יום שישי, 06.02.2026 שעה 16:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
4226-5420מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3923-4020הפועל ב"ש4
3630-5120מכבי נתניה5
3429-3720מכבי פ"ת6
2837-3620הפועל פ"ת7
2842-3320בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3129-3221בני יהודה1
2829-2921מ.ס. אשדוד2
2730-3521הפועל כפ"ס3
2744-3621הפועל ראשל"צ4
2343-2621הפועל חיפה5
2235-3021הפועל רעננה6
2141-2421עירוני ק"ש7
2140-2321מכבי הרצליה8
1356-3321הפועל רמה"ש9
949-2321הפועל עכו10

הפועל פ"ת חזרה לנצח בנוער לפני הדרבי והגביע

אחרי ארבעה משחקים ללא ניצחון, הקבוצה ממלאבס ניצחה 1:2 בבית את מכבי נתניה. אורי ברדוגו בישל שער בהופעת הבכורה בשורות המנצחת. בשלישי: גביע

|
שחקני הפועל פתח תקווה לנוער חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה לנוער חוגגים (ראובן שוורץ)

במוקד משחקי המחזור ה-21 של משחקי הפלייאוף העליון יעמדו מחר (שבת) שני משחקים, שיפגישו את ארבע הראשונות: הפועל ת"א המוליכה תארח את הפועל באר שבע מהמקום הרביעי, מכבי ת"א סגנית המוליכה תארח את האלופה מכבי חיפה. משחק נוסף שייערך מחר בין קבוצות שאינן חלק מהמאבקים בצמרת הגבוהה בשלב זה, יפגיש את בית"ר ירושלים ואת מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת.

מי שהוציא את המחזור לדרך היום (שישי) הן הפועל פ"ת ומכבי נתניה, שנפגשו בצוהריי יום שישי למשחק נטול לחצים באצטדיון המושבה בפ"ת. נתניה התייצבה למשחק, כשהיא מדורגת במקום החמישי ומרוחקת שמונה נקודות מהפסגה, תוך שהיא מקדימה בשש נקודות את הפועל פ"ת. בשורות נתניה עלה בהרכב החלוץ הצעיר והמוכשר, ירין אבוחצירה, יליד 2010, בנו של חלוץ העבר, שמעון אבוחיצרה. ירין אבוחצירה כבר מספר עונות משחק בקביעות עם קבוצת שנתון 2009, אך היום רשם הופעה תשיעית במדי קבוצת הנוער. היה זה משחק כדורגל בין שתי קבוצות שגילו יוזמה התקפית, אך הקבוצה החדה יותר היא זו שחגגה בסיום. 

בדקה ה-17 עבירה על ליאם וטמכטר (2006) כ-23 מטרים משערה של נתניה, הובילה לפסיקה לבעיטה חופשית לזכות הפועל פ"ת. הבלם והקפטן, עידו טסה (2007), סובב את הכדור בצורה מרשימה לחלק התחתון של פינת השער של נתניה - והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. שער שני העונה לעידו טסה.

הפועל פ"ת (מדיה מחלקת הנוער הפועל פ"ת)הפועל פ"ת (מדיה מחלקת הנוער הפועל פ"ת)

על אף היוזמה ההתקפית הדו צדדית שנרשמה במשחק זה, רק בדקה ה-83 הפועל פ"ת הכפילה את יתרונה, לאחר שהתקפה מאגף ימין הסתיימה במסירת רוחב שטוחה ומדודה, שהגיעה לאורי ברדוגו (2007), שעלה כמחליף 13 דקות קודם לכן. ברדוגו המשיך במסירה קצרה לעמרי כהן (208), שהיה בזמן הנכון ובמקום הנכון, כדי לבעוט את הכדור מטווח קצר לרשת, ובשער הבכורה שלו במדי קבוצתו החדשה העלה אותה ליתרון 0:2. שער מספר 18 לסגן מלך שערי הליגה, בנו של שוער העבר, אוהד כהן. בישול ראשון בהופעת הבכורה לאורי לשחקן ההתקפה, אורי ברדוגו, שהגיע השבוע בהשאלה ממכבי ת"א.

על סף הכניסה לדקה ה-90 מכבי נתניה הצליחה לצמק את יתרון המארחת: אלכסיי טלפה סובב ברגלו השמאלית בעיטת קרן, שאיתרה את ראשו של הראל בחור, שנגח מטווח קצר לרשת ובשערו השלישי קבע 1:2 לזכות הפועל פ"ת. מכבי נתניה לא הצליחה למחוק את יתרון המארחת בדקות שנותרו עד לסיום המשחק, ובסיום ניצחון 1:2 לזכות החניכים של בן קפלן, שקטעו רצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון.

אורי ברדוגו (באדיבות המדיה של מכבי תל אביב)אורי ברדוגו (באדיבות המדיה של מכבי תל אביב)

בשלישי: גביע, במחזור הבא: הדרבי של פ”ת

ביום שלישי הקרוב יתייצבו שתי הקבוצות למשחק במסגרת שמינית גמר גביע המדינה מול קבוצות מהפלייאוף התחתון: מכבי נתניה תארח את עירוני קריית שמונה, הפועל פ"ת תתארח אצל בני יהודה ת"א.

במחזור הליגה הבא מצפה לשחקני הפועל פ"ת משחק דרבי מול מכבי - שהצליחה במשחק הקודם לחזור פעמיים מפיגור של שני שערים ולנצח 3:4. מכבי נתניה תקווה לחזור למסלול הניצחונות במשחק ביתי מול הפועל ת"א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
