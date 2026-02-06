יום שישי, 06.02.2026 שעה 19:18
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
5018-5320אל הילאל1
4712-3520אל אהלי2
4618-4919אל נאסר3
4318-4419אל קאדיסיה4
3821-3619אל טאאוון5
3530-3020אל אטיפאק6
3423-3419אל איתיחאד7
2829-2620ניאום8
2531-3819אל חאליג'9
2334-2519אל פאתח10
2333-2220אל פייחה11
2137-2020אל חאזם12
1925-1919אל שבאב13
1635-2519אל חולוד14
1235-1420דאמאק15
1240-1820אל ריאד16
1041-1520אל אחדוד17
541-1820אל נג'מה18

רונאלדו ממשיך לשבות: שוב מחוץ לסגל אל נאסר

המשבר מחריף: לאחר הודעת הליגה הסעודית נגד CR7, הפנומן שזעם על מעבר קארים בנזמה לאל הילאל לא מתלבש למשחק הצמרת החשוב של קבוצתו מול אל איתיחאד

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

העימות בין כריסטיאנו רונאלדו לליגה הסעודית מחריף, והמשבר סביב הכוכב הפורטוגלי הגיע לשיא חדש כאשר גם מול אל איתיחאד הוא כלל לא יתלבש. אחרי שכבר נעדר מהמשחק הקודם של אל נאסר, רונאלדו נעדר גם מהסגל למפגש המרכזי מול יריבתה הישירה לצמרת, במהלך שמוגדר בסעודיה כהסלמה של ממש במאבק מול הנהלת הליגה.

רונאלדו עומד על שלו, ובשלב הזה נראה שאין דרך חזרה. הכוכב בן ה-41 בחר שלא לשחק מול אל איתיחאד, ובכך רשם היעדרות שנייה ברציפות, הפעם מול קבוצה שאיתה נקשר הטריגר לפרשה כולה. מעברו של קארים בנזמה מאל איתיחאד לאל הילאל, עסקה שאושרה על ידי הנהלת הליגה, הוא זה שהצית את זעמו של רונאלדו והוביל למחאה הפומבית שלו.

מאז אותו מעבר, רונאלדו למעשה נעלם מהליגה מרצונו. הוא לא נפצע, לא הושעה, אלא פשוט בחר שלא לקחת חלק במשחקים, צעד שנתפס בסעודיה כמעין שביתה אישית. בליגה הסעודית לא נשארו אדישים, ושלחו אזהרה ברורה דרך דובר רשמי: “אף שחקן, חשוב ככל שיהיה, לא קובע החלטות שמעבר למועדון שלו”.

בהנהלת הליגה הדגישו כי כל קבוצה פועלת באופן עצמאי, עם הנהלה משלה ומדיניות מקצועית ופיננסית משלה, וכי החלטות רכש מתקבלות במסגרת כללים זהים לכולם. בליגה אף ניסו להתנער מאחריות לרכש המרשים של אל הילאל בחלון החורף, והבהירו שהמימון הגיע מהבעלים הפרטיים של המועדון ולא מקרנות משותפות.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

רונאלדו לא נרתע

אלא שהמסר הזה לא הרתיע את רונאלדו. מבחינתו, העובדה שקבוצה אחת מתחזקת בצורה משמעותית באמצע מאבק האליפות, בעוד אחרות אינן מסוגלות לעשות זאת, מהווה פגיעה בהוגנות ובאיזון של הליגה. הפורטוגלי מביע את מחאתו דרך היעדרות מכוונת, גם אם בליגה מנסים לרכך את הטון ומודים כי הרצון שלו לנצח הוא טבעי לשחקן ברמתו.

המשבר הזה מגיע בעיתוי רגיש במיוחד. רונאלדו האריך את חוזהו באל נאסר רק בקיץ האחרון עד 2027, אך לפי דיווחים קיימת בחוזה שלו סעיף יציאה בסכום של כ-50 מיליון אירו. בסעודיה כבר מבינים שאם המתיחות תימשך, הפעלת הסעיף בקיץ הקרוב היא תרחיש ריאלי לחלוטין.

רונאלדו (רויטרס)רונאלדו (רויטרס)

בינתיים, אל נאסר נאלצת להתמודד גם מקצועית עם היעדרותו של השחקן המשמעותי ביותר שלה, בזמן שמאבק האליפות בעיצומו. בליגה מנסים לשדר עסקים כרגיל ולהחזיר את הפוקוס לדשא, אך ברור לכולם שהיעדרותו של רונאלדו, ובמיוחד אי הופעתו גם מול אל איתיחאד, היא רעידת אדמה שמטלטלת את כל מה שנבנה בכדורגל הסעודי מאז הגעתו.

המלחמה יצאה לדרך, והסיום שלה רחוק מלהיות ברור. רונאלדו ממשיך להפעיל לחץ, הליגה מתבצרת בעמדתה, ובתווך עומד מועדון אחד שמנסה לשמור על סיכויי האליפות שלו, בלי הכוכב שאמור היה להוביל אותו לשם.

