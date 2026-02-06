מחצית: הכוכב האדום - מכבי ת"א 49:40

יום גדוש מאוד ביורוליג במסגרת המחזור ה-27, כאשר חמישה משחקים משוחקים בשישי. אחד מהם מתקיים בשעה זו, כשמכבי תל אביב מנסה להשיג ניצחון שני ברציפות במפעל הבכיר ביבשת כשהיא מתארחת אצל הכוכב האדום בלגרד.

הצהובים שבו למסלול בזירה המקומית כשחגגו על קריית אתא בגביע המדינה בדרך לחצי, כשכעת במפעל האירופי, אחרי הניצחון הגדול (93:95) והדרמטי על פרטיזן בלגרד, הם גם רוצים להמשיך ולנצח, זאת במטרה לשמור את חלום הפליי אין בחיים. הקבוצה של עודד קטש במקום ה-15 עם 11 ניצחונות ו-15 הפסדים.

לשם השוואה, מי שבמקום ה-10 שמוביל לפליי אין היא מונאקו ולה יש 15 ניצחונות ו-12 הפסדים. כך שמכבי תל אביב רחוקה ארבעה משחקים מלהגיע לשם, ונזכיר שיש לא מעט בקופה כשכעת המחזור ה-27, ויש בסך הכל 38 משחקים לכל מועדון.

מנגד, הכוכב האדום היא ללא ספק אחת מהקבוצות שכן הולך לה במפעל, כאשר הסרבים נמצאים בחלק העליון של הטבלה, במקום החמישי ומגיעים לאחר הניצחון 75:87 על היריבה על המרה של מכבי, הפועל כמובן. כעת, המארחת סופרת חמישה ניצחונות רצופים ורוצה להמשיך במומנטום החיובי.

רבע ראשון: 21:23 למכבי ת”א

חמישיית הכוכב האדום: קודי מילר מקנטייר, ניקולה קאליניץ, ג’ורדן נוורה, צ’ימה מונקה וג’ואל בולומבוי.

חמישיית מכבי תל אביב: איפה לנדברג, ג’ימי קלארק, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

# 10:00-05:00: ג’ימי קלארק המשיך בדיוק מאיפה שהפסיק עם חמש נקודות רצופות בפתיחה, ג’ורדן נוורה ענה לו בשתי שלשות רצופות משלו. היתרון עבר בין הקבוצות כשקלארק רשם אנד וואן שהשווה את התוצאה.

ג'ורדן נוורה הלוהט (IMAGO)

קודי מילר מקנטייר (IMAGO)

# 05:00-00:00: רומן סורקין נכנס לעניינים עם פלווטר נאה, אך נוורה, שלא מסוגל להחטיא מהשלוש, צלף עוד שתי שלשות והעלה את מאזנו ל-12 נקודות. בכל פעם שהכוכב ניסתה לברוח, הגיע סל צהוב שהשאיר אותה קרוב, עד שאושיי בריסט קלע מהפינה והחזיר את היתרון למכבי.

רבע שני: 40:49 למכבי ת”א

# 10:00-05:00: תמיר בלאט פתח את הרבע עם סל מדויק מחצי מרחק, אך דז’אן דבידובאץ’ ענה בשלשה. שוב פעם חזרנו ליתרון שעובר מצד לצד, כשג’ימי קלארק האדיר קלע עוד שלשה, עלה כבר ל-13 נקודות אישיות ואף הוסיף אסיסטי נאה לבריסט.

# 05:00-00:00: החבורה של עודד קטש רצו נהדר עם 2:12 והעלו את היתרון שלהם ל-8 הפרש, שגרמו לסשה אוברדוביץ’ להזעיק פסק זמן. רומן סורקין חזר פנטסטי ורשם מהלך גדול שנחתם עם דאנק מהדהד, כשהחצי הראשון נגמר עם סל שלו על הבאזר שקבע 9 הפרש לצהובים.