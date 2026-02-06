יום שישי, 06.02.2026 שעה 16:08
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"הכי חשוב עבורי זה שלאמין ימאל יתאמן כמו אלוף"

פליק נפתח במסע"ת: מה הוא הכי אוהב אצל מס' 10 של ברצלונה, העבודה עם דקו ("מעולם לא היה לי דבר כזה"), המסר לגבי הבחירות וגם עתידו של לבנדובסקי

|
פליק ולאמין ימאל (IMAGO)
פליק ולאמין ימאל (IMAGO)

האנזי פליק הוא אולי האדם שמכיר את לאמין ימאל בצורה הטובה ביותר בזירה המקצועית, והמאמן הגרמני הוא זה שהעריך את ההתפתחות שלו ואת מצבו הנוכחי. במסיבת העיתונאים שקיים מאמן ברצלונה הוא התייחס למספר 10, לעתיד רוברט לבנדובסקי וגם לעבודה המשותפת עם דקו.

"אני מאוד שמח ממה שאני רואה אצל לאמין ימאל. הוא משתפר, והדבר הכי חשוב עם כישרונות כאלה הוא שהם ייהנו לשחק כדורגל ומהעבודה שלהם, והוא עושה את זה. אנחנו רוצים לעזור לו להגיע לרמה הבאה ולעשות את הצעד הבא. הוא ממוקד, וזה מה שאני רואה, וזה בא לידי ביטוי גם בהופעות שלו. הוא נותן לנו הרבה בכל משחק, ועכשיו הוא גם כובש יותר שערים. זה טוב מאוד בשבילו, ויש לו עוד הרבה פוטנציאל שהוא יוכל להראות לנו בשנים הקרובות", אמר פליק.

הגרמני הוסיף: "בתקווה, השיא שלו עוד לפניו, כמובן. הדבר הכי חשוב בשבילי הוא שהוא יתאמן כמו אלוף, וכרגע הוא בכיוון הנכון. הוא מאוד חכם, והוא חכם באותה מידה גם על המגרש וגם מחוצה לו. אתה חייב לתת את המקסימום, וכשאתה מתאמן ב-100%, אתה יכול לתת 100% במשחק, והוא יודע את זה, וזה מה שאני רוצה לראות. הכישרון שלו מדהים, הוא עצום, ונראה מה יהיה בהמשך".

לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)

מאמן ברצלונה שלח קריצה ברורה למנהל הספורטיבי דקו, וגם לנשיא ז’ואן לאפורטה, לקראת הבחירות הקרובות לניהול המועדון. פליק הביע תמיכה בדקו שעות אחרי שהמועמד ויקטור פונט הבהיר שאם ייבחר, דקו לא יהיה המנהל הספורטיבי שלו: "אנחנו עובדים מצוין עם דקו. אנחנו מבינים אחד את השני ואני מרוצה מהמצב הזה, כי אני חושב שיש בינינו אמון ואנחנו מאמינים זה בזה", סיכם.

פליק המשיך ואמר שמעולם לא מצא בעולם הכדורגל סביבת עבודה כל כך טובה כדי לפתח פרויקט ספורטיבי: "אנחנו מחפשים את אותם שחקנים ויש לנו את אותה פילוסופיית עבודה. מאוד ברור לנו מה אנחנו עושים ומה צריך לעשות בעתיד. מעולם לא היה לי דבר כזה ואני מעריך את זה מאוד, כי אני שמח לעבוד בצורה כזאת במועדון הזה".

המאמן לא רצה להתייחס לנושא הבחירות העתידיות ולא הרחיב לגבי עתידו של דקו, אך הבהיר בצורה חד משמעית שהכוונה שלו היא להמשיך עם מי שהביא תוצאות מקצועיות כל כך טובות לברצלונה. דקו ימשיך לעבוד ולתכנן במהלך תקופת הבחירות, אך החלטות סופיות לא יתקבלו עד שיתברר מי יהיה הנשיא החדש. אם לאפורטה ינצח, דקו יישאר ויממש את ההחלטות שהתקבלו בשבועות האחרונים.

דקו והאנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)דקו והאנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)

פליק הבהיר שהוא רוצה יציבות במועדון ושברור לו למי יצביע. הוא הגיע יחד עם ז’ואן לאפורטה והיה רוצה שימשיך, אך כלפי חוץ הוא שומר על ניטרליות כמאמן ברצלונה. עם שנה נוספת בחוזה, הסבירות הגבוהה היא שפליק יאריך את ההתקשרות שלו עד 2028 במקרה שלאפורטה ייבחר מחדש. רצונו של הגרמני הוא לפרוש בברצלונה.

עתידו של לבנדובסקי

רוברט לבנדובסקי מסיים חוזה בסוף העונה וברצלונה צריכה להחליט אם היא מהמרת על המשך דרכו לעונה נוספת או יוצאת לשוק כדי לחפש חלוץ מרכזי חדש. הפולני רוצה להישאר וממתין לעמדת המועדון. הוא יחכה עד הסוף, והאנזי פליק ביקש להבהיר את המצב: "מה שאני מרגיש עכשיו הוא שדיברנו כמה פעמים. הוא לא צריך לחשוב על העונה הבאה, אלא להתרכז בזו הנוכחית. הוא עושה עבודה טובה, לפעמים הוא רוצה לשחק יותר, במשחקים הגדולים, 90 דקות, אבל זה לא תמיד יכול להיות כך".

האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

המאמן ציין שההחלטה תהיה מקצועית ותתקבל בזמן הנכון לכל הצדדים: "הוא אוהב לשחק בברצלונה, נראה מה יקרה בסוף העונה. אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות, זה לא הזמן לדבר על זה. יש לנו יציבות ואנחנו רוצים לשמור עליה בעתיד. עוד יהיה זמן", אמר.

לבנדובסקי הציע להמשיך גם תוך הפחתת שכרו ולקבל תפקיד משני יותר אם יהיה צורך בעונה הבאה, אך הכל תלוי ביכולת שיציג הפולני בחודשים האחרונים של העונה. במועדון מעריכים את ההתנהלות שלו, את השערים שהוא כובש ואת ההשפעה שלו בחדר ההלבשה, אם כי קיימות גם אופציות להחתמת חלוץ טופ. הכול יהיה תלוי גם במצב הכלכלי של ברצלונה בקיץ.

ברצלונה ביקשה מלבנדובסקי ומסביבתו סבלנות, אך הפולני כבר רמז שהיה רוצה להבהיר את עתידו לכל המאוחר עד סוף חודש אפריל. זאת משום שיש לו הצעות משמעותיות על השולחן והוא צריך להחליט אם לצאת לדרך חדשה או לא. הוא ימתין לברצלונה עד הסוף.

