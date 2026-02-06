יום שישי, 06.02.2026 שעה 16:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
4226-5420מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3923-4020הפועל ב"ש4
3630-5120מכבי נתניה5
3429-3720מכבי פ"ת6
2837-3620הפועל פ"ת7
2842-3320בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3129-3221בני יהודה1
2829-2921מ.ס. אשדוד2
2730-3521הפועל כפ"ס3
2744-3621הפועל ראשל"צ4
2343-2621הפועל חיפה5
2235-3021הפועל רעננה6
2141-2421עירוני ק"ש7
2140-2321מכבי הרצליה8
1356-3321הפועל רמה"ש9
949-2321הפועל עכו10

רביד אוליצקי האריך חוזה בהפועל ת"א עד 29/30

שחקן ההתקפה המצטיין של האדומים, מוליכי טבלת ליגת העל לנוער, חתם על חוזה לשלוש וחצי עונות נוספות במועדון. גרנשטיין: "פוטנציאל משמעותי לבוגרים

|
רביד אוליצקי לצד סוכנו אדם קידן (באדיבות המועדון)
רביד אוליצקי לצד סוכנו אדם קידן (באדיבות המועדון)

קבוצת הנוער של הפועל ת"א, מוליכת טבלת ליגת העל, עושה עונה מצוינת תחת הדרכתו של שחר וייזינגר. בשלב זה נהנית הקבוצה מיתרון של שתי נקודות על פני היריבה העירונית, מכבי ת"א. הפועל ת"א תקווה לנצח בביתה את הרביעית בטבלה, הפועל באר שבע (שבת, 15:55, אצטדיון טוטו בת ים) - שאותה היא מקדימה בחמש נקודות.

כדי להרחיק את באר שבע מזירת ההתמודדות על התואר, ובתקווה לשפר עמדות בפסגת הטבלה, דבר שיוכל לקרות אם מכבי ת"א תפסיד נקודות במשחק המרכזי של המחזור, בו תארח הקבוצה הלוהטת של מכבי חיפה (16:00, אצטדיון נס ציונה), שתגיע אחרי ההצלחה הגדולה במשחק מול ברצלונה, בתקווה לסגור את פער שלוש הנקודות ממכבי ת"א.

לפני שיוצא לו המחזור לדרך, הודיעה הנהלת הפועל ת"א על החתמתו עד לסיום עונת 29/30 של שחקן ההתקפה, רביד אוליצקי (יליד דצמבר 2007), שמדורג במקום השני בטבלת מלך שערי הקבוצה יחד עם רון תלמי (2007) - כשלכל אחד משני השחקנים מאזן של שבעה שערי ליגה, שער אחד פחות ממלך שערי הקבוצה, אור מסיכה (2007). השחקן חתם על חוזהו באמצעות סוכנו, אדם קידן.

שחקני הנוער של הפועל תל אביב. על הפרק: באר שבע (ראובן שוורץ)שחקני הנוער של הפועל תל אביב. על הפרק: באר שבע (ראובן שוורץ)

רביד אוליצקי, שרשם שתי הופעות במדי נבחרת הנוער בצמד המשחקים מול אסטוניה, החל את דרכו בחטיבה הצעירה של הפועל ר"ג. בעונת 22/23 הגיעה הפריצה הגדולה של השחקן, כשסייע משמעותית לשתי קבוצות לעמוד במטרותיהן: קבוצת נערים ב' זכתה באליפות ארצית דרום ועלתה לליגת העל, קבוצת נערים א' הצליחה להישאר בליגת העל עם סיוע משמעותי משחקני קבוצת נערים ב', בהם רביד אוליצקי, שסיים את העונה עם תשעה שערים בכל המסגרות - שניים מהם במשחק הפלייאוף של קבוצת נערים א', שניצחה 0:3 את הפועל כפר סבא מהליגה הארצית, בכך הבטיחה הישארות בליגת העל.

בעונת 23/24 ביצע מעבר לקבוצת נערים א' של הפועל ת"א, בעונה שנקטעה לכחודשיים בשל פרוץ מלחמת חרבות ברזל. השחקן רשם 30 הופעות, ברובן בהרכב, בחמישה מהמשחקים גם רשם זמן משחק מלא. את העונה סיים עם שבעה שערי ליגה ושער אחד בגביע המדינה. בעונה שעברה, עונת 24/25, רשם 27 הופעות במדי קבוצת הנוער, ברובן עלה בהרכב, ב-16 מהמשחקים רשם זמן משחק מלא. את העונה סיים עם שלושה שערים וספיגה של לא פחות מ-11 כרטיסים צהובים. 

רביד אוליצקי רץ לחגוג (חגי מיכאלי)רביד אוליצקי רץ לחגוג (חגי מיכאלי)

“גרף ההשתפרות שלו הוא מהטובים שראינו”

את העונה הנוכחית, עונת 25/26, פתח השחקן בסערה, עם שישה שערים בחמשת המשחקים הראשונים, מהם צמד שערי מהפך במשחק הדרבי מול מכבי - שהסתיים בניצחון אדום 1:2. עד כה, רשם השחקן 18 הופעות במדי קבוצת הנוער, ברובן עלה בהרכב, בחמישה מהמשחקים רשם זמן משחקים מלאה. כאמור, השחקן הבקיע עד כה שבעה שערים, ספג שמונה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום (צהוב שני במשחק מול בית"ר ירושלים, שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1).

המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אסף גרנשטיין: ״אנחנו שמחים מאוד על ההתקדמות של רביד, שהגיע אלינו למחלקה לפני כשנתיים וכעת חותם על חוזה מקצועני ראשון. גרף ההשתפרות שלו הוא מהטובים שראינו, שגורם לנו כמערכת לראות בו פוטנציאל משמעותי להתקדם בעתיד לקבוצה הבוגרת. מדובר בשחקן עם יכולות פיזיות נהדרות, מנהיג אמיתי, שרק ילך וישתפר. מאחל לו הצלחה רבה בהמשך״.

