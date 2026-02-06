חי: אופק שימנוב - ויליוס גאובאס 6:0, 5:4

אחרי ההפסד 7:6, 6:0 של עמית ולס במשחק הראשון בגביע דייוויס של הנבחרת נגד ליטא, בשעה זו יוצא לדרך המשחק השני, כשאופק שימנוב פוגש את ויליוס גאובאס באולם בנתניה.

כאמור, הנבחרת חזרה לארח לראשונה בארץ לאחר כשנתיים וחצי, ותנסה לקבל מכך רוח גבית במאבק נגד הליטאיים. עם זאת, על הנייר ליטא טובה יותר, בעוד ששימנוב מדורג במקום ה-1210 בעולם, גאובאס מדורג במקום ה-126.

זהו מפגש ראשון אי פעם בין שתי הנבחרות. נבחרת ישראל מגיעה לאחר הפסד לקנדה בחודש ספטמבר האחרון, בעוד שליטא מגיעה עם רוח גבית לאחר ניצחון על בנין. מדובר במפגש קריטי במיוחד, שיקבע איזו נבחרת תשרוד בבית 1 העולמי, והוא גם מסמן חזרה מרגשת של משחקי גביע דייויס לישראל אחרי כשנתיים וחצי.

מערכה ראשונה: 0:6 לוויליוס גאובאס

פתיחה מהוססת של שני השחקנים שלא הצליחו לייצר ראלי הסתיים בניצחון ראשון של ויליוס גאובאס שהגיש את המשחקון הראשון. הליטאי הצליח לשבור במשחקון השני ולעלות ל-0:2. אופק שימנוב הצליח לקחת שתי נקודות בדרך, אבל נחל הפסד גם במשחקון השלישי, כשגאובאס עלה ל-0:3.

אופק שימנוב (עמרי שטיין)

ויליוס גאובאס (עמרי שטיין)

החובט הישראלי הגיש את המשחקון הרביעי ואף סיפק ראלי טוב, אך גם הפעם הליטאי הצליח לשבור בדרך ל-0:4. שימנוב המשיך לרדוף, אך גם המשחקון החמישי הסתיים ללא הצלחה, כשנקלע לפיגור 5:0. לבסוף, גאובאס שבר גם במשחקון השישי, בדרך ל-0:6 מהיר ול-0:1 לליטא במערכות.

מערכה שנייה:

גאובאס שייט גם בפתיחת המערכה השנייה כשהותיר את שימנוב על האפס בדרך ל-0:1 במשחקון הראשון. הישראלי הצליח לראשונה לשמור על ההגשות שלו ולהשוות ל-1:1. לראשונה, שימנוב החובט בכחול-לבן הצליח לשבור את יריבו כולל ראלי נפלא בו יצא עם ידו על העליונה ועלה ל-1:2. המדורג 1210 המשיך במומנטום ואחרי משחקון ארוך ניצח גם את הרביעי כשעלה ל-1:3.

ויליוס גאובאס (עמרי שטיין)

גאובאס התעשת, הותיר את הישראלי על האפס וצימק ל-3:2 במשחקון החמישי. שימנוב שוב ניצל את ההגשות שלו ועלה ל-2:4. הליטאי שמר את עצמו בתמונה כשניצח וצימק שוב, הפעם ל-4:3. לבסוף, גאובאס הצליח לשבור והשווה את התוצאה במשחקון השמיני ל-4:4. היתרון שב אל המדורג 126 בעולם כשביצע מהפך ועלה ל-4:5.