יום שישי, 06.02.2026 שעה 21:54
כדורסל עולמי  >> יורוליג

מחצית: הכוכב האדום - מכבי ת"א 49:40

יורוליג, מחזור 27 ג'ימי קלארק הלוהט המשיך בדיוק מאיפה שהפסיק, וביחד עם סורקין הוא מוביל את הצהובים ליתרון נוח. נוורה משאיר את הסרבים בתמונה

|
איפה לונדברג (IMAGO)
איפה לונדברג (IMAGO)

יום גדוש מאוד ביורוליג במסגרת המחזור ה-27, כאשר חמישה משחקים משוחקים בשישי. אחד מהם מתקיים בשעה זו, כשמכבי תל אביב מנסה להשיג ניצחון שני ברציפות במפעל הבכיר ביבשת כשהיא מתארחת אצל הכוכב האדום בלגרד.

הצהובים שבו למסלול בזירה המקומית כשחגגו על קריית אתא בגביע המדינה בדרך לחצי, כשכעת במפעל האירופי, אחרי הניצחון הגדול (93:95) והדרמטי על פרטיזן בלגרד, הם גם רוצים להמשיך ולנצח, זאת במטרה לשמור את חלום הפליי אין בחיים. הקבוצה של עודד קטש במקום ה-15 עם 11 ניצחונות ו-15 הפסדים.

לשם השוואה, מי שבמקום ה-10 שמוביל לפליי אין היא מונאקו ולה יש 15 ניצחונות ו-12 הפסדים. כך שמכבי תל אביב רחוקה ארבעה משחקים מלהגיע לשם, ונזכיר שיש לא מעט בקופה כשכעת המחזור ה-27, ויש בסך הכל 38 משחקים לכל מועדון.

מנגד, הכוכב האדום היא ללא ספק אחת מהקבוצות שכן הולך לה במפעל, כאשר הסרבים נמצאים בחלק העליון של הטבלה, במקום החמישי ומגיעים לאחר הניצחון 75:87 על היריבה על המרה של מכבי, הפועל כמובן. כעת, המארחת סופרת חמישה ניצחונות רצופים ורוצה להמשיך במומנטום החיובי.

רבע ראשון: 21:23 למכבי ת”א

חמישיית הכוכב האדום: קודי מילר מקנטייר, ניקולה קאליניץ, ג’ורדן נוורה, צ’ימה מונקה וג’ואל בולומבוי.

חמישיית מכבי תל אביב: איפה לנדברג, ג’ימי קלארק, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

# 10:00-05:00: ג’ימי קלארק המשיך בדיוק מאיפה שהפסיק עם חמש נקודות רצופות בפתיחה, ג’ורדן נוורה ענה לו בשתי שלשות רצופות משלו. היתרון עבר בין הקבוצות כשקלארק רשם אנד וואן שהשווה את התוצאה.

גג'ורדן נוורה הלוהט (IMAGO)
קודי מילר מקנטייר (IMAGO)קודי מילר מקנטייר (IMAGO)

# 05:00-00:00: רומן סורקין נכנס לעניינים עם פלווטר נאה, אך נוורה, שלא מסוגל להחטיא מהשלוש, צלף עוד שתי שלשות והעלה את מאזנו ל-12 נקודות. בכל פעם שהכוכב ניסתה לברוח, הגיע סל צהוב שהשאיר אותה קרוב, עד שאושיי בריסט קלע מהפינה והחזיר את היתרון למכבי.

רבע שני: 40:49 למכבי ת”א

# 10:00-05:00: תמיר בלאט פתח את הרבע עם סל מדויק מחצי מרחק, אך דז’אן דבידובאץ’ ענה בשלשה. שוב פעם חזרנו ליתרון שעובר מצד לצד, כשג’ימי קלארק האדיר קלע עוד שלשה, עלה כבר ל-13 נקודות אישיות ואף הוסיף אסיסטי נאה לבריסט.

# 05:00-00:00: החבורה של עודד קטש רצו נהדר עם 2:12 והעלו את היתרון שלהם ל-8 הפרש, שגרמו לסשה אוברדוביץ’ להזעיק פסק זמן. רומן סורקין חזר פנטסטי ורשם מהלך גדול שנחתם עם דאנק מהדהד, כשהחצי הראשון נגמר עם סל שלו על הבאזר שקבע 9 הפרש לצהובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */