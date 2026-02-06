סלע של יציבות: דין קיילי הגיע למכבי תל אביב

ההרפתקה של אירלנד במונדיאל 2002 תיזכר לתמיד בגלל הסכסוך המתוקשר בין המאמן מיק מקארתי לכוכב הגדול רוי קין. קשר מנצ'סטר יונייטד לא סבל את הבוס, ועוד לפני שהחל הטורניר תקף אותו במילים קשות ביותר מול כל השחקנים בחדר ההלבשה. השחקנים נותרו המומים לחלוטין מהתפרצות הזעם, וקין נזרק מהסגל. זה היה הרגע בו אמר שוער המשנה דין קיילי: "תשמע מיק, אם אתה צריך מישהו שיעשה עבודה בקישור במקומו, אתה יכול לסמוך עלי". הקרח נשבר, וכולם פרצו בצחוק.

האירוע הזה מדגיש היטב את אופיו של מאמן השוערים החדש של מכבי תל אביב. קיילי ניחן בכושר מנהיגות ובחוש הומור בריא. חוץ מזה, באמת אפשר לסמוך עליו. בכל שנות הקריירה הארוכה שלו בין הקורות, הוא הפגין יציבות מופתית, ואחרי שתלה את הנעליים הפך למאמן שוערים משקיען ונאמן. בכל מקום אליו הגיע, הוא הכין את האימונים בדקדקנות, ובמקביל תמיד זכר כי אווירה חיובית חיונית ביותר להצלחה.

בשעת משבר תהיה לו מילה טובה, וגם בדיחה משעשעת שתשפר את מצב הרוח. עובדה היא כי אירלנד עשתה קמפיין טוב מאוד בגביע העולם ביפן גם ללא רוי קין. רובי קין, אז חלוץ צעיר לו עזר קיילי להתאקלם בסגל, היה הכוכב המוביל שכבש את שער השוויון הדרמטי מול גרמניה בזמן פציעות. הם שמרו תמיד על יחסים טובים, ויש יסוד סביר להניח כי קיילי התייעץ עם מאמן מכבי תל אביב מעונת 2023/24 לפני שקיבל את ההצעה להצטרף לצהובים. רובי קין אמנם העדיף לעזוב אחרי שנה אחת מסיבות אישיות, ביטחוניות ופוליטיות, אך הוא יכול להמליץ בחום על מקום עבודתו הקודם.

דין קיילי ורובי קין. לשניים יש היסטוריה משותפת (רויטרס)

מכבי תל אביב תהיה הקבוצה "המשותפת" השנייה של קיילי עם רובי קין. הראשונה היא קובנטרי – החלוץ בילה בה עונה מוצלחת בתחילת הקריירה לפני המעבר לאינטר, ואילו השוער למד באקדמיה שלה. קיילי אמנם ייצג את אירלנד בסופו של דבר, אבל בפועל הוא אנגלי. הוא נולד ליד מנצ'סטר לאם אנגליה ואב אירי שהיגר בזמנו לצורכי עבודה. לכן, כאשר נחשב לכישרון מבטיח, זומן קיילי לשורות נבחרות הנוער של אנגליה. הוא הועדף בשלב מסוים על פני דייויד ג'יימס ושיתף פעולה בהרכב עם אלן שירר – שניהם בני גילו. הוא חלם לחקות את ריי קלמנס ואת פיטר שילטון, ובתסריט אחר הוא אף היה יכול לצמוח לשוער נבחרת אנגליה הבוגרת, אך הנסיבות גרמו להתקדמותו להיות איטית מאוד.

דרכו להרכב קובנטרי הייתה חסומה על ידי סטיב אוגריזוביץ' הוותיק שלא התכוון לפרוש אף פעם, ולכן יצא קיילי למסלול אחר. יורק סיטי מהליגה הרביעית הציעה לו מקום בטוח בהרכב, והוא החליט שזה יועיל לו. כאדם שמעריך מאוד יציבות, נשאר קיילי ביורק במשך שש שנים והיה שותף לעלייה לליגה השלישית. רק ב-1996 הוא התקדם לברי הצנועה, וגם לה עזר לעלות מהליגה השלישית לשנייה. ב-1999 הגיע הקידום החשוב בחייו, כשהוא חתם בשורות צ'רלטון הלונדונית. גם שם נאמר לו שיהיה באנקר, וכך היה. גם עם צ'רלטון הוא רשם עלייה היסטורית, הפעם לפרמייר ליג כבר בעונתו הראשונה, וכך הגיע קיילי סוף סוף לטופ כשהוא בן 30.

דין קיילי בצ'רלטון (רויטרס)

מראה מאיים לצד אינסטינקטים ויכולת להגיב במהירות

כאשר נחשף לאור הזרקורים, הפך קיילי במהרה לדמות קאלט. עם מראה מאיים למדי ללא השן הקדמית שאיבד בילדותו וסגנון אמוציונלי מאוד, הוא משך תשומת לב ושבה לבבות. קיילי הצטיין באינסטינקטים על קו השער, רשם מספר מרשים של הצלות כפולות בזכות יכולתו להגיב במהירות שיא, אבל התכונה הכי חשובה שלו כנראה הייתה האומץ. הוא זינק ללא היסוס לרגלי החלוצים, סגר היטב את זוויות הבעיטה שלהם, והביא לצ'רלטון לא מעט נקודות במו ידיו. המועדון הקטן ביסס את מעמדו במרכז הטבלה, ואפילו סיים בעונת 2003/04 במקום השביעי, במרחק 3 נקודות בלבד מהעפלה לגביע אופ"א. לקיילי הייתה תרומה אדירה לכך, ועד היום הוא נחשב לאחד השחקנים הגדולים והאהובים ביותר בתולדות המועדון.

לו היה פורץ לתודעה בגיל צעיר יותר, ייתכן כי היה קיילי מצטרף למועדון צמרת, אך הוותק והכמיהה ליציבות גרמו לו להתמיד במקום שעשה לו רק טוב. הוא עזב את צ'רלטון רק בגיל 35, והמשיך לשחק בשורות ווסט ברומיץ' עד שהיה בן 40, תוך שהוא רושם שתי עליות נוספות לפרמייר ליג. ב-2008 הוא אף נבחר לשוער המצטיין של העונה בליגת המשנה. אחרי שתלה את הכפפות, הוא נותר במועדון כי יציבות תמיד הייתה מעל הכל מבחינתו. הוא עבד בווסט ברומיץ' לשביעות רצונם של 7 מנג'רים שונים במשך 6 שנים, עד שהגיע טוני פוליס ובחר להביא צוות משלו.

דין קיילי בימיו בווסט ברומיץ' (רויטרס)

התחנה הבאה בחייו הייתה נוריץ' סיטי, בה יצר שיתוף פעולה הדוק עם המאמן הסקוטי אלכס ניל. כאשר מונה ניל למאמן פרסטון, הוא היה מאושר לצרף את קיילי מחדש לצוות ולהמשיך לעבוד יחד. ואז התקשר אליו רוי הודג'סון שהיה זקוק למאמן שוערים חדש בקריסטל פאלאס. מאמן נבחרת אנגליה לשעבר אהב לעבוד עם קיילי בווסט ברומיץ' וביקש ממנו להגיע. הקידום לפרמייר ליג והחזרה ללונדון ריגשו את שוער העבר, והוא נענה בשמחה. אופיה של קריסטל פאלאס דומה למדי לזה של צ'רלטון, והייתה תחושה שהוא חוזר למקורות.

מאמן שוערים, אבל גם יודע לעזור לשחקנים למצוא את הרשת

ההרמוניה עם הודג'סון הייתה מצוינת בשתי הקדנציות של המנטור הזקן, ובין לבין עבד קיילי בקריסטל פאלאס גם בצוותו של פטריק ויירה. תרומתו של קיילי לא הסתכמה רק באימוני שוערים, כי הוא גם מוטיבטור בחסד שגרם לשחקנים להאמין בעצמם יותר. למשל, סיפר הקשר ההולנדי ג'יירו רידוואלד כי קיילי היה האיש שסייע לו לכבוש את שער הניצחון במשחק הגביע האנגלי נגד סטוק. "דין אמר לי לחכות על שפת הרחבה כי לשם יכול להגיע ריבאונד. השוער שלהם באמת הרחיק לשם את הכדור, ואני הייתי במקום הנכון", הוא העיד.

רגע הגול של ג'יירו רידוואלד (רויטרס)

על הדרך, אישרה לו ההנהלה לקבל הצעה של ההתאחדות האירית, והוא היה מאמן השוערים של הנבחרת במשך 4 שנים – עד סוף 2024. הוא טיפח את קיווין קלהר, שהיה שוער משנה בליברפול וכיום מצטיין בין הקורות של ברנטפורד. הוא עבד רבות גם עם גווין באזונו, שנחשב להבטחה גדולה בתחילת דרכו, אך כיום הודח לספסל סאותהמפטון על ידי דניאל פרץ.

אצל כל חניכיו השתדל קיילי לחזק את החוסן הנפשי ואת היכולת לעמוד בלחצים. "שוערים צריכים להיות נחושים ובעלי עור של פיל. אסור להם להיות להיפגע מביקורת. הם עומדים למבחן כל הזמן, בכל שניה. לא יזיק גם אם יהיו קצת משוגעים", הוא טען.

קיווין קלהר (רויטרס)

הקדנציה שלו בקריסטל פאלאס הסתיימה במפתיע ביולי האחרון. קיילי ממש לא ציפה להיות מפוטר, בוודאי לא בהתרעה קצרה אחרי יותר מ-7 שנים בתפקיד, וקיבל את ההודעה בתדהמה. "זו הייתה החלטת המועדון. ההנהלה חשבה שתפקיד מאמן השוערים דורש רענון אחרי תקופה כה ממושכת", הסביר המנג'ר אוליבר גלאסנר בעמימות לא מבוטלת. בינתיים, הודיע גם גלאסנר עצמו שיעזוב את פאלאס בתום העונה, ולא הכל שקט בקבוצה הלונדונית, אבל ייתכן כי מכבי תל אביב הרוויחה מהסיפור התמוה.

הצהובים מקבלים איש מקצוע אמין ויציב מאוד, שידוע ככריזמטי והיה נערץ בכל הקבוצות בהן שיחק ועבד. לקיילי בן ה-55 ניסיון עשיר מאוד כשוער וכמאמן שוערים, והוא בהחלט מתאים באופיו לרוני דיילה ששם דגש על פסיכולוגיה ושואף לייצר אווירה חיובית ככל הניתן בחדר ההלבשה. האנגלי (או האירי? כל אחד יכול להחליט בעצמו) עשוי להיות נכס משמעותי למועדון, ומכבי תל אביב יכולה להיות בטוחה שהוא יתמיד בתפקידו אם יהיה מרוצה בישראל.