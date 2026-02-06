"לוקמן ניצח על התזמורת", "הופעת בכורה אכזרית"

אתלטיקו מדריד לא התקשתה אמש (חמישי) להשלים את המשימה ולהעפיל לחצי גמר גביע המלך, אחרי ניצחון 0:5 חד וחלק על בטיס ברבע הגמר. הקולצ’ונרוס הציגו עליונות ברורה לכל אורך המשחק, אבל את אור הזרקורים גנב חלוץ הרכש הטרי אדמולה לוקמן, שסיפק הופעת בכורה חלומית עם שער ובישול.

בספרד פרגנו לאתלטיקו מדריד אחרי הניצחון הקליל, כשב’מונדו’ דפורטיבו’ כתבו: “הקבוצה הזו באמת מגניבה, נכנסה בסטייל לחצי”, על לוקמן כתבו: “הוא היה סופה, הופעת הבכורה שלו הייתה אכזרית”, גם ב’מארקה’ פרגנו לחלוץ הרכש: “הופעת בכורה מרשימה, ניצח על התזמורת”.

המאמן, דייגו סימאונה, פרגן לחלוץ שלו: “המאפיינים שלו מדברים בעד עצמם, הוא שונה מהשחקנים שיש לנו, הוא יותר שחקן אחד על אחד מאשר שחקן קבוצתי, למרות שיש לו את הצד הזה, אבל הוא מאפשר לנו לשחק בכמה עמדות. הייתה לו השפעה גדולה, הוא בא לעזור ונקווה שנעזור לו כדי שיוכל להמשיך לצמוח, יש לו איכויות שונות מהקיים וזה מה שיהפוך אותנו לטובים יותר”.

אחרי המשחק, לוקמן עצמו דיבר ואמר: “אני מאוד גאה ושמח מהופעת הבכורה שלי, אבל במיוחד מההופעה של הקבוצה. כולם בחדר ההלבשה קיבלו אותי בחום רב, הם הקלו עליי, זו הסיבה שאני כל כך שמח. אנסה להיות עקבי לאורך כל העונה, כולם עובדים קשה, יש דברים שאפשר לשפר, אבל הכוונה שלי היא להמשיך לעבוד כדי להשתפר וזה מה שחשוב”.

חלוץ הקבוצה, אנטואן גריזמן, אמר לאחר ההתמודדות על חברו החדש: “אנחנו קבוצה, חדר הלבשה, מועדון וקהל אוהדים שמאוד מסביר פנים, כולנו. כל מי שמגיע מתקבל בברכה מהשנייה הראשונה, ואנחנו רואים את זה עם השחקנים החדשים. בואו נהנה מהשחקנים החדשים ונקווה שהם יביאו לנו שמחה כמו הערב”.