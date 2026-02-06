רשמית: פיירו עבר בהשאלה לליגה הטורקית

חלוץ מכבי חיפה לשעבר, פרנזי פיירו, מצא קבוצה חדשה והמשיך את הקריירה שלו בטורקיה. צ’איקור ריזספור הודיעה רשמית על צירופו של החלוץ מהאיטי, שהגיע אליה בהשאלה מא.א.ק אתונה מהליגה היוונית.

ריזספור, אחת מקבוצות הסופר ליג הטורקית, חיזקה את החלק הקדמי שלה עם פיירו ופרסמה הודעה רשמית בנושא. על פי הודעת המועדון, הושג סיכום בין א.א.ק אתונה לשחקן, ולאחר מכן הגיע פיירו לטורקיה לצורך בדיקות רפואיות.

החלוץ בן ה-30 עבר סדרת בדיקות מקיפה בבית החולים Acıbadem Fulya. תחילה נערכו בדיקות דם, ולאחר מכן בדיקות בתחומים אורתופדיה, רפואה פנימית, רפואת עיניים, אף אוזן גרון, כירורגיה כללית וקרדיולוגיה.

פיירו והתחנה החדשה

“הבדיקות הושלמו באמצעות בדיקות רדיולוגיות ובדיקות לב, ולאחר סיום כל ההליכים הרשמיים חתם פיירו על חוזה עד לסיום העונה במדי הירוקים כחולים של ריזספור”, נמסר בהודעת המועדון.

פיירו, המתנשא לגובה של 1.94 מטרים, מגיע עם ניסיון בינלאומי מרשים. במדי נבחרת האיטי הוא כבש 33 שערים ב-47 הופעות. בעונה הנוכחית, במדי א.א.ק אתונה, רשם 4 שערים ב-21 משחקים.

בריזספור בירכו על הצטרפותו של החלוץ והביעו תקווה כי יתרום להצלחת הקבוצה עד תום העונה. עבור פיירו, מדובר בפרק חדש בקריירה, לאחר התקופה שלו ביוון וכאשר מאחוריו גם קדנציה מוכרת בכדורגל הישראלי.