הסכומים והתנאים בהסכם של BLU וההתאחדות

ההתאחדות לכדורגל הודיעה אמש (חמישי) באופן רשמי על הסכם חסות חדש ומסקרן עם מותג משקאות האנרגיה BLU, שיהפוך לנותן החסות הרשמי של ליגה א' ואיגוד השופטים. אלא שבעוד ההודעה הרשמית התמקדה בשיתוף הפעולה הערכי, ל-ONE נודעו הפרטים הכלכליים והתנאים המלאים של העסקה הנרקמת.

על פי פרטי ההסכם, מדובר בהתקשרות לשתי עונות משחקים: עונת 2026/2027 ועונת 2027/28. מבחינה כספית, מדובר בסכום נאה מאוד ביחס למקובל בליגות הנמוכות ובאיגוד השופטים, כאשר המותג ישלם להתאחדות סך של כמיליון שקלים לעונה.

מיתוג נרחב: מגב השופטים ועד כתפי השחקנים

תמורת סכום החסות, המותג BLU יקבל חשיפה משמעותית בכלל מגרשי הכדורגל בישראל. במסגרת ההסכם נקבע כי לוגו המותג יודפס בגב חולצות השופטים בכל הליגות המקצועניות, בליגה א' ובליגת העל לנוער. בנוסף, המותג יקבל פרסום על קיר הראיונות הרשמי וכן הקצאה להגרלת כרטיסים.

בגזרת ליגה א', השינוי יהיה בולט אף יותר. הליגה השלישית בטיבה בישראל תיקרא מעתה באופן רשמי "ליגת" BLU. כחלק מהנראות, יודפס שם המותג על כתף אחת של חולצת המשחק הרשמית בכל קבוצה המשחקת בליגה. כמו כן, החברה תזכה לשילוט נייח אחד בכל מגרש בליגה א', חשיפה בדיגיטל וכרטיסים למשחקים.

שינו זוארץ במעמד חתימת הסכם החסות עם BLU (שקד סבן)

ערבות בנקאית ואישור רשמי בראשון

כדי להבטיח את קיום ההסכם, נקבע כי החברה תעביר להתאחדות לכדורגל ערבות בנקאית על סך של 200 אלף שקלים. מזכירות ההתאחדות לכדורגל צפויה להתכנס ביום ראשון הקרוב כדי לאשר רשמית את ההסכם ואת תנאיו.

כזכור, עם חתימת ההסכם אמר יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ: "מרגש במיוחד לחתום על הסכם שיתוף פעולה היסטורי, במסגרתו לראשונה תהיה לליגה א' נותנת חסות רשמית. ההתאחדות וחברת בלו, שצמחה בחברה הערבית והפכה לסיפור הצלחה ישראלי, חברו יחד מתוך אמונה בחשיבות ובתרומה של ליגה א', צפון ודרום, לכדורגל ולחברה הישראלית כולה".

עוד הוסיף זוארץ: "זאת הליגה בה צומחים רבים מהכשרונות – שחקנים, שופטים ועוד. הפריסה שלה רחבה ומייצגת את כלל האוכלוסייה והיא מלאה באנרגיה של שאפתנות, חלומות ורצון להצליח. יחד עם איגוד השופטים, שמחויב להצטיינות והתקדמות, והוא חלק מרכזי בהסכם ובבולטות של נותנת החסות, ברור לי ששילוב הכוחות של כולנו יתרום רבות להצלחת שיתוף הפעולה".

פאוזי שומשום, מבעלי BLU, הוסיף מצדו: "אנו גאים בשותפות עם ההתאחדות לכדורגל, ליגה א’ ואיגוד השופטים – מסגרות שמייצגות את הפסיפס האנושי של החברה הישראלית. ליגה א’, בצפון ובדרום, היא מרחב של הזדמנויות, חיבור ודו־קיום דרך הספורט, והשופטים הם גורם מרכזי בהבטחת הוגנות ומקצועיות. שיתוף הפעולה הזה משקף את מחויבות BLU לערכים של אנרגיה, מצוינות וחברה משותפת".