מכה לעמק: ווילר נפצע וצפוי להיעדר תקופה ממושכת

הפועל העמק חגגה השבוע העפלה היסטורית לחצי גמר גביע המדינה בכדורסל, אך השמחה נפגמה, כאשר ארון ווילר נפצע השבוע בברכו באימון הקבוצה. בגן-נר עדיין לא יודעים בדיוק מהי חומרת הפציעה, אך נראה כי היא תיאלץ את הפורוורד להיעדר זמן לא קצר מהמגרשים ובוודאות להחמיץ את ההכרעה בגביע, בשבוע שאחרי השבוע הבא.

ווילר (27, 2.05) העמיד העונה בעמק ממוצעים של 7.9 נקודות, 5 ריבאונדים, 1.1 אסיסט, 1.3 חטיפה למשחק, 1.4 חסימה ומדד 9.9, ב-19.6 דקות משחק בממוצע.

בקבוצה כבר החלו לחפש מחליף לשחקן, אם אכן יסתבר, כפי ההערכות, שהפציעה ארוכה.