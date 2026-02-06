"משפט המאה" של סיטי: שלוש שנים בלי פסק דין

איך שהזמן טס. נדמה שרק אתמול פרסמה הפרמייר ליג את החקירה ההיסטורית שהובילה למה שכולם מכנים "משפט המאה". אבל לא, כבר חלפו 3 שנים. ב-6 בפברואר 2023 טלטלה הליגה האנגלית את הכדורגל הבריטי, וגם עוררה סערה עולמית, כאשר פרסמה את הדו"ח שפירט יותר מ-100 הפרות נטענות, אז 115, וכיום 130, של תקנות הפייר פליי הפיננסי של הפרמייר ליג. אותן הפרות, כצפוי, הפתיעו אפילו את מנצ’סטר סיטי עצמה.

במהלך 3 השנים הללו דובר רבות, וגם נזרקו לא מעט השערות, סביב אי הסדרים הפיננסיים המיוחסים למועדון ממנצ’סטר, משלל הצהרות סותרות ועד אין ספור עונשים היפותטיים. מה שתמיד היה ברור הוא שהתהליך הזה הולך להיות ארוך. 3 שנים אחרי אותו 6 בפברואר 2023, כבר היו התבטאויות של פפ גווארדיולה ואפילו התקיים דיון, אך פסק דין עדיין אין. עבור רבים זה מפתיע. עבור מי שמכיר את התיק לעומק, זה היה צפוי. ה"טיימס" לא טעה כאשר דיווח כבר בפברואר 2023 שהתהליך עשוי להימשך בין 2 ל-4 שנים.

"פעם אחת ולתמיד"

"מה בדיוק מיוחס למנצ’סטר סיטי?" זו השאלה שרוב מוחלט של האנשים שואלים את עצמם אחרי כל כך הרבה זמן. נחזור להתחלה. ב-6 בפברואר 2023 הודיעה הפרמייר ליג, בעקבות חקירה שהחלה ב-2019 ונמשכה 4 שנים, כי נמצאו אי סדרים פיננסיים שונים לאורך 9 עונות: מ-2009/10, אז רכש השייח’ מנסור את המועדון ב-2008, ועד עונת 2022/23. אלה האישומים נגדם, וחשוב לציין שלא מדובר באישומים חדשים, אלא בחזרה על אותם סעיפים:

54 אישומים, בין עונות 2009/10 ל-2017/18, בגין אי מסירת מידע פיננסי מדויק.

35 אישומים, מדצמבר 2018 עד פברואר 2023, בגין חוסר שיתוף פעולה עם חקירות הפרמייר ליג.

14 אישומים, בעונות 2009/10 ו-2017/18, בגין אי מסירת פרטים מדויקים על תשלומים לשחקנים ולמאמנים, בהם רוברטו מנצ’יני.

7 אישומים, בין עונות 2015/16 ל-2017/18, בגין הפרת כללי הרווחיות והקיימות, שאחראים על ויסות הפייר פליי הפיננסי של הפרמייר ליג.

5 אישומים, בין עונות 2013/14 ל-2017/18, בגין הפרת כללי הפייר פליי הפיננסי של אופ"א.

בסך הכל מדובר ב-115 אישומים, כפי שאישרה הפרמייר ליג בהודעתה הראשונית. אז מדוע כיום מדברים על 130? משום שהליגה האנגלית עצמה טעתה בספירת האישומים ב-2023. מה שהיה ברור מההתחלה הוא שרוב ההפרות הנטענות התרחשו בין 2009 ל-2018, וכולן טופלו בידי הצוות המשפטי של מנצ’סטר סיטי, בראשות לורד פאניק KC.

פפ גווארדיולה עצבני (רויטרס)

אילו סנקציות נשקלו אם מנצ’סטר סיטי תימצא אשמה? האפשרויות נעו מהשעיית המועדון ממשחקים, מקומיים ואירופיים, ואף הרחקה מהתחרויות, דרך הפחתת נקודות או קנסות של מיליוני ליש"ט, ועד ירידת ליגה, איסור רישום שחקנים חדשים ואפילו שלילת תארים. כפי שהודיעה הפרמייר ליג, ועדה עצמאית אחראית לחקור את המקרה ולשפוט את מנצ’סטר סיטי, והיא זו שתחליט, במקרה של הרשעה, אילו עונשים יוטלו. אבל זה, כמובן, בהמשך.

מדוע יש כל כך הרבה סודיות ומעט מאוד מידע מאז? הוועדה העצמאית מורכבת מ-3 חברים, אחד מהם מומחה פיננסי, שנבחרו בידי מארי רוזן KC, ראש הפאנל המשפטי העצמאי של הפרמייר ליג. שלושתם נותרים אנונימיים כדי לשמור על סודיות ההליך.

אז למה "פרשת סיטי" ו"משפט המאה" מתעכבים כל כך? הייחוד של התיק הוא שלאחר פרסום פסק הדין של הוועדה העצמאית, אף אחד מהצדדים, לא הפרמייר ליג ולא מנצ’סטר סיטי, לא יכול לערער לבית הדין לבוררות בספורט, אותו גוף שזיכה את סיטי מאישומי אופ"א ב-2020. עם זאת, ניתן לערער על ההכרעה הסופית בפני גוף עצמאי אחר. כלומר, אם סיטי לא תהיה מרוצה מההחלטה, היא תוכל לערער על כל סנקציה שתוטל. אותו הדבר נכון גם עבור הפרמייר ליג, אם סיטי תזוכה.

שחקני סיטי (רויטרס)

ושאלה פשוטה ומהירה יותר: מדוע הפרות פייר פליי פיננסי של קבוצות כמו אברטון ונוטינגהאם פורסט טופלו במהירות ובנחישות עם הפחתת נקודות? משום שהתיקים הללו היו פשוטים בהרבה מ"פרשת סיטי". הטופיז והטריקי טריז חרגו מתקרת ההפסדים המותרת, 119 מיליון אירו במאזן שלילי, וזה הכל.

המשפט

למרות שסיטי תמיד טענה לחפותה, "פרשת סיטי", כך אמר ריצ’רד מאסטרס, מנכ"ל הפרמייר ליג, בקיץ 2024, "חייבת לקבל תשובה". גם פפ גווארדיולה עצמו הביע רצון שהכול יוכרע "כמה שיותר מהר". לכן, כפי שדיווח ה"טיימס", הדיון הוקדם מנובמבר לספטמבר 2024. התחזית שלא התממשה הייתה שפסק הדין יינתן בתחילת 2025, לאחר 10 שבועות של דיונים. המציאות הייתה שונה לחלוטין.

ב-16 בספטמבר 2024, במרכז הבינלאומי ליישוב סכסוכים בלונדון, נפתח המשפט "הפרמייר ליג נגד מנצ’סטר סיטי". "כולם חפים מפשע עד שיוכח אחרת", הצהיר פפ גווארדיולה ימים ספורים לפני תחילת הדיונים. פתיחת ההליך הציתה גל השערות, מהאפשרות של הרחקת סיטי מתחרויות מקומיות ובינלאומיות ועד חשש בקרב כוכבי הקבוצה לעתיד המועדון, שעלול להוביל לגל עזיבות.

"חפים מפשע עד שיוכח אחרת". גווארדיולה (IMAGO)

לא רק נציגי השחקנים חיפשו תשובות, אלא גם מועדוני הפרמייר ליג עצמם. "המועדונים האנגליים, ששומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצויים, מקבלים ייעוץ משפטי לפני שיחליטו כיצד לפעול", דיווח ה"טלגרף" באוקטובר 2024. פפ גווארדיולה אמר זאת כבר שנה וחצי קודם לכן: "יש 19 קבוצות בפרמייר ליג שמאשימות אותנו".

פפ נשאר

הדיון נמשך כמעט חודשיים וחצי, בסך הכל 12 שבועות. ב-6 בדצמבר 2024 הציגו שני הצדדים, מנצ’סטר סיטי והפרמייר ליג, את סיכומיהם, ו"משפט המאה" עבר לשלב ההכרעה. למרות שחלק העריכו שפסק הדין יפורסם עד סוף ינואר 2025, התחושה הכללית הייתה שעונת 2024/25 תסתיים בלי הכרעה. וכך אכן קרה. ובינתיים, התרחשו לא מעט דברים, רובם חיוביים עבור סיטי.

מעבר ל"מהלך המשפטי חסר התקדים" שנקטה סיטי נגד הפרמייר ליג בנוגע לכללי APT, והניצחון שלה באוקטובר 2024, מהלך שלא השפיע ישירות על "משפט המאה" אך כן קשור לחלק מהאישומים, הגיע גם האירוע המשמעותי מכולם בעיצומו של משבר תוצאות: פפ גווארדיולה האריך את חוזהו עד יוני 2027.

חידוש החוזה של המאמן, שנכנס לשנת החוזה האחרונה שלו, לא היה חידוש רגיל. במקביל, הסכסוך המשפטי בין הפרמייר ליג לסיטי הסתיים בוויתור מצד הליגה ובהסכם שלום שאפשר לסיטי לחתום על עסקה רווחית עם איתיחאד איירווייז. מצב של רווח לשני הצדדים, ובעיקר עבור אנשי האצטדיון.

אוהדי סיטי בטירוף (רויטרס)

החוזה החדש של פפ לא כלל סעיף יציאה במקרה של הרשעה, והוא עצמו אמר במסיבת עיתונאים: "מה יקרה אם נרד ליגה? אני אהיה כאן. אני לא יודע לאיזו ליגה ישלחו אותנו, אבל בעונה שאחר כך נעלה, נעלה, נעלה, ונחזור לפרמייר ליג". הצהרת אהבה ומחויבות מוחלטת.

גם בינואר 2025 לא פורסם פסק הדין. ולא באביב שלפני כן, כפי שחזו ב"אתלטיק". להפך, החדשות שפתחו את 2025 היו בשורה גדולה לאוהדי התכולים. זמן קצר לאחר הארכת החוזה של פפ, חתם ארלינג הולאנד על חוזה חדש עד 2034. הארכה של כמעט 10 עונות, שמעבר לכך שהפכה אותו לאחד הספורטאים המשתכרים בהיסטוריה, רמזה שאולי סיום "משפט המאה" יסתכם בכלל ב"קנס כבד".

ציר הזמן של "פרשת מנצ’סטר סיטי"

6 בפברואר 2023: הפרמייר ליג מפרסמת את החקירה נגד מנצ’סטר סיטי בגין אי סדרים פיננסיים.

16 בספטמבר 2024: "משפט המאה" נפתח בלונדון.

21 בנובמבר 2024: פפ גווארדיולה מאריך חוזה עד 2027.

6 בדצמבר 2024: סיום הטיעונים והמשפט מוכן להכרעה.

17 בינואר 2025: ארלינג הולאנד מאריך חוזה עד 2034.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

ומאז, כלום. "פרשת מנצ’סטר סיטי עשויה להימשך לפחות שנה נוספת, ואולי הרבה מעבר לכך. הפאנל העצמאי בן שלושת השופטים עדיין לא הגיע להחלטה", נכתב בינואר האחרון ב"אינדיפנדנט". האמת היא שכמעט אף אחד, מלבד חברי הפאנל ומעגל מצומצם מאוד, לא יודע באמת היכן עומד התיק, מתי יהיו התפתחויות או מתי תתקבל הכרעה. וזה עוד לפני שמביאים בחשבון ערעורים, שגם אם לא יימשכו יותר משנה, עלולים להוסיף שנה נוספת. באנגליה ברור כי "מנצ’סטר סיטי תערער בעוצמה על כל תוצאה שלילית".

בשורה התחתונה, אחרי עשרות מיליונים שהושקעו בהגנה משני הצדדים, "פרשת סיטי", שהחלה בפברואר 2023, עדיין נמצאת בפברואר 2026 במצב של "מוכנה להכרעה" אך ללא פסק דין פומבי. מה שיש הוא חוסר ודאות גדול. העיכוב הארוך והמתיש הזה לא מסייע לפרמייר ליג, וגם לא לאזרחים. כפי שכתב ג’יימי קראגר ב"טלגרף" במאי 2024: "מנצ’סטר סיטי לעולם לא תשתחרר מצל ההאשמות האלה עד שיוכרעו. שנים של מאבקים משפטיים ממשיכים למנוע מהמועדון לנקות את שמו".