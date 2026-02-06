יום שישי, 06.02.2026 שעה 09:18
כדורגל ישראלי

קני סייף מחוץ לסגל של בכר, יובאנוביץ' ישוחרר

הקשר שסבל ממתיחה טרם יכול לחזור, מכבי חיפה תיפרד מהחלוץ שמועמד להפועל חיפה כשגם אשדוד בתמונה. דון יפתח וישחק לראשונה מול הפועל ירושלים ואריה

|
ג'ורג'יה יובאנוביץ' וקני סייף (עמרי שטיין)
ג'ורג'יה יובאנוביץ' וקני סייף (עמרי שטיין)

בזמן שבמכבי חיפה מנסים להשלים את עסקת ברוניניו רגע לפני תום מועד העברות בשבוע הבא, הקבוצה עצמה ממשיכה בהכנות לקראת משחק הליגה מחר (שבת) מול הפועל ירושלים.

חיפה תקיים הבוקר אימון ובשעות הערב המאוחרות תתכנס לבית מלון בירושלים, שם תעשה את ההכנות האחרונות עד למשחק. מהאימון אתמול התברר באופן ודאי שקני סייף שסבל ממתיחה במפשעה במשחק הגביע מול מכבי כפר קאסם והוחלף, לא יכול עדיין לחזור ויהיה מחוץ לסגל.

סייף, מצטרף לרשימת חוסרים ארוכה שכוללת גם את איתן אזולאי, עלי מוחמד, דולב חזיזה, אלעד אמיר ופדראו הפצועים כמו גם את פייר קורנו המורחק. עילי פיינגיזכט שהיה שותף עם קבוצת הנוער להישג חסר תקדים של ניצחון מול ברצלונה, יחזור היום להתאמן וצפוי לפתוח בהרכב.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

דון ישחק לראשונה מול האקסית

ליסב עיסאת אמור להמשיך ולפתוח במרכז ההגנה לצידו של עבדולאי סק. בקישור מקומו של נבות רטנר מובטח כמו גם של סדריק דון שישחק לראשונה מול האקסית ומול זיו אריה. את הקישור ישלים מיכאל אוחנה. מי שיחזור לחוד הוא גיא מלמד שמצוי בכושר הבקעה.

סדריק דון (עמרי שטיין)סדריק דון (עמרי שטיין)

קנג'י גורה שהיה חלש בגביע ימשיך לקבל קרדיט בכנף שמאל כאשר לבכר יש עדיין התלבטות באשר לכנף ימין. מנואל בנסון עדיין לא יכול לשחק 90 דקות ולכן נראה שקאני סילבה, שהיה גם חלש בגביע ובכלל, יקבל קרדיט בכנף. 

אחרי שנפרדה ממתיאס נהואל ועל מנת לפנות מקום לברוניניו, מכבי חיפה תיפרד מג'ורג'יה יובאנוביץ' שכפי שפורסם לראשונה ב-ONE מועמד להפועל חיפה. אגב, גם מ.ס.אשדוד נמצאת בתמונה לגבי יובאנוביץ'. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */