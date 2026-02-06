יום שישי, 06.02.2026 שעה 09:51
בית"ר סיכמה עם אנטווי ומחכה לאישור מסטיאווה

המגן הרומני קרוב להצטרף כבר בינואר אחרי סיכום תנאים, אביאל זרגרי שהצטרף להרמשטאט המליץ לשחקן על המועדון והאווירה בטדי. וגם: עתידו של מנדי

נאנה אנטווי (IMAGO)
נאנה אנטווי (IMAGO)

בית”ר ירושלים הגיעה לסיכום כספי עם המגן נאנא אנטווי, המשחק בליגה הרומנית. כעת נותר לסכם עם קבוצתו של נאנא, סטיאווה בוקרשט, על סכום הרכישה של השחקן כשהירושלמים הציעו כ-200 אלף אירו לקבוצה הרומנית.

נאנא יהיה שחקן חופשי בתום העונה ולכן הוא יכול כבר עכשיו לנהל משא ומתן עם קבוצות אחרות. ברגע שבית”ר נכנסה לעניינים השחקן הביע הסכמה להגיע כבר עכשיו בחלון העברות של ינואר לירושלים, וכאמור סיכם את מרבית תנאיו בקבוצה.

מאחורי הקלעים של המשא ומתן מסתבר שיש סיפור פיקנטי. אחרי הפנייה של בית”ר לשחקן, נאנא אנטווי פנה לאביאל זרגרי שרק לאחרונה הצטרף להרמשטאט הרומנית, בה הם כרגע משחקים יחד, וקיבל מזרגרי המלצות חמות על בית”ר, על האוהדים, על טדי ועל הטירוף שיש סביב המועדון הירושלמי.

אביאל זרגרי, בא לעזרת חבר (עמרי שטיין)אביאל זרגרי, בא לעזרת חבר (עמרי שטיין)

עתידו של מנדי

כעת בבית”ר ממתינים לאישור מסטיאווה בוקרשט על השלמת המהלך ורכישתו של המגן ומקווים כי בתוך כמה ימים העסקה תיסגר. במידה ונאנא יצטרף לשורות בית”ר, אריאל מנדי צפוי לעזוב ולחפש קבוצה אחרת, מכיוון שבסגל של ברק יצחקי שמונה זרים.

