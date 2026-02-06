יום שישי, 06.02.2026 שעה 13:23
צ'מפיונשיפ 25-26
5835-6330קובנטרי1
5829-4730מידלסברו2
5440-4830האל סיטי3
5128-4929איפסוויץ'4
5036-3730מילוול5
4737-4430רקסהאם6
4537-4430דרבי קאונטי7
4435-3930ווטפורד8
4434-3730פרסטון9
4336-4030בריסטול סיטי10
4343-4230ק.פ.ר11
4228-3430סטוק סיטי12
4238-4130בירמינגהאם13
4041-4330סאות'המפטון14
3943-4330שפילד יונייטד15
3937-3430סוונסי16
3538-2929צ'רלטון17
3342-3730נוריץ'18
3337-2728פורטסמות'19
3245-4030לסטר20
3238-2730בלקבורן21
3247-3230ווסט ברומיץ'22
2741-2830אוקספורד יונייטד23
-758-1830שפילד וונסדיי24

פרץ בראיון באנגליה: כשאתה מנצח יש פחות לחץ

השוער שמושאל לסאות'המפטון שיתף: "תוצאות טובות עוזרות לביטחון. זו הסיבה שאנחנו כאן, זה הכדורגל". וגם: הסיבה שהמשחק נגד ווטפורד יחל ב-14:31

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

באחד המעברים הכי מסקרנים מהבחינה הישראלית, דניאל פרץ עזב את המבורג מהבונדסליגה אליה הגיע בהשאלה מבאיירן מינכן אך מיעט לשחק ועבר אל סאות’המפטון האנגלית, שם הוא מאייש את אפודת השוער הראשון של הקבוצה מהצ’מפיונשיפ, כשמחר (שבת, 14:31), הוא עתיד לפתוח בפעם השישית ברצף.

המשחק, שייערך מול ווטפורד בשעה לא עגולה עקב קמפיין להעלאת המודעות לבעיות לב, יהיה השלישי ברציפות בו השוער עומד בין הקורות בשעת צהריים: “לא שיחקתי לפני כן בשעות האלה” סיפר בראיון ל-’דיילי אקו’. “אם להיות כן, אני אוהב את זה כי המשחקים האלה מגיעים ממש מהר.

“מהרגע שאתה קם אתה מרגיש את ההכנות למשחק. צריך לאכול ארוחת בוקר גדולה וארוחת ערב גדולה לפני כן. הליגה כל כך צמודה, מומנטום הוא דבר חשוב. יש לנו עוד 16 משחקים. אנחנו צריכים תמיד להסתכל על המשחק הקרוב”.

דניאל פרץ מאגרף (IMAGO)דניאל פרץ מאגרף (IMAGO)

פרץ שיתף כי בקבוצה שלו מבינים כמה הכל יכול להשתנות לאור הצפיפות בטבלה: “אי אפשר לנסות לחשוב על הצד המתמטי כי זה מסובך מדי. אנחנו רק צריכים לעבוד קשה ולעשות מה שנדרש כדי לנצח כל משחק. כל כך הרבה דברים יכולים לקרות, יש 13 או 14 קבוצות נלחמות על הפלייאוף.

“זו המחשבה שאנחנו צריכים להכניס לראש כי אנחנו צריכים לנצח כל משחק. תיקו לא יהיה מספיק. אנחנו רוצים לעשות הכל על מנת להשיג שלוש נקודות בכל התמודדות”.

שחקני סאותשחקני סאות'המפטון חוגגים. כל נקודה חשובה (IMAGO)

“זו הסיבה שאנחנו כאן, זה הכדורגל”

מאז שהגיע, הישראלי בן ה-25 הצליח לשמור פעמיים על רשת נקייה: נגד שפילד יונייטד וסטוק סיטי. ההגעה שלו הגיעה אחרי שהקדושים הובסו 4:0 למידלסבורו. “לא הייתי כאן, אבל אני יכול לומר שבכל יום אנחנו מרגישים טיפה יותר טוב. תוצאות טובות עוזרות לביטחון.

“התבגרנו בדרך שבה אנחנו מנצחים ומשיגים תוצאות טובות. כשאתה מנצח, יש פחות לחץ, מה שהופך את הכדורגל לפשוט יותר. אבל ככה שאנחנו מתקרבים לפלייאוף, הלחץ יגבר. אבל זו הסיבה שאנחנו כאן, זה הכדורגל. אנחנו צריכים ליהנות ממנו”.

