הביקור בפירנצה.

בכל הנוגע למפגשים הישירים, לפיורנטינה יתרון ברור. בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות היא ניצחה פעמיים ושלושה משחקים הסתיימו בתיקו, כולל 0:0 באוגוסט 2025, והיא בלתי מנוצחת מול טורינו ב-7 משחקי ליגה רצופים. המשחקים בין השתיים נוטים להיות סגורים, כאשר ב-9 המפגשים האחרונים 5 הסתיימו עם 0 או 1 שער בלבד. פיורנטינה אמנם מרבה לאבד נקודות העונה, עם 12 הפסדים ב-23 משחקים, אך היא מובילה את הליגה בכמות העבירות שנשרקות לזכותה, בעוד טורינו מצטיינת במשמעת, עם 0 כרטיסים אדומים העונה. כל אלה מבטיחים עוד קרב צמוד, עם חשיבות גדולה במיוחד למארחת.

מחצית ראשונה
  • '10
  • החמצה
  • מויסה קין עם החמצה אדירה! החלוץ האיטלקי קיבל כדור עומק אדיר ממרין פוגרצ'יץ', אבל האיטלקי עדיין לא הסיר חלודה ובאחד על אחד שלח את הבעיטה שלו מעל המסגרת של פליארי
  • '7
  • החמצה
  • ולנטינו לזארו השווה את מאזן החמצות ל-2:2 אחרי שסובב בעיטה שלו מעט מעל המסגרת של הסגולים
  • '7
  • החמצה
  • התקפה רודפת התקפה כבר בפתיחה, כשהפעם זו הייתה טורינו כשחלוץ הרכש שלה, סנדרו קולנוביץ' ניסה לאיים על שערו של דויד דה חאה, אבל פביאנו פאריסי עמד במקום ובלם את הניסיון לקרן
  • '6
  • החמצה
  • קין הצליח להגיע להזדמנות נוספת, כשעלה לכדור הקרן ונגח כדור אל עבר אלברטו פליארי ששמט אותו, אבל היה שם שחקן הגנה שעמד כדי להרחיק מסכנה
  • '5
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לפיורנטינה! אלברט גודמונדסון מצא את מויסה קין, שפתח לראשונה מאז שנפצע, אבל החלוץ האיטלקי שלח בעיטה שפגעה בשחקן הגנה ויצאה לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנדראה קולומבו הוציא את קרב התחתית בין פיורנטינה לטורינו לדרך! עם סולומון בהרכב, הוויולה רוצים לנצח. השוורים יקלקלו את התוכנית?
