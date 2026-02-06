אחרי המחאה: הליגה הסעודית באזהרה לרונאלדו

כוכב אל נאסר, כריסטיאנו רונאלדו, צפוי להיעדר גם מהמשחק הקרוב של קבוצתו כשהוא ממשיך במחאתו נגד ניהול שוק ההעברות בליגה הסעודית ולטענתו חוסר השוויוניות. ההחלטה מגיעה אחרי כמה העברות שנערכו בקבוצות הגדולות בסעודיה בחלון החורף האחרון.

הליגה הסעודית הגיבה רשמית למהלך, והוציאה הודעה שמזהירה את CR7: "הליגה הסעודית בנויה על עיקרון פשוט: כל מועדון פועל באופן עצמאי לפי אותם כללים. למועדונים יש דירקטוריון משלהם, מנהלים משלהם והנהלה מקצועית משלהם. החלטות על רכישות, הוצאות ואסטרטגיה נופלות עליהם, במסגרת כלכלית שמטרתה להבטיח קיימות ואיזון תחרותי. מסגרת זו חלה על כולם בליגה".

בהודעה נכתב גם: "כריסטיאנו היה מחויב במלואו לאל נאסר מאז הצטרפותו ושיחק תפקיד מרכזי בצמיחה ובשאיפות של המועדון. כמו כל שחקן על, הוא רוצה לנצח. אבל אף אדם, לא משנה כמה חשוב, לא מקבל החלטות מעבר למועדון שלו. ההעברות האחרונות מדגימות בבירור את העצמאות הזו. מועדון אחד התחזק בדרך מסוימת, אחר בחר בגישה שונה – אלה היו החלטות של המועדון, במסגרת הפרמטרים הכלכליים שאושרו".

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

“רמת התחרות מדברת בעד עצמה”

הליגה מדגישה את התחרותיות: "רמת התחרות מדברת בעד עצמה. עם רק כמה נקודות שמפרידות בין ארבע הראשונות, המאבק על האליפות עדיין חזק. האיזון הזה משקף מערכת שעובדת כפי שנועדה. המיקוד נשאר בכדורגל, על המגרש, שם זה שייך, ובשמירה על תחרות אמינה ומאתגרת לשחקנים ואוהדים".

רונאלדו צפוי להחמיץ לפחות עוד משחק בליגה גאמור, והמתח בין השחקן לבין ההנהלה ממשיך להעסיק את עולם הכדורגל הסעודי בפרט ואת עולם הכדורגל בכלל. המשמעות לגבי עתידו במועדון תתבהר בקרוב?