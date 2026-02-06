דקה 78: מכבי הרצליה - כפר שלם 2:1

המחזור ה-22 בליגה הלאומית נמשך גם היום (שישי), כאשר בשעה זו משוחקים לא פחות מחמישה משחקים. במוקד – מכבי הרצליה והפועל כפר שלם נפגשות לקרב צמרת, כשבנוסף הפועל כפר סבא מתארחת אצל מ.ס קריית ים, הפועל רמת גן פוגשת את הפועל נוף הגליל, הפועל ראשון לציון מתארחת אצל עירוני מודיעין והפועל עפולה מארחת את הפועל חדרה.

מכבי הרצליה – הפועל כפר שלם 2:1

מאבק צמרת מסקרן במיוחד בין הקבוצה מהמקום השני לקבוצה מהמקום השלישי. המארחת ספגה במחזור 3:1 מהפועל ראשון לציון והתרחקה מהפסגה עד כדי 11 נקודות, כשהיא יודעת שגם יריבתה נמצאת מתחתיה עם שלוש נקודות פחות ויכולה להשתוות אליה, כאשר האורחת מגיעה אחרי 0:1 על מ.ס קריית ים.

שחקני הפועל כפר שלם (רועי כפיר)

דקה 9: שי קונסטנטין כבש לאחר הרמת קרן, אך הוא עשה זאת בעזרת ידו והשופט פסל את השער.

דקה 33, שער! מכבי הרצליה עלתה ראשונה על לוח התוצאות: שמאור צעדון הגביה כדור נפלא לרחבה, אוהד ברזילי עלה מעל כולם ונגח מדויק אל הרשת, 0:1 לקבוצה מהשרון.

דקה 50, שער! כפר שלם השוותה ל-1:1: אור רויזמן ניגש לכדור החופשי, בעט חד עד כדי כך שהכדור עבר בין הרגליים של השוער, ונכנס אל הרשת.

דקה 57, שער! מהפך, כפר שלם הפכה ל-1:2: גיא סביליה הכניס לסהר שוורץ כדור גדול בין הגנת הרצליה, והוא מצידו העביר רוחב שהגיע לאבנעזר ממאטה שסיים מדויק לרשת.

מ.ס קריית ים – הפועל כפר סבא 0:1

משחק צמרת לכל דבר ועניין גם פה, כאשר האורחת נמצאת במקום הרביעי עם 32 נקודות, אך סופרת כבר חמישה משחקים ללא ניצחון (ארבע מהם תיקו) ומקווה לחזור למסלול הניצחונות במטרה לקרוא תיגר על המקום השני. מנגד, הקבוצה מהצפון עם 30 נקודות ויכולה לעקוף את יריבתה, כשהיא מקווה לחזור לנצח אחרי ה-1:0 לכפר שלם.

דקה 48, שער! קריית ים עלתה ל-0:1: ניב לבנת ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים, והוא היה מדויק והרעיד את הרשת של כפר סבא.

הפועל נוף הגליל – הפועל רמת גן 4:0

לעומת המשחקים שלמעלה, פה מדובר על קרב קצוות. המארחת נמצאת בחלק התחתון של הטבלה, כשהיא במקום ה-15 וסופרת שלושה משחקים ברציפות שסיימה בתיקו. מנגד, האורדונים במקום השביעי עם 30 נקודות ויכולים לרשום ניצחון שיעלה אותם עד למקום השלישי בסיטואציה מסוימת.

דקה 32, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: דניאל וורקו ניסה לחפש את השער, אך הכדור שלו לא הלך לכיוון המסגרת. ניר ברדע הכניס את הרגל שלו, הסית את הכדור והבקיע את הראשון במשחק.

דקה 40, שער! הפועל ר”ג כבר ב-0:2: יובל ששון התקדם בצד שמאל, הכין לעצמו את הכדור וסובב נהדר לפינה הימנית את השער השני של רמת גן.

דקה 58, שער! הפועל רמת גן חוגגת עם 0:3: הוד מסיקה ביצע מבצע אישי נדיר, עבר בקלילות שני שחקני הגנה על קו הרוחב, וחתם עם בעיטה מדויקת לרשת.

דקה 72, שער! הפועל ר”ג מביסה את נוף הגליל: דוד אסנקה השתלט נהדר על הכדור באגף השמאלי וסובב כדור פשוט אדיר לחיבורים של נוף הגליל, 0:4 לאורחים האדומים.

עירוני מודיעין – הפועל ראשון לציון 1:0

המארחת, שהיא גם העולה החדשה כמובן ובמקום ה-11, מקווה לחזור למסלול הניצחונות אחרי ארבעה משחקים ללא ניצחון. מנגד, הכתומים מעיר היין מגיעים אחרי 1:3 על מכבי הרצליה והם במקום השישי עם 30 נקודות, כשהם גם רוצים להמשיך לקרוא תיגר על המקום השני.

הפועל עפולה – הפועל חדרה 1:0

לעומת המשחקים שלמעלה, פה מדובר על מפגש תחתית מובהק ולוהט. המארחת נמצאת במקום ה-13 עם 25 נקודות ורוצה להשיג ניצחון שיעזור לה לברוח מעט מהקו האדום. מנגד, האורחת היא האחרונה בטבלה עם 19 נקודות ושלושה ניצחונות בלבד עד כה, כשניצחון יכול לתת לה מעט אוויר לנשימה.

דקה 7, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: האדומים מהשרון קיבלו פנדל לאחר ערבוביה ברחבה, שלומי אזולאי ניגש לבעוט ודייק מהנקודה הלבנה.