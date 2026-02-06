יום שישי, 06.02.2026 שעה 09:19
ספורט אחר

עם 8,500 משתתפים: מרתון ארץ ים המלח הוזנק

המרתון, ששבר שיא של ביקוש עם מכירת כל הכרטיסים חודשיים לפני ההזנקה, יצא לדרך בשישה מסלולים שונים. דורג במקום הראשון בתחרות המרוצים המיוחדים

|
מרתון ארץ ים המלח (תומר פדר)
מרתון ארץ ים המלח (תומר פדר)

תחת מזג אוויר מושלם ונופים עוצרי נשימה, הוזנק הבוקר (שישי) מרתון "ארץ ים המלח" של המועצה האזורית תמר. כ-8,500 רצים ורצות מכל רחבי הארץ לוקחים חלק באירוע הריצה המסורתי בחוף עין בוקק, כשהם מתחרים בשישה מסלולים שונים במקום הנמוך בעולם.

הביקוש למרוץ השנה שבר שיאים, כאשר כל הכרטיסים אזלו כחודשיים לפני יום ההזנקה. היוקרה של המרוץ קיבלה לאחרונה משנה תוקף, לאחר שדורג במקום הראשון בתחרות "9 המרוצים המיוחדים בעולם" של מגזין הריצה הנחשב "The Running Week".

המרתון הוזנק בשעה 6:15 על ידי רז לוגסי, מנהל אגף התיירות במועצה האזורית תמר, שאמר לרצים במעמד ההזנקה: "אנחנו שמחים לארח אתכם במרתון הנמוך בעולם במזג אוויר מושלם. אני מאחל לכולם חוויית ריצה מהנה. זו השנה השביעית שבה מתקיים המרתון הייחודי הזה, והביקוש האדיר בקרב הרצים מוכיח את איכותו פעם אחר פעם".

מרתון ארץ ים המלח (תומר פדר)מרתון ארץ ים המלח (תומר פדר)

האירוע השנה כולל שישה מסלולי ריצה למרחקים שונים: 5 ק"מ, 10 ק"מ, 15 ק"מ, חצי מרתון (21.1 ק"מ), מרתון מלא (42.2 ק"מ) ומקצה ה-50 ק"מ היוקרתי. במסגרת מקצה זה, מתקיימת השנה גם אליפות ישראל באולטרה מרתון, המושכת אליה את בכירי הרצים למרחקים ארוכים בארץ למאבק על התואר הלאומי.

