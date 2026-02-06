חי: עמית ולס - אדס בוטבילס 3:0

אחרי המתנה ארוכה ביותר, נבחרת הדייוויס של ישראל חוזרת לארח כאן בארץ כאשר בשעה זו באולם בנתניה, היא מתמודדת מול המקבילה מליטא, שעדיפה, לפחות על הנייר, כשעמית ולס נגד אדס בוטבילס במשחק הראשון.

זהו מפגש ראשון אי פעם בין שתי הנבחרות. נבחרת ישראל מגיעה לאחר הפסד לקנדה בחודש ספטמבר האחרון, בעוד שליטא מגיעה עם רוח גבית לאחר ניצחון על בנין. ולס מדורג 876 בעולם, בעוד בוטבילס מדורג במקום ה-248 בעולם.

מדובר במפגש קריטי במיוחד לנבחרת, שיקבע איזו נבחרת תשרוד בבית 1 העולמי, והוא גם מסמן חזרה מרגשת של משחקי גביע הדייויס לישראל אחרי כשנתיים וחצי.

מערכה ראשונה:

המשחקון הראשון נפתח בהגשות של בוטבילס, שניצח בקלילות על האפס ועלה ל-0:1. במשחקון השני ולס עוד הצליח להיות שם, אך נשבר וזה כבר 0:2 לליטאי.