מוסמוס וטירה הפסידו, אחי נצרת השיגה נקודה

המחזור ה-19 בליגה א' צפון: כבר אתמול (חמישי) נפתח לו המחזור, כאשר הפועל אום אל פאחם רשמה ניצחון בדמות 0:1 על הפועל עירוני כרמיאל, שקירב אותה עוד יותר ליציאה מהמקום האחרון. המוליכה, מכבי אחי נצרת, התקשתה מול עראבה ונפרדה ממנה ב-2:2. מ.ס טירה הפסידה 2:0 לעירוני נשר, הפועל בני מוסמוס ספגו הפסד בדמות 1:0 מול הפועל בית שאן.

בתוך כל זה, מכבי קריית אתא ממשיכה לאבד נקודות, כשהפעם רושמת 0:0 מול מכבי נוג'ידאת מהתחתית. מכבי נווה שאנן הובסה 4:1 בידי הפועל ע. באקה אל גרבייה. הפועל טירת הכרמל ממשיכה דרכה בחזרה לליגה ב', כשהפסידה 2:0 לטמרה ואף שחררה מספר שחקנים בכירים. הפועל מגדל העמק נהנתה מ-1:3 על צעירי אום אל פאחם.

הפועל בני מוסמוס – הפועל בית שאן 1:0

לאחר שלושה ניצחונות רצופים למאמן החדש-ישן של הפועל בני מוסמוס, אדהם זועבי, יורד הוא אל הקרקע וסופג הפסד, דווקא כשהקבוצה הייתה במומנטום חיובי, כשאף הייתה קרובה עד מאוד להיצמד לצמרת הגבוהה. אבל בכדורגל, כמו בכדורגל, לכל טוב, יש גם סוף פחות טוב. הפועל בית שאן ידעה לקחת את עצמה בידיים ולהשיג ניצחון בזכות שער בודד של ינון בן עמי.

אדהם זועבי (חג'אג' רחאל)

עמראן אגבריה שומר על הכדור מפני ירין גברי (חג'אג' רחאל)

מי שתפס יום נהדר היום הוא אלמוג מלול, שהגיע לקבוצה הבית-שאנית מקריית גת, מוליכת טבלת ליגה א' דרום, הרי שהדף שתי בעיטות עונשין של בני מוסמוס (דניאל אבו סעדה ושאדי מסארווה). בדקה ה-83 להתמודדות ראמי מיאזנה השאיר את בית שאן ב-10 שחקנים, כשבדקה ה-89 להתמודדות, מוחמד ג'בארין השאיר גם את בני מוסמוס ב-10 שחקנים.

אלמוג מלול (חג'אג' רחאל)

הפסד ליגה שישי העונה להפועל בני מוסמוס, בעוד ניצחון שישי העונה לבית שאן, כשמשיגה היא הנקודה ה-25 שלה העונה, שתי נקודות פחות מבני מוסמוס. בית שאן תפגוש את הפועל אום אל פאחם במסגרת המחזור הבא, כשאום אל פאחם תחפש לצאת מהמקום האחרון לראשונה העונה. בני מוסמוס תצא למשחק מול אתא ביאליק, שלא נראית מי יודע מה באחרונה.

שחקני הפועל בית שאן חוגגים (חג'אג' רחאל)

גיא דיין, עם תום ההתמודדות, ציין בפני ONE: "הגענו למשחק חוץ במגרש קשה מול קבוצה במומנטום הכי טוב בליגה. החצי הראשון היה שוויוני והגיע לנו פנדל ב-100%. חצי שני היינו פחות טובים, ומוסמוס השתלטו על המשחק. מוסמוס קיבלו שני פנדלים, שאחד מהם אין ספק שלא היה והשני בסימן שאלה גדול, אבל השוער שלנו נתן הצגה גדולה והשחקנים ללא יוצא מן הכלל נתנו את כל הלב על המגרש. אני שמח שהפעם המזל היה לצידנו. ברכות לינון על שער בכורה חשוב שנותן לנו להמשיך את התקופה המצוינת שאנחנו נמצאים בה".

גיא דיין (חג'אג' רחאל)

מ.ס טירה – עירוני נשר 2:0

הקבוצה של גל ברשאן חזרה מלוד בתחושת אכזבה גדולה, בוודאי אחרי הניצחון על אחי נצרת. במקום להתקרב אליה עוד יותר, הרי שהפעם הפסידה, כשעידו גונן, הקפטן, נפצע ונפרד מכר הדשא לאחר שמונה דקות בלבד. לנשר לקחו 78 דקות משחק בכדי להשיג הנקודות, בזכות שערים של יוחנא ח'ליל וספיר רזון, מלך שערי הקבוצה העונה.

הפועל עירוני באקה אל גרבייה – מכבי נווה שאנן 1:4

באקה החזירה לנווה שאנן על ההפסד בגביע האזורים מאמצע השבוע ובענק. לאחר 12 דקות משחק, פראס תלחמי ועלי עדוי קבעו 0:2 מהיר על נווה שאנן, כשיאסר אבו נאסר צימק ל-2:1 במחצית הראשונה. במחצית השנייה, השלימו החגיגה באדום גיא קליין ושער שני לפראס תלחמי. מוחמד ג'בארין, מנגד, ראה כרטיס צהוב שני ואדום בדקה ה-57.

יתר תוצאות משחקי המחזור:

הפועל אום אל פאחם – הפועל עירוני כרמיאל 0:1 (הבקיע לאום אל פאחם: מג'ד ח'ורי).

הפועל טירת הכרמל – מ.כ צעירי טמרה 2:0 (הבקיעו לטמרה: ראני חמזה וחאלד עואד).

הפועל מגדל העמק – צעירי אום אל פאחם 1:3 (הבקיעו למגדל העמק: נהוראי בורה, עוז פרץ ושי אלגרבלי; הבקיע לאום אל פאחם: יונס ג'בארין).

מכבי נוג'ידאת – מכבי אתא ביאליק 0:0

הפועל עירוני עראבה – מכבי אחי נצרת 2:2 (הבקיעו לעראבה: עודאי שלאעטה וואסים בדארנה; הבקיעו לאחי נצרת: חמזה מוואסי ואחמד עבד).