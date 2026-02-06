יום שישי, 06.02.2026 שעה 12:28
כדורסל ישראלי

היחס ב-Winner לניצחון של מכבי ת״א ביורוליג

על פי המועצה, הצהובים מגיעים כאנדרדוג נגד הכוכב האדום, כשניצחון או הפסד עד שש נקודות יהיה שווה פי 1.85, כמה להפסד?. וגם: הליגה הלאומית

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רועי כפיר)

יום שישי מלא בספורט לפנינו, כשבמוקד, מכבי תל אביב תנסה לחבר ניצחון שני רצוף ביורוליג, שוב מול יריבה מבלגרד, כשתתארח אצל הכוכב האדום. בליגת ווינר סל, נס ציונה תפגוש את ראשון לציון. בליגה הלאומית בכדורגל, מכבי הרצליה תפגוש את כפר שלם והפועל רמת גן תתארח אצל נוף הגליל.

הצהובים של עודד קטש יגיעו למשחק כאנדרדוג על פי המועצה, כשניצחון צהוב או הפסד עד שש נקודות יהיה שווה פי 1.85. כל תוצאה אחרת תהיה שווה פי 1.75 למהמרים עליה.

עודד קטש (עמרי שטיין)עודד קטש (עמרי שטיין)

בליגת ווינר סל, נס ציונה זוכה לעדיפות קלה, כשניצחון שלה ביותר משלוש נקודות יהיה שווה פי 1.80, בעוד הפסד או ניצחון צמוד של עד שתי נקודות יהיה שווה את אותו היחס. לאוהבי הסיכונים, ניצחון של נס ציונה בשלוש נקודות בדיוק יהיה שווה פי 9.00 על הכסף.

בליגה הלאומית, מכבי הרצליה תפגוש את כפר שלם למשחק מעניין. המארחת זוכה לעדיפות קלה כשניצחון שלה שווה פי 2.15 על הכסף, בעוד ניצחון של כפר שלם מקבל יחס של פי 2.45. תיקו בין השתיים יזכה את המהמרים עליו בפי 2.70 על הכסף.

במשחק נוסף בליגה השנייה, הפועל נוף הגליל תארח את הפועל רמת גן. האורדונים עדיפים עם יחס של פי 2.10, בעוד ניצחון של המארחת יהיה שווה פי 2.60. חלוקת נקודות בין השתיים יהיה שווה גם כן פי 2.60.

