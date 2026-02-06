כל מה שצריך לדעת לקראת אולימפיאדת החורף

אולימפיאדת החורף 2026, אחד מהאירועים הגדולים בעולם הספורט, תצא לדרך היום (שישי) במילאנו-קורטינה שבאיטליה. באירוע תיקח חלק גם המשלחת הישראלית עם תשעה ספורטאים שיתחרו בכחול-לבן.

אולימפיאדת החורף תתקיים בפעם ה-25, כך שבוועד האולימפי הבינלאומי סוגרים למעשה יותר ממאה שנה מאז הפעם הראשונה בה התקיים האירוע בפעם הראשונה, לאחר שמשחקי החורף האולימפיים הראשונים נערכו בשנת 1924 בהרי האלפים הצרפתיים.

זו הפעם השנייה שבה קורטינה תארח את משחקי החורף, לאחר 70 שנה מאז הפעם הראשונה שבה היא אירחה את התחרויות, אבל הפעם זה קורה לראשונה בשתי ערים נפרדות, כולל במילאנו. האירוע יתקיים על רקע הרי הדולומיטים. למעשה, משחקי החורף חוזרים לאיטליה לראשונה מאז אולימפיאדת החורף שנערכה בטורינו ב-2006. בפעמים האחרונות הם היו ביבשת אסיה, בבייג'ינג בפיונגצ'אנג, כך שהאירוע חוזר גם ליבשת אירופה לראשונה מאז סוצ'י 2014.

אולימפיאדת החורף (IMAGO)

באולימפיאדת החורף 2026 יקחו חלק כ-2,900 ספורטאים מ-94 מדינות. באירוע יהיו 18 ימי תחרויות ב-16 ענפים שונים, כאשר המדליות יחולקו ב-116 מקצים שונים. בשל המרחק והדרישות השונות בין ענף לענף, ישנם שישה כפרים אולימפיים שונים בהם ילונו הספורטאים שבאים מכל רחבי העולם. מאחורי הפקת התחרויות עומדים כ-1,600 אנשי צוות ו-18,000 מתנדבים.

טקס הפתיחה שיתקיים ב-21:00, בהשתתפות נושאת הדגל מריה סניוק באצטדיון הסאן סירו שבמילאנו. מירוץ הלפיד - שיופיע כמובן ברגע השיא של הטקס - עבר דרך ערים רבות בארץ המגף, כמו גם בעיירות ועמקים אלפיניים מול קהל רב בצידי הדרך. הוועדה המארגנת הודיעה לוועד האולימפי הבינלאומי כי יש גל של התלהבות ציבורית מהאירוע באיטליה, כך שנמכרו כ-1.2 מיליון כרטיסים לאירועים השונים.

יו"ר הוועדה המארגנת של משחקי החורף 2026, ג'ובאני מלאגו, אמר: "אנחנו מוכנים לטקס הפתיחה הייחודי, לחגוג עם הספורטאים וההישגים, עם יופי של תפאורה טבעית של חורף איטלקי. הספורטאים נמצאים בכפרים כבר כמה ימים, התחילו את האימונים וכבר יוצאים להתחרות. אולימפיאדת החורף תהיה נועזת, מעוררת השראה ומגוונת". בטקס יקחו חלק מריה קארי, לאורה פאוזיני ואנדראה בוצ'לי.

*קריאות להפסקת אש אולימפית ואבטחה כבדה סביב האירוע*

וכרגיל, כמו בכל אירוע שכזה, יש גם את סוגיית האבטחה. לקראת האירוע, האפיפיור קרא למנהיגי העולם ולספורטאים "לנהוג באיפוק ובדרכי שלום", בניסיון ליישם את רעיון "הפסקת האש האולימפית" ולהימנע ממלחמות בזמן אולימפיאדת החורף.

בתקופה האחרונה רבים תהו האם המלחמה במזרח התיכון תיעצר לקראת משחקי החורף, או שתימשך כפי שקרה במלחמה באוקראינה. כריסטוף דובי, המנהל בפועל של אולימפיאדת החורף 2026, הצהיר לאחרונה כי "שני הוועדים האוליפיים, גם הישראלי וגם הפלסטיני, מכבדים את האמנה האולימפית ופועלים מתוך נקודת מבט ספורטיבית לחלוטין", כך שלמעשה לא הותיר ספק באשר להשתתפותה של ישראל.

כמו כן, כאשר נשאל האם המשלחת הישראלית עלולה לספוג סנקציות בעקבות המלחמה, השיב: "המקרה שונה מזה של רוסיה ובלארוס". על רקע המחאות נגד ישראל ברחבי אירופה, ציין כריסטוף דובי: "משימתנו היא להבטיח את ביטחון המשתתפים במילאנו-קורטינה ולאפשר לתחרויות להתקיים כסדרן". יחד עם זאת, האיטלקים ינקטו בכמה צעדים כדי לאבטח את המשלחות, על פי הדיווחים בתקשורת האיטלקית.

כמה זה עולה? תקציב האירוע הגיע עד ל-1.3 מיליארד דולר, בנוסף ל-3.5 מיליארד דולר שהושקעו בתשתיות ציבוריות במדינה לקראת האירוע. אגב, על פי ההערכות, כ-2.5 מיליון מבקרים יגיעו לאיטליה בזכות אולימפיאדת החורף.

*אולימפיאדת החורף תשתנה?*

בתוך כך, קריסטי קובנטרי, נשיאת הוועד האולימפי הבינלאומי, הודיעה כי ייתכן ויהיו שינויים במשחקי החורף הבאים. על פי ההערכות, בדיונים פנימיים שנעשו לאחרונה בארגון, ייתכן כי האירועים יוקדמו מפברואר לינואר - וזאת בשל תנאי מזג האוויר. גם הפורמט של התחרויות עתיד להיבחן, כך על פי הדיווחים בתקשורת העולמית.

על פי מחקר שנערך לאחרונה על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, עד 2040 רק עשר מדינות יוכלו לארח את משחקי החורף בגלל שינויי האקלים וההתחממות הגלובלית. אולימפיאדות החורף הבאות יהיו באלפים הצרפתיים ב-2030 וביוטה שבארה"ב ב-2034 והן מתוכננות לחודש פברואר.