יום שישי, 06.02.2026 שעה 16:08
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ויניסיוס מושעה, רודריגו שאמור להחליפו לא התאמן

בעיה לריאל מדריד: מספר 7 ייעדר מהמפגש במסטאייה עקב צבירת כרטיסים צהובים, כשהוא ינצל את המנוחה הקצרה והכפויה לאימונים. בן ארצו בסימן שאלה

|
ויניסיוס ורודריגו (IMAGO)
ויניסיוס ורודריגו (IMAGO)

ויניסיוס נכנס לתקופה מכריעה בעונה שלו, כזו שעשויה להשפיע גם על מעמדו המקצועי וגם על היחסים עם הקהל, ובדיוק לשם כך נבנית סביבו בימים האחרונים תוכנית עבודה פיזית ממוקדת. לוח המשחקים והנסיבות הנוכחיות פתחו בפני הברזילאי חלון של כשבועיים להגיע לשיא הכושר, והוא מתכוון לנצל אותו עד תום, עם מטרה ברורה אחת באופק: להגיע למשחק בליסבון בכושר טוב ומכריע.

ויניסיוס לא ייטול חלק במשחק החוץ במסטאייה מול ולנסיה ביום ראשון ב-22:00, בעקבות צהוב שספג מול ראיו וייקאנו. המשמעות היא שהמשחק הבא שלו יהיה רק ב-14 בפברואר מול ריאל סוסיאדד, ולאחר מכן המפגש האירופי באצטדיון האור ב-17 בפברואר. בתקופה הזו הוא עובד בצמוד לאנטוניו פינטוס, במטרה לחדד את הנתונים הפיזיים ולהעלות עוד מדרגה את רמת הכשירות.

הצורך בתהליך הזה נובע גם מירידה מסוימת ביכולת שנרשמה אצלו לאחרונה. אחרי הופעות חזקות מאוד מול מונאקו ובוויאריאל, הגיע המשחק בליסבון מול בנפיקה שבו ויניסיוס קרס יחד עם יתר הקבוצה. מול ראיו וייקאנו נרשמה התאוששות מסוימת, כולל שער מרהיב, אך הספקות עדיין קיימים. ויניסיוס עצמו רוצה להעלים אותם, ופינטוס הוא האיש שמוביל את הדרך.

שער נדיר ביופיו של ויני מרעיד את הברנבאו

כמו יתר השחקנים, גם ויניסיוס עבר השבוע בדיקות עומק במתחם האימונים, כולל מדידות נשימה באמצעות המסכות המפורסמות של פינטוס. כבר באימון הראשון לאחר יומיים חופש שהעניק המאמן, האימון ביום רביעי, העבודה של ויניסיוס הייתה אישית ומותאמת, כחלק מתוכנית שנבנתה במיוחד עבורו.

המטרה היא לחזק ולהמשיך את התחושה החיובית והאנרגיה שוויניסיוס הפגין מאז חילופי המאמנים. מול מונאקו הוא היה אחראי ל-7 מצבים מסוכנים, כולל בישולים, שיא עונתי עבורו, וגם 4 המצבים שיצר מול לבאנטה מדורגים בין שלושת המשחקים הטובים שלו בתחום הזה. במילים אחרות, הפעולות האגרסיביות והמהלכים שמפרקים הגנות שוב עובדים עבורו בצורה עקבית.

מדובר גם במנוחה קצרה, אך כפויה. ויניסיוס כמעט שלא קיבל רוטציה העונה, פרט למשחק גביע אחד בדצמבר, והפעם האחרונה שבה נכנס כמחליף הייתה עוד בנובמבר. בתקופה ההיא, תחת המאמן הקודם, הספסול והחילופים היו מקור לחיכוך. כעת המצב שונה לחלוטין, ומאז הגעת המאמן הנוכחי הוא השלים שישה משחקים מלאים ברציפות, עדות לחשיבות העצומה שמייחסים לנוכחות שלו על הדשא.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

הדרך לפיוס סופי עם הברנבאו

מאחורי תוכנית הכושר מסתתר גם יעד רגשי ולא פחות חשוב: השלמת הפיוס בין ויניסיוס לקהל הביתי. לפניו שני מועדים שבהם הוא יוכל להציג את הגרסה שסוחפת את האוהדים, המשחק מול ריאל סוסיאדד כמעין חזרה גנרלית, והגומלין מול בנפיקה ב-25 בפברואר. במועדון מאמינים שוויניסיוס זקוק לברנבאו כדי להוציא מעצמו את הטוב ביותר, והקבוצה זקוקה לו במיוחד לקראת המשך ליגת האלופות.

במקביל, ריאל מדריד מתמודדת עם בעיות נוספות בסגל. רודריגו, שסבל מעומס שרירי, לא הצליח להתאמן עם הקבוצה היום ונאלץ להסתפק באימון בחדר הכושר. הפגיעה הופיעה לאחר שבוע אימונים פיזיים אינטנסיביים במיוחד, שבוע ללא משחקים בעקבות ההדחה מהגביע.

רודריגו מאוכזב (רויטרס)רודריגו מאוכזב (רויטרס)

רודריגו היה אמור לפתוח מול ולנסיה, בעיקר בשל ההיעדרות של ויניסיוס, אך כעת מצבו מעורר סימני שאלה. גם אנטוניו רודיגר ודני קרבחאל נמצאים במעקב, וההחלטה הסופית לגביהם ולגבי רודריגו תתקבל רק לאחר האימון בשבת. בכל מקרה, הסיכויים שרודריגו יפתח נמוכים, במיוחד לאור העובדה שלא התאמן עם הקבוצה.

