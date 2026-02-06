יום שישי, 06.02.2026 שעה 09:17
מכה לעמק: ווילר נפצע וצפוי להיעדר תקופה ממושכת

הפורוורד נפגע בברך במהלך האימון ונראה כי יישאר לזמן לא קצר מחוץ למגרשים, הצפוניים כבר החלו בחיפוש אחר מחליף למקרה שההערכות אכן יהיו נכונות

ארון ווילר עושה הגנה (לילך וויס-רוזנברג)
ארון ווילר עושה הגנה (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל העמק חגגה השבוע העפלה היסטורית לחצי גמר גביע המדינה בכדורסל, אך השמחה נפגמה, כאשר ארון ווילר נפצע השבוע בברכו באימון הקבוצה. בגן-נר עדיין לא יודעים בדיוק מהי חומרת הפציעה, אך נראה כי היא תיאלץ את הפורוורד להיעדר זמן לא קצר מהמגרשים ובוודאות להחמיץ את ההכרעה בגביע, בשבוע שאחרי השבוע הבא. 

ווילר (27, 2.05) העמיד העונה בעמק ממוצעים של 7.9 נקודות, 5 ריבאונדים, 1.1 אסיסט, 1.3 חטיפה למשחק, 1.4 חסימה ומדד 9.9, ב-19.6 דקות משחק בממוצע. 

בקבוצה כבר החלו לחפש מחליף לשחקן, אם אכן יסתבר, כפי ההערכות, שהפציעה ארוכה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */