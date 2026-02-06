יום שישי, 06.02.2026 שעה 16:34
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3525-3221מכבי הרצליה2
3232-3321הפועל כפר שלם3
3225-2621הפועל כפ"ס4
3025-3021מ.ס קריית ים5
3023-2821הפועל ראשל"צ6
3026-2921הפועל ר"ג7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2529-2121הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

רשמית: מכבי יפו החתימה את גוראן אנטוניץ'

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. בלם הפועל תל אביב לשעבר הצטרף לקבוצה מהליגה הלאומית וחתם עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת: "מגיע לעבוד קשה"

|
גוראן אנטוניץ' (רועי כפיר)
גוראן אנטוניץ' (רועי כפיר)

מכבי יפו ביצעה חיזוק מפתיע, וכפי שפורסם לראשונה ב-ONE החתימה את הבלם גוראן אנטוניץ’. במועדון מתחתית הליגה הלאומית עשו הכל כדי להתחזק במטרה לצאת מהמצב הלא פשוט אליו הקבוצה נקלעה בתחתית, וצירפו אליהם שחקן שמכיר היטב את הכדורגל הישראלי.

השם נשמע לכם מוכר שכן מדובר בבלם שהיה חלק מהפועל תל אביב אשתקד, רשם 31 הופעות וכבש שני שערי ליגה. הבלם הסרבי אף כבש שער נוסף במדי האדומים, בגמר גביע הטוטו נגד הפועל נוף הגליל והיה חלק מהגורמים לזכייה במפעל.

“שמח לחזור לת”א-יפו”

אנטוניץ’ שחתם עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת אמר: ״שמח מאוד להצטרף למכבי יפו. שמח לחזור לעיר תל אביב - יפו ולשחק בבלומפילד. מגיע לעבוד קשה ולתת את כולי עם המון מוטיבציה. מחכה לחוות רגעים מרגשים איתכם האוהדים בבלומפילד. היידה יפו״.

את העונה הנוכחית, הוא פתח במדי ולז' מוסטאר הבוסנית, כאשר העונה הוא רשם 11 הופעות במדי הקבוצה, שמדורגת במקום הרביעי בליגה המקומית. הוא אף בישל שער אחד לזכות קבוצתו.

האיש החזק במועדון, ערן כהן אמין, הוכיח עד כה בכל חלון ההעברות, שלמרות שיפו לא משופעת בתקציב גבוה, הוא מצליח למצוא את מקורות המימון כדי לחזק את התשובה וגם הפעם הוא עשה זאת.

הוספת תגובה



