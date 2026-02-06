אמו של אמבפה מרוויחה יותר מ-8 שחקנים בריאל

קיליאן אמבפה הוא אחד השחקנים שמרוויחים הכי הרבה בכדורגל האירופי. הצרפתי מקבל שכר של 31.25 מיליון אירו ברוטו לעונה, והוא המשתכר הגבוה ביותר בריאל מדריד, יחד עם ויניסיוס.

לפי נתוני ‘Transfermarkt’, אמבפה מוערך בשווי שוק של 180 מיליון אירו ונחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם. בגיל 27 הוא כבר צבר יותר מ-20 תארים משמעותיים בקריירה, בהם זכייה במונדיאל עם צרפת, זכייה בליגת האומות ומספר אליפויות צרפת עם מונאקו ופאריס סן ז’רמן, לצד גביעים וסופר קאפ צרפתיים, הן ברמת המועדונים והן בנבחרת.

הבונוס של אמו של אמבפה

במהלך הקריירה שלו אמבפה התקדם בהדרגה גם ברמת החוזים. במונאקו כבר נהנה משכר טוב, אך בפאריס סן ז’רמן עשה קפיצה לחוזה חריג במיוחד, שנתמך בכסף הקטארי, ובהמשך נוסף גם הכסף שהוא החל להרוויח במדריד. מבחינה אישית, אמבפה מחזיק בהון שמוערך בכ-250 מיליון דולר, שמורכב מהמשכורות שלו ומהסכמי פרסום שמוסיפים לו קרוב ל-10 מיליון נוספים. אמבפה עדיין בונה מורשת שיכולה להפוך אותו לאחד הכדורגלנים העשירים ביותר בעתיד.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

העיתון הפורטוגלי ‘A Bola’ דיווח כי פייזה למארי, אמו של אמבפה, מקבלת שכר מהשחקן של ריאל מדריד. האם חתמה על חוזה שמבטיח לה 4.5 מיליון אירו נטו לשנה. למארי מנהלת את חייו האישיים, המקצועיים והפיננסיים. היא גם הייתה דמות מרכזית במשפט נגד פאריס סן ז’רמן, שהסתיים בניצחון של השחקן בעקבות אי תשלומים מצד המועדון הפריזאי.

בראיון סיפרה כי אחת המחלוקות שהיו לה עם בנה סביב כסף נגעה לאחוזים. פייזה רצתה 50% מהשכר שלו, ואמבפה סירב: "אני לא אתן לך אפילו חצי. מה עובר עלייך? זה אני שכובש את השערים, איך את יכולה לצפות ל-50%?", אמר.

אך פייזה התעקשה והזכירה לו שהיא חלק מהצוות שלו ועובדת בשבילו: "אני אוסיף לך ערך, אבל נחלק את זה 50-50", המשיכה. "הורדתי את זה ל-30% ואמרתי לו שמתחת לאחוז הזה אני פורשת ומשאירה אותו לבד, אבל לא עשיתי את זה. אני אטוס לחופשה במלדיביים ולא אעבוד יותר בשבילו. אז הוא הסכים ל-30%. בטווח הבינוני הוא יצטרך לתת לי 30%", סיפרה.

פייזה למארי (רויטרס)

למארי אמורה לקבל כ-4.5 מיליון אירו נטו בשנה. עם זאת, חלק גדול מהכסף הזה מיועד לקרן של קיליאן אמבפה, שהוקמה ב-2020 על ידי הכדורגלן במטרה לתמוך בילדים ובצעירים בתחומי החינוך, הספורט והתרבות. מדובר בסכום שגבוה מהשכר של ראול אסנסיו, פרנקו מסטנטואונו, גונסאלו גארסיה, אנדריי לונין, פראן גארסיה, ארדה גולר וברהים דיאס.