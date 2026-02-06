היום בו ארנצ'ה סאנצ'ס ויקאריו כבשה את הפסגה

ב-6 בפברואר 1995, עולם הטניס רשם רגע היסטורי עבור הספורט הספרדי. שבוע אחד בלבד לאחר שהגיעה לגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, ארנצ'ה סאנצ'ס ויקאריו טיפסה למקום הראשון בדירוג העולמי, והפכה לטניסאית השביעית בלבד בהיסטוריה של סבב ה-WTA שזוכה לכבוד זה. הספרדייה הגיעה להישג השיא לאחר שנה מזהירה, בה קטפה שני תוארי גרנד סלאם – ברולאן גארוס ובאליפות ארצות הברית הפתוחה.

הדרך אל הפסגה נסללה בתחילת שנת 1995. סאנצ'ס ויקאריו דורגה במקום השני בעולם, מיד אחרי שטפי גראף הגרמנייה. כאשר גראף הודיעה כי תיעדר מאליפות אוסטרליה בשל פציעה, המומחים הבינו כי זו ההזדמנות הגדולה של הספרדייה לכבוש את הפסגה. במלבורן היא נראתה בלתי ניתנת לעצירה, כשהיא משייטת לגמר מבלי לשמוט מערכה אחת. למרות שהפסידה בגמר למרי פירס הצרפתייה (6:3, 6:2), המקום הראשון כבר היה מובטח לה בשל היעדרותה של גראף. שבוע לאחר מכן, ללא משחק נוסף, הפך הדירוג לרשמי.

"זהו רגע מיוחד מאוד כשאת מבינה שהיום הזה סוף סוף הגיע", אמרה סאנצ'ס ויקאריו בראיון לתחנת רדיו ספרדית באותם ימים. "בהתחלה את פשוט מסתובבת בתחושת הלם וחושבת כמה זה מדהים. אני גאה מאוד. כשאת מציבה לעצמך מטרה ומנסה להגיע אליה, זה קשה, אבל סוף סוף עשיתי זאת ועמדתי במילה שלי. זה היה חלום עבורי".

סאנצ'ס ויקאריו נולדה ב-1971 למשפחה שבה הטניס זרם בדם. אחיה הגדולים, אמיליו וחאבייר, היו גם הם שחקנים מקצוענים. כבר בגיל 15 היא הדהימה כשהגיעה לרבע גמר הרולאן גארוס, ובשנת 1989, בגיל 17 בלבד, רשמה את אחד הניצחונות המפתיעים בתולדות הטניס כשגברה על שטפי גראף בגמר בפריז. סגנון המשחק שלה התבסס על עבודת רגליים יוצאת דופן, עקביות מהקו האחורי ויכולות הגנה פנומנליות, שהפכו אותה לאימת השחקניות על משטחי החימר.

ההישג של סאנצ'ס ויקאריו היה מרשים עוד יותר בהתחשב בכך שהיא כבר דורגה במקום הראשון בעולם בזוגות בשנת 1992. שנים מאוחר יותר, בראיון ל-ESPN, ציינה: "לנצח גרנד סלאם זה נהדר, אבל להפוך למספר 1... זו קבוצה מאוד נבחרת וזו הכרה גדולה עוד יותר. אין אף אחת לפנייך. מעט מאוד שחקניות דורגו במקום הראשון גם ביחידות וגם בזוגות".

הקדנציה של הספרדייה בפסגה נמשכה 12 שבועות בלבד, לפני שגראף חזרה ונטלה את ההובלה למשך 94 שבועות רצופים. סאנצ'ס ויקאריו המשיכה להיות גורם דומיננטי בסבב, הגיעה לעוד מספר גמרים בטורנירי גרנד סלאם וזכתה בתואר הגדול הרביעי והאחרון שלה ברולאן גארוס בשנת 1998, לאחר ניצחון על מוניקה סלש. בשנת 2002, לאחר קריירה מפוארת, היא פרשה מהמגרשים, כשהיא מותירה חותם בלתי נמחה כלוחמת חסרת פשרות ואחת הטניסאיות הגדולות בדורה.