קני סייף מחוץ לסגל של בכר, יובאנוביץ' ישוחרר

בזמן שבמכבי חיפה מנסים להשלים את עסקת ברוניניו רגע לפני תום מועד העברות בשבוע הבא, הקבוצה עצמה ממשיכה בהכנות לקראת משחק הליגה מחר (שבת) מול הפועל ירושלים.

חיפה תקיים הבוקר אימון ובשעות הערב המאוחרות תתכנס לבית מלון בירושלים, שם תעשה את ההכנות האחרונות עד למשחק. מהאימון אתמול התברר באופן ודאי שקני סייף שסבל ממתיחה במפשעה במשחק הגביע מול מכבי כפר קאסם והוחלף, לא יכול עדיין לחזור ויהיה מחוץ לסגל.

סייף, מצטרף לרשימת חוסרים ארוכה שכוללת גם את איתן אזולאי, עלי מוחמד, דולב חזיזה, אלעד אמיר ופדראו הפצועים כמו גם את פייר קורנו המורחק. עילי פיינגיזכט שהיה שותף עם קבוצת הנוער להישג חסר תקדים של ניצחון מול ברצלונה, יחזור היום להתאמן וצפוי לפתוח בהרכב.

ברק בכר (עמרי שטיין)

דון ישחק לראשונה מול האקסית

ליסב עיסאת אמור להמשיך ולפתוח במרכז ההגנה לצידו של עבדולאי סק. בקישור מקומו של נבות רטנר מובטח כמו גם של סדריק דון שישחק לראשונה מול האקסית ומול זיו אריה. את הקישור ישלים מיכאל אוחנה. מי שיחזור לחוד הוא גיא מלמד שמצוי בכושר הבקעה.

סדריק דון (עמרי שטיין)

קנג'י גורה שהיה חלש בגביע ימשיך לקבל קרדיט בכנף שמאל כאשר לבכר יש עדיין התלבטות באשר לכנף ימין. מנואל בנסון עדיין לא יכול לשחק 90 דקות ולכן נראה שקאני סילבה, שהיה גם חלש בגביע ובכלל, יקבל קרדיט בכנף.

אחרי שנפרדה ממתיאס נהואל ועל מנת לפנות מקום לברוניניו, מכבי חיפה תיפרד מג'ורג'יה יובאנוביץ' שכפי שפורסם לראשונה ב-ONE מועמד להפועל חיפה. אגב, גם מ.ס.אשדוד נמצאת בתמונה לגבי יובאנוביץ'.