קאמבק: אמה ראדוקאנו העפילה לגמר ברומניה

אמה ראדוקאנו עושה זאת שוב. ארבע שנים וחמישה חודשים אחרי הזכייה ההיסטורית והבלתי נשכחת שלה באליפות ארצות הברית הפתוחה כעולה מהמוקדמות, הטניסאית הבריטית העפילה היום (שישי) לגמר השני בקריירה המקצוענית שלה. זה קרה לאחר קרב עיקש ומורט עצבים בחצי גמר טורניר הטרנסילבניה הפתוח הנערך בקלוז'-נאפוקה, רומניה.

המדורגת ראשונה בטורניר נאלצה להפגין את כל תעצומות הנפש שלה מול אולכסנדרה אולייניקובה האוקראינית, לפני שחגגה ניצחון 5:7, 6:3 ו-3:6 בתום מרתון מתיש שנמשך שעתיים ו-48 דקות. עבור ראדוקאנו, מדובר ברגע משמעותי במיוחד בקריירה שסבלה מלא מעט עליות ומורדות, פציעות וחיפושים עצמיים מאז אותו קיץ קסום בניו יורק ב-2021.

ארינה סבלנקה מכה בכדור במשחק. (רויטרס)

המשחק נפתח בצורה צמודה מאוד, כאשר שתי השחקניות נאבקו על כל נקודה מהקו האחורי. ראדוקאנו הצליחה להפגין עליונות ברגעי ההכרעה של המערכה הראשונה ולנצח 5:7. במערכה השנייה נראה היה שהבריטית בדרך לניצחון חלק כשעלתה ליתרון 1:3 מבטיח, אך כאן חלה תפנית חדה. אולייניקובה, שהציגה משחק טקטי חכם ורוח לחימה יוצאת דופן, יצאה לרצף מרשים של חמישה משחקים (גיימים) רצופים, השלימה מהפך ושלחה את ההתמודדות למערכה שלישית ומכרעת.

במערכה המכרעת, הלחץ עבר לכתפיה של ראדוקאנו, שמצאה את עצמה בפיגור שבירה של 2:1 בשלב מוקדם. עם זאת, הבריטית לא נשברה, הראתה בגרות טקטית מרשימה והצליחה לשבור בחזרה בדרך להשתלטות על הקצב. גם ברגעי הסיום הדרמה לא פסקה: אולייניקובה הראתה חוסן מנטלי כשהצילה שלוש נקודות משחק כשהיא בפיגור 5:2, אך בסופו של דבר ראדוקאנו שמרה על קור רוח, סגרה עניין והבטיחה את מקומה בקרב על התואר.

מעבר להעפלה היוקרתית לגמר, הניצחון הזה קטע עבור ראדוקאנו רצף שלילי ומטריד של שישה הפסדים רצופים במשחקים שהגיעו למערכה שלישית. למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה שהיא מנצחת משחק של שלוש מערכות מאז חודש יוני האחרון, אז גברה על אן לי בסיבוב הראשון של טורניר איסטבורן.

ארינה סבלנקה מכה בכדור (רויטרס)

אולייניקובה האוקראינית, שהפכה לאחת הדמויות המרתקות בטורניר השנה הודות לשילוב בין סגנון משחק ייחודי לבין תמיכה פומבית ומרגשת במולדתה השרויה במלחמה, זכתה לתשואות רמות מהקהל המקומי עם רדתה מהמגרש. ראדוקאנו עצמה הפגינה ספורטיביות למופת והצטרפה למחיאות הכפיים ליריבתה המושבעת בתום הקרב.

כעת, ראדוקאנו תמתין למנצחת בחצי הגמר השני, שם יתמודדו התקווה המקומית והמדורגת שלישית בטורניר, סוראנה קירסטאה, מול דריה סניגור המפתיעה שעלתה מהמוקדמות. הבריטית תנסה להניף גביע שני בקריירה ולהוכיח שהיא מוכנה לחזור לקדמת הבמה של הטניס העולמי.