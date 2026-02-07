הרכבים וציונים



פיורנטינה מארחת בשעה זו את טורינו באצטדיון ארטמיו פרנקי במסגרת המחזור ה-24 בליגה האיטלקית, למשחק חשוב בתחתית הטבלה. הוויולה מגיעים למפגש כשהם במקום ה-18 עם 17 נקודות בלבד מ-23 משחקים, ויודעים שכל נקודה קריטית במאבק ההישרדות. מנור סולומון פותח בהרכב של פיורנטינה ומקבל הזדמנות משמעותית להשפיע במשחק ביתי מול יריבה ישירה.

כושרה של פיורנטינה בתקופה האחרונה אינו יציב. בחמשת המחזורים האחרונים רשמה הקבוצה שני הפסדים, ניצחון ושתי תוצאות תיקו, כאשר במחזור הקודם נכנעה 2:1 לנאפולי בחוץ (סולומון עם השער לסגולים). העונה בבית היא מציגה נתונים מעורבים, עם 15 שערים שכבשה בפרנקי, שהם 60% מסך שעריה העונה, אך גם 17 ספיגות. בממוצע היא כובשת 1.36 שערים וסופגת 1.55 למשחק בית, נתונים שממחישים את הקושי לשמור על יציבות הגנתית, למרות העובדה שכבשה ב-10 מ-11 משחקי הבית האחרונים.

טורינו מגיעה מהמקום ה-13 בטבלה עם 26 נקודות מ-23 משחקים, אך המומנטום שלה שלילי. בחמשת המשחקים האחרונים הפסידה 4 פעמים וניצחה פעם אחת בלבד, 0:1 ביתי על לצ’ה במחזור האחרון. במשחקי החוץ העונה המצב מורכב עוד יותר, עם 10 שערים בלבד שכבשה ו-20 שספגה, ממוצע של 0.91 שערי זכות ו-1.82 שערי חובה למשחק. בנוסף, היא הפסידה בשני משחקי החוץ האחרונים בליגה, נתון שמדאיג לקראת הביקור בפירנצה.

בכל הנוגע למפגשים הישירים, לפיורנטינה יתרון ברור. בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות היא ניצחה פעמיים ושלושה משחקים הסתיימו בתיקו, כולל 0:0 באוגוסט 2025, והיא בלתי מנוצחת מול טורינו ב-7 משחקי ליגה רצופים. המשחקים בין השתיים נוטים להיות סגורים, כאשר ב-9 המפגשים האחרונים 5 הסתיימו עם 0 או 1 שער בלבד. פיורנטינה אמנם מרבה לאבד נקודות העונה, עם 12 הפסדים ב-23 משחקים, אך היא מובילה את הליגה בכמות העבירות שנשרקות לזכותה, בעוד טורינו מצטיינת במשמעת, עם 0 כרטיסים אדומים העונה. כל אלה מבטיחים עוד קרב צמוד, עם חשיבות גדולה במיוחד למארחת.