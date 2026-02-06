מתרחק ממכבי חיפה: ברוניניו בדרך למטאליסט

למרות שבמכבי חיפה קיוו להשלים את עסקת ברוניניו כבר בסוף השבוע, המהלך נמצא בהאטה משמעותית, ואף מתרחק. הירוקים כבר לא נחשבים למועמדים המובילים לצירופו של הקשר ההתקפי הברזילאי, והכיוון הכללי של העסקה השתנה, למרות שבכרמל הציעו שני מיליון אירו עבורו.

המשא ומתן בין קרפטי לבוב למכבי חיפה נתקע בשלב זה, ובמקביל נכנסה לתמונה מתעניינת חדשה ומשמעותית מהליגה האוקראינית. מדובר במטאליסט 1925 חרקוב, שנחשבת כרגע לפייבוריטית להחתים את ברוניניו ואף הגישה הצעה רשמית לקרפטי, שגבוהה מזו של הירוקים, שמצידם לא יחפשו קשר נוסף בתפקיד ה-10 בשלב הזה.

לא יגיע לכרמל?

למרות שבשלב מוקדם יותר השחקן נטה למעבר לישראל ואף סימן את מכבי חיפה כיעד מועדף, ההתפתחויות האחרונות טרפו את הקלפים. מספר קבוצות אירופיות הביעו עניין בברזילאי בן ה-25, אך רק מטאליסט 1925 הפכה את ההתעניינות למהלך ממשי עם הצעה קונקרטית.

ברוניניו (IMAGO)

אם ברוניניו יחליט להישאר במדינה, העסקה עשויה להיסגר כבר במהלך השבוע הקרוב. במצב כזה, מכבי חיפה תמצא את עצמה מחוץ לתמונה, אחרי שציפתה להתקדמות מהירה בימים האחרונים.

בכרמל ממשיכים לעקוב אחרי ההתפתחויות, אך נכון לעכשיו באוקראינה טוענים כי העסקה שהייתה אמורה להיסגר במהירות נכנסה למבוי סתום. אם לא תהיה תפנית של הרגע האחרון, ברוניניו עלול להישאר בליגה האוקראינית.