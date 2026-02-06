הגרלת דוחא: שביונטק ראשונה, ריבאקינה מועדפת

סבב ה-WTA עובר למזרח התיכון, והמתח בשיאו לקראת פתיחת טורניר קטאר טוטאל-אנרג'יס בדוחא ביום ראשון הקרוב (6 בפברואר 2026). עם פרסום הגרלת הטורניר ביום שישי, נראה כי עולם הטניס נערך לקרב ענקיות נוסף בין שתי השחקניות הדומיננטיות ביותר כיום בסבב: איגה שביונטק ואלנה ריבאקינה.

למרות ששביונטק הפולנייה מדורגת כראשונה בטורניר, מי שמגיעה כפייבוריטית הברורה היא אלנה ריבאקינה. המדורגת 2 בטורניר ו-3 בעולם מגיעה לדוחא במומנטום אדיר לאחר שזכתה בתואר הגראנד סלאם השני שלה באליפות אוסטרליה הפתוחה בשבוע שעבר. הקזחית ניצחה ב-14 מתוך 15 משחקיה האחרונים, כולל שני ניצחונות רצופים על שביונטק – בחצי גמר אליפות אוסטרליה ובטורניר גמר ה-WTA בנובמבר האחרון. השתיים עשויות להיפגש רק בגמר בשבת הבאה, אך הדרך לשם רצופה במכשולים.

ריבאקינה חוגגת עם גביע הניצחון באוסטרליה. (רויטרס)

ברבע הראשון של ההגרלה, איגה שביונטק תנסה להשיג תואר ראשון לעונה זו. לאחר שתפתח בסיבוב השני (Bye בראשון), היא תפגוש את ג'ניס טג'ן האינדונזית או את סוראנה קירסטאה הרומנייה, שנמצאת בשלהי הקריירה שלה. בשמינית הגמר היא עשויה לפגוש את אליס מרטנס הבלגית, שתצטרך לעבור דרך קשה הכוללת את אנסטסיה פבליוצ'נקובה ודריה קסטקינה. היריבה המיועדת של שביונטק ברבע הגמר היא ג'זמין פאוליני האיטלקייה (6), שתפתח מול המנצחת בין מריה סקארי לזיינפ סונמז הטורקית.

הרבע השני מציג את האלופה המכהנת מדוחא 2025, אמנדה אניסימובה. האמריקאית, שדורגה 3 בטורניר, תפתח מול קרולינה פלישקובה או עולה מהמוקדמות. באותו רבע נמצאת גם אלינה סביטולינה (7), שחזרה לעשירייה הראשונה בעולם לאחר חצי הגמר במלבורן. סביטולינה עשויה לפגוש בשמינית הגמר את אמה נבארו (12), שזכתה להגרלה מעניינת מול טטיאנה מריה הגרמנייה.

במרכז הרבע השלישי ניצבת קוקו גאוף (4). האמריקאית הצעירה מגיעה מעט "מתחת לרדאר" הפעם, ותנסה לרשום ריצה מוצלחת לפני החזרה לארה"ב. גאוף תפתח מול מקארטני קסלר או אלזה ז'אקמו הצרפתייה, כשברבע הגמר היא צפויה לפגוש את יקטרינה אלכסנדרובה (8). עם זאת, הדרך של אלכסנדרובה לא פשוטה בכלל, שכן היא עשויה לפגוש כבר בסיבוב השני את ילנה אוסטפנקו או פאולה באדוסה. גם אמה רדוקאנו הבריטית שובצה בחלק הזה של ההגרלה.

אלנה ריבאקינה חוגגת את הניצחון (רויטרס)

הרבע הרביעי והאחרון שייך לפייבוריטית ריבאקינה. הקזחית תחל את דרכה מול אמיליאנה ארנגו או שיניו וואנג, ועשויה לפגוש בשמינית הגמר את דיאנה שניידר או את האלופה האולימפית מפריז, קינבן ז'נג, שחוזרת למגרשים לראשונה מאז ספטמבר. היריבה המיועדת של ריבאקינה ברבע הגמר היא הכוכבת העולה מירה אנדרייבה (5), שתצטרך לעבור בדרך את ויקטוריה מבוקו הצעירה (10) או את ברבורה קרייצ'יקובה המנוסה.

הטורניר בדוחא מבטיח להיות אחד המרתקים של פתיחת העונה, כאשר השאלה המרכזית היא האם מישהי תוכל לעצור את הריצה של ריבאקינה, או שמא שביונטק תחזיר לעצמה את השליטה ותניף גביע ראשון ל-2026. הגרלת הטורניר, שנערכה בנוכחותן של שחקניות בולטות כמו סקארי ונבארו, קבעה את הטון לשבוע של טניס ברמה הגבוהה ביותר.