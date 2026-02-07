יום שבת, 07.02.2026 שעה 12:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מתחת לרדאר: רועי דוד שווה דו ספרתי בכל עונה

בזמן שהזרקורים מופנים לקיצוניים מהפועל פ"ת, הקשר צומח כדבר הבא. השקט המטעה, הקרדיט לפרץ והאלמנט שחסר כדי לצאת לאירופה. דוח הסקאוט של בן שושן

|
רועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)
רועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

בזמן שרוב הפוקוס בהפועל פתח תקווה הולך ובצדק לשחקני הכנף המסוכנים והמהירים, שווה לעצור רגע. בתוך השטף ההתקפי של המלאבסים, כדאי לתת זרקור דווקא לשחקן שפועל במרכז המגרש, לעיתים מתחת לרדאר, אבל בחודשיים האחרונים מציג מספרים מרשימים של שערים ובישולים: רועי דוד.

השקט המטעה והפוטנציאל למספרים

רועי דוד הוא מסוג השחקנים שלא תמיד "קופצים לעין" מהרגע הראשון. אין אצלו שואו מיותר. כל פעולה שלו נראית טבעית, נכונה ומתבקשת בלי תנועות מיותרות ובלי רעש.

אבל אסור לתת לשקט הזה להטעות. כשמעמיקים בפרופיל ובנתונים, מגלים שחקן עם פוטנציאל מספרים ברור. עם 6 שערים העונה ותפקוד בעמדת הקשר המרכזי (8/10), דוד הוא שחקן שיכול להגיע באופן קבוע לעמודת כיבושים דו ספרתית בכל עונה. השילוב בין הנתונים האלו מייצר קשר מודרני, עם פוטנציאל ממשי לפריצה למועדון גדול בישראל.

שהשקט לא יטעה אתכם. רועי דוד (ראובן שוורץ)שהשקט לא יטעה אתכם. רועי דוד (ראובן שוורץ)

טביעת האצבע של עומר פרץ

בנקודה הזו, אי אפשר לנתק את ההצלחה של דוד מהמערכת שבה הוא משחק. ראוי לציין את עבודתו של המאמן עומר פרץ לא רק בבניית סגל חכם בתקציב נמוך, אלא בעיקר ביכולת לשפר, לדייק ולקדם שחקנים לאורך זמן. הפריחה של דוד היא עדות לתהליך האימון הזה.

מה בארגז הכלים?

כשמפרקים את המשחק של רועי דוד לגורמים, אלו התכונות שבולטות בדו"ח הסקאוטינג:

- צעד ראשון ומהירות: נתונים טובים מאוד לסטנדרט של הליגה.

- אינטליגנציית משחק: מיקום ראשוני מצוין הוא קורא את המשחק מוקדם ונמצא איפה שצריך להיות לפני שהכדור מגיע.

- תנועה ללא כדור: תנועה חכמה ובלתי פוסקת לעומק זהו הגורם המשמעותי לכך שהוא מגיע להרבה מצבי הבקעה.

- סיומת: בעיטה איכותית ונקייה בשתי הרגליים, מה שמאפשר לו לנצל מצבים ולא להיות תלוי בזווית או ברגל דומיננטית.

נתונים טובים בסטנדרט של הליגה. רועי דוד חוגג (חגנתונים טובים בסטנדרט של הליגה. רועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

המפתח לקפיצת המדרגה: אירופה על הכוונת?

הבסיס קיים ומרשים, אבל כדי לממש את מלוא הפוטנציאל, ישנם שני אספקטים שרועי דוד חייב לשפר:

- חיזוק המהירות המחשבתית והדיוק בפס.

- שיפור עוצמת הבעיטות לטווחים של 20–25 מטרים.

אם הוא יידע לשדרג את הנקודות הללו, נקבל שחקן מסוכן עוד יותר. כזה שלא רק משפיע ומכריע בליגה המקומית אלא גם מועמד טבעי להתפתחות מעבר לים.

לסיכום, שאפו גדול לעומר פרץ ולצוות שלו על קבוצה מאומנת, מחושבת וברורה, על בחירת שחקנים חכמה, ובעיקר על שיפור אישי עקבי של שחקן-שחקן. הפועל פתח תקווה של העונה היא קבוצה שיכולה להפתיע כל יריבה, בכל מגרש ורועי דוד הוא אחד הסמלים השקטים והאיכותיים של זה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */