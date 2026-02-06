יום שישי, 06.02.2026 שעה 15:13
קבוצת הנוער של מכבי חיפה הוגרלה מול אתלטיקו

אחרי שהדהימו את ברצלונה, הירוקים ינסו להדיח גם את הקולצ'ונרוס בשמינית גמר ליגת האלופות. מקום המפגש, המסלול לחצי והקשר הישראלי אצל הספרדים

שחקני הנוער של מכבי חיפה בשמיים (באדיבות מכבי חיפה)
אחרי שעשתה היסטוריה בשלב 32 האחרונות של ליגת האלופות כשהדיחה את ברצלונה, קבוצת הנוער של מכבי חיפה רוצה להמשיך במסע הקסום שלה בזירה האירופית.

היום (שישי) היא גילתה מי היריבה שלה במעמד 16 האחרונות, בעוד שהגרלת שמינית הגמר של המפעל זימנה לה משחק מול אתלטיקו מדריד. המפגש יהיה מפגש נוקאאוט יחיד וייערך ב-24/25 בפברואר, בספרד.

גם היריבה האפשרית בשלב הבא, כלומר המסלול לרבע הגמר, הוא דבר שנבחר בהגרלה היום. אם מכבי חיפה תצליח לעבור גם את הקולצ’ונרוס, היא תפגוש את המנצחת בין ז'ילינה הסלובקית לקלאב ברוז' הבלגית. ובמחשבה רחוקה יותר, המסלול בחצי הגמר מצטלב עם אינטר, ריאל בטיס, בנפיקה או אלקמאר.

איתי מרדכי (רועי כפיר)איתי מרדכי (רועי כפיר)

הקשר הישראלי באתלטיקו, ומה עשתה עד כה במפעל?

אז החיפאים הדיחו את בארסה בשלב הקודם, אך אתלטיקו למעשה סיימה מעל הקטלונים בטבלה של שלב הליגה עם מספר נקודות זהה אבל הפרש שערים טוב יותר. לשמינית הגמר הרוחיבלאנקוס הגיעו לאחר שישייה מרשימה לרשת של דינמו קייב, שנכנעה לספרדים 6:2.

כידוע, מי שמחזיק במניות באתלטיקו מדריד הוא איש העסקים והמיליארדר הישראלי עידן עופר. עידן הוא גם בנו של סמי עופר ז”ל, שעל שמו נקרא האצטדיון של מכבי חיפה בכרמל.

עידן עופר חוגג עם אוהדי אתלטיקו מדריד (מערכת ONE)עידן עופר חוגג עם אוהדי אתלטיקו מדריד (מערכת ONE)

ההעפלה ההיסטורית ע”ח ברצלונה

כזכור, במשחק המדהים מול הקטלונים שעלו ליתרון ראשונים, חניכיו של איתי מרדכי הפכו את התוצאה עם שערים של צמד הליאמים: ליאם לוסקי כבש בדקה ה-69 וליאם קרגולה כבש בדקה ה-81. אך הדרמה לא הסתיימה כאן, בדקה ה-90 בארסה קיבלה פנדל מפוקפק וגייה פרננדס ניצל זאת וקבע שוויון דרמטי.

לעומת המשחק השוויוני, דו קרב הפנדלים היה במעמד צד אחד בזכות שוער מכבי חיפה, מרק גולנקוב. מספר 22 עצר את שלושת הפנדלים הראשונים ועשה לבועטי העונשין בירוק חיים קלים הרבה יותר. תוצאת הפנדלים הייתה 1:3 לזכות החבורה של מרדכי שעשתה את הבלתי נתפס והעיפה את מחזיקת המפעל.

כל הקבוצות שהגיעו לשמינית הגמר: אתלטיקו מדריד, אלקמאר, בנפיקה, צ'לסי, קלאב ברוז', איינטרכט פרנקפורט, הלסינקי, אינטר, לגיה ורשה, מכבי חיפה, פאריס סן ז'רמן, ריאל בטיס, ריאל מדריד, ויאריאל, ז’ילנה, ספורטינג ליסבון.

