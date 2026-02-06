יום שישי, 06.02.2026 שעה 09:19
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

״מבחן חשוב״: במכבי ת״א נערכים לכוכב האדום

אחרי הניצחון הדרמטי על פרטיזן, הצהובים של קטש יקוו להמשיך לנצח את היריבה השנייה מבלגרד (21:00): ״צריכים להיות מרוכזים, לייצר חצי ראשון טוב״

|
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תתארח הערב (שישי, 21:00) אצל הכוכב האדום בלגרד ב"בלגרד ארינה", במסגרת המחזור ה-27 של היורוליג. המשחק ינעל עבור הצהובים שבוע משחקים כפול, שבחלקו הראשון (ביום שלישי האחרון) הם רשמו ניצחון חשוב על פרטיזן בלגרד, שהעלה אותם למאזן של 11 ניצחונות מול 15 הפסדים. במועדון מגדירים את המפגש מול קבוצתו של סשה אובראדוביץ' כ"מבחן גדול מאוד".

בסביבת הקבוצה רואים במשחק הערב אינדיקציה ליכולת של הצהובים לסיים שבוע כפול עם שני ניצחונות, משימה בה עמדו רק פעם אחת העונה, כשפגשו את דובאי ואת ולנסיה. הפעם האתגר מורכב בהרבה: היריבה מגיעה בסגל מלא ונהנית מעוצמה בנקודות התורפה של מכבי, בטח לאחר פציעתו של טי ג'יי ליף. "יש להם קו קדמי טוב מאוד", אמרו במועדון, "נצטרך לעצור אותו, לאסוף ריבאונדים ולהיות הרבה יותר אגרסיביים".

עמדה מספר 5 של הכוכב האדום כוללת את דונאטאס מוטיונאס, אבוקה איזונדו וג'ואל בולומבוי, כשבנוסף אליהם מחזיקים הסרבים את צ'ימה מונקה – ריבאונדר מצוין שעלול לייצר בעיות קשות לצהובים. "אנחנו שוב נצטרך משחק כמעט מושלם כדי להיות בתמונה ולקוות לטוב", מודים בסביבת הקבוצה, שמגיעה למשחק כאנדרדוגית אבסולוטית. זאק הנקינס וג'ון דיברתולומאו אמנם חזרו לסגל, אך כושר המשחק שלהם אינו אידיאלי, ובנוסף הקבוצה חסרה עדיין את לוני ווקר וכאמור את ליף.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

המפגש הקודם בין הצדדים הסתיים בניצחון של הכוכב האדום, שמגיעה מהמקום החמישי בטבלה (15 ניצחונות מול 11 הפסדים) ורוצה לבסס את מעמדה בקרב על הפלייאוף. "ביורוליג כל משחק חשוב, ואם שוב נחטוף 50 נקודות במחצית יהיה מאוד קשה", סיכמו בצהוב. "אנחנו חייבים לייצר מחצית ראשונה טובה יותר כי לאחרונה הן פשוט לא טובות. אנחנו צריכים להיות מאוד מרוכזים".

זאק הנקינס, לקראת המשחק: "לא הולך להיות קל, הכוכב קבוצה טובה מאוד. הקבוצה שלנו מראה יכולת טובה ונמצאת בכושר טוב, וזה זמן מצוין עבורנו לנצח משחקים. לא כיף לא לשחק, אבל נהניתי להסתכל מהצד, ללמוד את השיטה ולהכיר את החברים לסגל. עכשיו אני מקווה להשתלב טוב יותר במשחקים. לכולם יש חולשות, אנחנו צריכים להיות אגרסיביים, לקחת ריבאונדים ולהרחיק את הגבוהים שלהם מהצבע. אני עדיין צריך לחזור לכושר, לשחק משחק זה הרבה יותר קשה מאשר להתאמן בצד, אבל אני מתחיל להיכנס לעניינים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */