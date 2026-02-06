פרץ בראיון באנגליה: כשאתה מנצח יש פחות לחץ

באחד המעברים הכי מסקרנים מהבחינה הישראלית, דניאל פרץ עזב את המבורג מהבונדסליגה אליה הגיע בהשאלה מבאיירן מינכן אך מיעט לשחק ועבר אל סאות’המפטון האנגלית, שם הוא מאייש את אפודת השוער הראשון של הקבוצה מהצ’מפיונשיפ, כשמחר (שבת, 14:31), הוא עתיד לפתוח בפעם השישית ברצף.

המשחק, שייערך מול ווטפורד בשעה לא עגולה עקב קמפיין להעלאת המודעות לבעיות לב, יהיה השלישי ברציפות בו השוער עומד בין הקורות בשעת צהריים: “לא שיחקתי לפני כן בשעות האלה” סיפר בראיון ל-’דיילי אקו’. “אם להיות כן, אני אוהב את זה כי המשחקים האלה מגיעים ממש מהר.

“מהרגע שאתה קם אתה מרגיש את ההכנות למשחק. צריך לאכול ארוחת בוקר גדולה וארוחת ערב גדולה לפני כן. הליגה כל כך צמודה, מומנטום הוא דבר חשוב. יש לנו עוד 16 משחקים. אנחנו צריכים תמיד להסתכל על המשחק הקרוב”.

דניאל פרץ מאגרף (IMAGO)

פרץ שיתף כי בקבוצה שלו מבינים כמה הכל יכול להשתנות לאור הצפיפות בטבלה: “אי אפשר לנסות לחשוב על הצד המתמטי כי זה מסובך מדי. אנחנו רק צריכים לעבוד קשה ולעשות מה שנדרש כדי לנצח כל משחק. כל כך הרבה דברים יכולים לקרות, יש 13 או 14 קבוצות נלחמות על הפלייאוף.

“זו המחשבה שאנחנו צריכים להכניס לראש כי אנחנו צריכים לנצח כל משחק. תיקו לא יהיה מספיק. אנחנו רוצים לעשות הכל על מנת להשיג שלוש נקודות בכל התמודדות”.

שחקני סאות'המפטון חוגגים. כל נקודה חשובה (IMAGO)

“זו הסיבה שאנחנו כאן, זה הכדורגל”

מאז שהגיע, הישראלי בן ה-25 הצליח לשמור פעמיים על רשת נקייה: נגד שפילד יונייטד וסטוק סיטי. ההגעה שלו הגיעה אחרי שהקדושים הובסו 4:0 למידלסבורו. “לא הייתי כאן, אבל אני יכול לומר שבכל יום אנחנו מרגישים טיפה יותר טוב. תוצאות טובות עוזרות לביטחון.

“התבגרנו בדרך שבה אנחנו מנצחים ומשיגים תוצאות טובות. כשאתה מנצח, יש פחות לחץ, מה שהופך את הכדורגל לפשוט יותר. אבל ככה שאנחנו מתקרבים לפלייאוף, הלחץ יגבר. אבל זו הסיבה שאנחנו כאן, זה הכדורגל. אנחנו צריכים ליהנות ממנו”.