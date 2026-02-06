ויניסיוס מושעה, רודריגו שאמור להחליפו לא התאמן

ויניסיוס נכנס לתקופה מכריעה בעונה שלו, כזו שעשויה להשפיע גם על מעמדו המקצועי וגם על היחסים עם הקהל, ובדיוק לשם כך נבנית סביבו בימים האחרונים תוכנית עבודה פיזית ממוקדת. לוח המשחקים והנסיבות הנוכחיות פתחו בפני הברזילאי חלון של כשבועיים להגיע לשיא הכושר, והוא מתכוון לנצל אותו עד תום, עם מטרה ברורה אחת באופק: להגיע למשחק בליסבון בכושר טוב ומכריע.

ויניסיוס לא ייטול חלק במשחק החוץ במסטאייה מול ולנסיה ביום ראשון ב-22:00, בעקבות צהוב שספג מול ראיו וייקאנו. המשמעות היא שהמשחק הבא שלו יהיה רק ב-14 בפברואר מול ריאל סוסיאדד, ולאחר מכן המפגש האירופי באצטדיון האור ב-17 בפברואר. בתקופה הזו הוא עובד בצמוד לאנטוניו פינטוס, במטרה לחדד את הנתונים הפיזיים ולהעלות עוד מדרגה את רמת הכשירות.

הצורך בתהליך הזה נובע גם מירידה מסוימת ביכולת שנרשמה אצלו לאחרונה. אחרי הופעות חזקות מאוד מול מונאקו ובוויאריאל, הגיע המשחק בליסבון מול בנפיקה שבו ויניסיוס קרס יחד עם יתר הקבוצה. מול ראיו וייקאנו נרשמה התאוששות מסוימת, כולל שער מרהיב, אך הספקות עדיין קיימים. ויניסיוס עצמו רוצה להעלים אותם, ופינטוס הוא האיש שמוביל את הדרך.

שער נדיר ביופיו של ויני מרעיד את הברנבאו

כמו יתר השחקנים, גם ויניסיוס עבר השבוע בדיקות עומק במתחם האימונים, כולל מדידות נשימה באמצעות המסכות המפורסמות של פינטוס. כבר באימון הראשון לאחר יומיים חופש שהעניק המאמן, האימון ביום רביעי, העבודה של ויניסיוס הייתה אישית ומותאמת, כחלק מתוכנית שנבנתה במיוחד עבורו.

המטרה היא לחזק ולהמשיך את התחושה החיובית והאנרגיה שוויניסיוס הפגין מאז חילופי המאמנים. מול מונאקו הוא היה אחראי ל-7 מצבים מסוכנים, כולל בישולים, שיא עונתי עבורו, וגם 4 המצבים שיצר מול לבאנטה מדורגים בין שלושת המשחקים הטובים שלו בתחום הזה. במילים אחרות, הפעולות האגרסיביות והמהלכים שמפרקים הגנות שוב עובדים עבורו בצורה עקבית.

מדובר גם במנוחה קצרה, אך כפויה. ויניסיוס כמעט שלא קיבל רוטציה העונה, פרט למשחק גביע אחד בדצמבר, והפעם האחרונה שבה נכנס כמחליף הייתה עוד בנובמבר. בתקופה ההיא, תחת המאמן הקודם, הספסול והחילופים היו מקור לחיכוך. כעת המצב שונה לחלוטין, ומאז הגעת המאמן הנוכחי הוא השלים שישה משחקים מלאים ברציפות, עדות לחשיבות העצומה שמייחסים לנוכחות שלו על הדשא.

ויניסיוס (IMAGO)

הדרך לפיוס סופי עם הברנבאו

מאחורי תוכנית הכושר מסתתר גם יעד רגשי ולא פחות חשוב: השלמת הפיוס בין ויניסיוס לקהל הביתי. לפניו שני מועדים שבהם הוא יוכל להציג את הגרסה שסוחפת את האוהדים, המשחק מול ריאל סוסיאדד כמעין חזרה גנרלית, והגומלין מול בנפיקה ב-25 בפברואר. במועדון מאמינים שוויניסיוס זקוק לברנבאו כדי להוציא מעצמו את הטוב ביותר, והקבוצה זקוקה לו במיוחד לקראת המשך ליגת האלופות.

במקביל, ריאל מדריד מתמודדת עם בעיות נוספות בסגל. רודריגו, שסבל מעומס שרירי, לא הצליח להתאמן עם הקבוצה היום ונאלץ להסתפק באימון בחדר הכושר. הפגיעה הופיעה לאחר שבוע אימונים פיזיים אינטנסיביים במיוחד, שבוע ללא משחקים בעקבות ההדחה מהגביע.

רודריגו מאוכזב (רויטרס)

רודריגו היה אמור לפתוח מול ולנסיה, בעיקר בשל ההיעדרות של ויניסיוס, אך כעת מצבו מעורר סימני שאלה. גם אנטוניו רודיגר ודני קרבחאל נמצאים במעקב, וההחלטה הסופית לגביהם ולגבי רודריגו תתקבל רק לאחר האימון בשבת. בכל מקרה, הסיכויים שרודריגו יפתח נמוכים, במיוחד לאור העובדה שלא התאמן עם הקבוצה.