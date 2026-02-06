יום שישי, 06.02.2026 שעה 12:29
כדורגל עולמי

"הפוסטים של רומרו? הכל מטופל באופן פנימי"

מאמן טוטנהאם, תומאס פרנק, הכחיש שאלוף העולם עם ארגנטינה הוביל מרד בחדר ההלבשה של התרנגולים: "היופי הוא שמטקסט כתוב אפשר להבין הרבה דברים"

|
כריסטיאן רומרו (IMAGO)
כריסטיאן רומרו (IMAGO)

אחרי שבעונה החולפת סיימה במקום קרוב מאוד לקו האדום, טוטנהאם קיוותה ש-2025/26 תיראה קצת אחרת עבורה. אלא שתקוות לחוד ומציאות לחוד, כאשר גם בעונה הנוכחית התרנגולים מתקשים בזירה המקומית ונמצאים נכון לרגע זה במקום ה-14 בפרמייר ליג.

בתוך כך ואם זה לא מספיק, יש לה בעיה מבית בעוד כריסטיאן רומרו ממשיך לצאת נגד המתרחש במועדון. כזכור, לאחר ההפסד 3:2 לבורנמות’ בינואר, כתב אלוף העולם עם ארגנטינה: “ברגעים כאלה אחרים אמורים לדבר, אבל הם לא עושים זאת, כמו שקורה כבר שנים. הם מופיעים רק כשהכול הולך טוב, כדי לספר כמה שקרים”. ציטוטים אלה יוחסו לביקורת כלפי ההנהלה.

בנוסף, ביום ראשון האחרון, רומרו פרסם עוד פוסט נוקב ברשתות החברתיות, בתום התיקו מול מנצ’סטר סיטי: “מאמץ אדיר של כל החברים שלי לקבוצה, הם היו מדהימים. רציתי להיות זמין כדי לעזור גם כשלא הרגשתי טוב, במיוחד כשעמדו לרשותנו רק 11 שחקנים, לא ייאמן אבל נכון, וזה מביש”. מאמן הלונדונים, תומאס פרנק, כבר לא יכול היה להתחמק מהשאלות הנוקבות, אך הכחיש שרומרו הוביל מרד בחדר ההלבשה.

“אף אחד לא יודע למה רומרו התכוון, הכל מטופל באופן פנימי”

במסיבת העיתונאים שלו לפני ההתמודדות הקשה מול מנצ’סטר יונייטד מחר, פרנק נשאל האם רומרו נקנס על אמירותיו והשיב: “לא הייתי עושה את זה. זה המסר שלי. היופי של טקסט כתוב הוא שאפשר לקרוא ממנו הרבה. ואף אחד לא באמת יודע למה הוא התכוון, חוץ מרומרו או החבר'ה שדיברו איתו. הכל מטופל באופן פנימי”.

האיש על הקווים של טוטנהאם המשיך באותו קו, יש שיקראו לו קו של תמימות: “זה מראה שרומרו נלהב בצורה יוצאת דופן. הוא רוצה לנצח, לעשות כל שביכולתו עם חבריו לקבוצה כדי להשיג דברים גדולים. אתה צריך לשאול אותו בפעם הבאה שאתה מדבר איתו על מה שהוא כתב”.

