ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"לוקמן ניצח על התזמורת", "הופעת בכורה אכזרית"

אחרי שאתלטיקו עלתה לחצי גמר גביע המלך וומשחקו הראשון של הרכש, בספרד התלהבו: "הוא היה סופה". סימאונה: "שונה מהשחקנים שיש לנו". מה אמר החלוץ?

|
אדמולה לוקמן (IMAGO)
אדמולה לוקמן (IMAGO)

אתלטיקו מדריד לא התקשתה אמש (חמישי) להשלים את המשימה ולהעפיל לחצי גמר גביע המלך, אחרי ניצחון 0:5 חד וחלק על בטיס ברבע הגמר. הקולצ’ונרוס הציגו עליונות ברורה לכל אורך המשחק, אבל את אור הזרקורים גנב חלוץ הרכש הטרי אדמולה לוקמן, שסיפק הופעת בכורה חלומית עם שער ובישול.

בספרד פרגנו לאתלטיקו מדריד אחרי הניצחון הקליל, כשב’מונדו’ דפורטיבו’ כתבו: “הקבוצה הזו באמת מגניבה, נכנסה בסטייל לחצי”, על לוקמן כתבו: “הוא היה סופה, הופעת הבכורה שלו הייתה אכזרית”, גם ב’מארקה’ פרגנו לחלוץ הרכש: “הופעת בכורה מרשימה, ניצח על התזמורת”.

המאמן, דייגו סימאונה, פרגן לחלוץ שלו: “המאפיינים שלו מדברים בעד עצמם, הוא שונה מהשחקנים שיש לנו, הוא יותר שחקן אחד על אחד מאשר שחקן קבוצתי, למרות שיש לו את הצד הזה, אבל הוא מאפשר לנו לשחק בכמה עמדות. הייתה לו השפעה גדולה, הוא בא לעזור ונקווה שנעזור לו כדי שיוכל להמשיך לצמוח, יש לו איכויות שונות מהקיים וזה מה שיהפוך אותנו לטובים יותר”.

אחרי המשחק, לוקמן עצמו דיבר ואמר: “אני מאוד גאה ושמח מהופעת הבכורה שלי, אבל במיוחד מההופעה של הקבוצה. כולם בחדר ההלבשה קיבלו אותי בחום רב, הם הקלו עליי, זו הסיבה שאני כל כך שמח. אנסה להיות עקבי לאורך כל העונה, כולם עובדים קשה, יש דברים שאפשר לשפר, אבל הכוונה שלי היא להמשיך לעבוד כדי להשתפר וזה מה שחשוב”.

חלוץ הקבוצה, אנטואן גריזמן, אמר לאחר ההתמודדות על חברו החדש: “אנחנו קבוצה, חדר הלבשה, מועדון וקהל אוהדים שמאוד מסביר פנים, כולנו. כל מי שמגיע מתקבל בברכה מהשנייה הראשונה, ואנחנו רואים את זה עם השחקנים החדשים. בואו נהנה מהשחקנים החדשים ונקווה שהם יביאו לנו שמחה כמו הערב”.

