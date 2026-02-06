יום שישי, 06.02.2026 שעה 12:27
ספורט אחר  >> גביע דייוויס

חי: עמית ולס - אדס בוטבילס 3:0

גביע הדייוויס: הנבחרת שוב מארחת בארץ. הליטאי פתח חזק ונראה טוב יותר, כשהצליח לשבור כבר במשחקון השני. הישראלי, המדורג 876, מתקשה בפתיחה

|
עמית ולס (עידו טביב, איגוד הטניס)
עמית ולס (עידו טביב, איגוד הטניס)

אחרי המתנה ארוכה ביותר, נבחרת הדייוויס של ישראל חוזרת לארח כאן בארץ כאשר בשעה זו באולם בנתניה, היא מתמודדת מול המקבילה מליטא, שעדיפה, לפחות על הנייר, כשעמית ולס נגד אדס בוטבילס במשחק הראשון.

זהו מפגש ראשון אי פעם בין שתי הנבחרות. נבחרת ישראל מגיעה לאחר הפסד לקנדה בחודש ספטמבר האחרון, בעוד שליטא מגיעה עם רוח גבית לאחר ניצחון על בנין. ולס מדורג 876 בעולם, בעוד בוטבילס מדורג במקום ה-248 בעולם.

מדובר במפגש קריטי במיוחד לנבחרת, שיקבע איזו נבחרת תשרוד בבית 1 העולמי, והוא גם מסמן חזרה מרגשת של משחקי גביע הדייויס לישראל אחרי כשנתיים וחצי.

מערכה ראשונה:

המשחקון הראשון נפתח בהגשות של בוטבילס, שניצח בקלילות על האפס ועלה ל-0:1. במשחקון השני ולס עוד הצליח להיות שם, אך נשבר וזה כבר 0:2 לליטאי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */