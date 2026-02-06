קריסה מוחלטת: האם הפועל ת"א צריכה שינוי?

מה שפעם היה אפשר להגדיר כמשבר הפך כבר לקריסה מוחלטת, כאשר הפועל תל אביב המשיכה את הרצף הרע בתקופה האחרונה עם הפסד נוסף, הרביעי ברציפות ביורוליג, הפעם עם 104:99 נגד ולנסיה.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז סיכם סימן קריאה נוסף בהתפרקות בחודש האחרון: האם אין מנוס משינוי על הקווים, הקריסה של דימיטריס איטודיס, הטעויות החוזרות, הצד המנטלי וסגנון המשחק הקשה לעיכול.

עוד בפרק: הסיכוי להגיע לפלייאוף, האם חיזוק בכלל יעזור במצב הנוכחי, החלק של השחקנים, נקודות האור בדמות בר טימור וים מדר, המשחקים הבאים נגד הפועל ירושלים וז’לגיריס והאם עבר חתול שחור בין המאמן היווני לכוכב שלו? האזנה נעימה.