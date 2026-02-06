יום שישי, 06.02.2026 שעה 19:21
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3627-3422מכבי הרצליה2
3326-3322הפועל ר"ג3
3326-3222מ.ס קריית ים4
3334-3522הפועל כפר שלם5
3227-2722הפועל כפ"ס6
3124-2922הפועל ראשל"צ7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2631-2622עירוני מודיעין10
2627-2121בני יהודה11
2529-2121הפועל רעננה12
2537-2522הפועל עפולה13
2228-2422הפועל חדרה14
2140-3121מכבי יפו15
2033-2522הפועל נוף הגליל16

"קיבלתי 200 הודעות שהכדור לא עבר את הקו"

יו"ר כפר שלם זעם לאחר שער השוויון מעורר המחלוקת ב-2:2 עם הרצליה: "אני מציע שכל קבוצה תביא שופט משלה לכל מחצית, לא יאשרו גול כזה נגד הגדולות"

|
שחקני כפר שלם באים בטענות לשופט (רועי כפיר)
שחקני כפר שלם באים בטענות לשופט (רועי כפיר)

זעם גדול בהפועל כפר שלם, לאחר שער השוויון שכבשה מכבי הרצליה, בנגיחה שכלל לא בטוח שעברה את קו השער והובילה לשער דרמטי ול-2:2. מי שהביע ביקורת תקיפה הוא יו״ר כפר שלם, אביחי יחיא, שאמר בסיום ל-ONE: ״אנחנו קבוצה צעירה שעובדת ומתאמנת כל השבוע ובא שופט שהכי קל לו לאשר גול”.

היו”ר המשיך: “כל השריקות של הקוון מתחילת המשחק היו נגדנו. אני מציע שכל קבוצה תביא שופט משלה לכל מחצית: בשביל מה שנביא שופט? לפחות נדע שבחצי אחד הקבוצה הזאת מרוויחה ובחצי השני הקבוצה השנייה. הכי קל גם אח״כ לשלוף צהובים כשטועים. כדי שישרקו גול כזה צריך שהכדור יעבור במלוא היקפו את קו השער״, הוסיף.

בראון: ״תיקו שהוא מיני ניצחון״

עוד אמר יחיא: ״קל לשרוק נגד כפר שלם. קיבלתי 200 הודעות שהכדור לא עבר את הקו אבל מה זה משנה כבר עכשיו? לא יאשרו גול כזה נגד הקבוצות הגדולות בישראל או אפילו נגד מכבי פ״ת. אבל נגד כפר שלם זה קל״.

מהעבר השני, אלעד בראון היה מרוצה יחסית משער השוויון: ״מיני ניצחון? אפשר להגיד, אבל זה תיקו שקצת מאכזב. בחצי הראשון הייתה קבוצה אחת במגרש וזו הייתה מכבי הרצליה. כבשנו בצדק והתחלנו את החצי השני פחות טוב אבל הגול שלהם משום מקום”, אמר.

אביחי יחיא (יונתן גינזבורג)אביחי יחיא (יונתן גינזבורג)

״הגול הגיע מטעות של טל (בומשטיין) אבל הוא הביא לנו ים נקודות השנה ואני בטוח שהוא יביא עוד הרבה. המומנטום בא לטובתם אחרי הגול הזה והם כבשו את השער השני, אבל אני שמח שהשווינו בסוף ואני גאה בשחקנים״, הוסיף.

על התוצאות הפחות טובות לאחרונה: ״אנחנו כבר במאבק העלייה ואני מאמין שאנחנו יכולים להיות שם עד הסוף. הסיבוב השני הוא יותר קשה מהסיבוב הראשון. בסיבוב הראשון צברנו כמות נכבדת של נקודות ובסיבוב השני זה הולך יותר קשה״.

הכדור עובר בין הרגליים של טל בומשטיין (רועי כפיר)הכדור עובר בין הרגליים של טל בומשטיין (רועי כפיר)

״אני מאמין מאוד בחומר השחקנים שיש לי ונהיה שם עד הסוף אנחנו במקום השני אז לא נרים ידיים. רכש? אנחנו מחפשים ובמידה וימצא שחקן מתאים אנחנו נשמח להביא אותו במגבלות התקציב״.

