דיילה נותן אמון בחלוציו וחושף: זו הפילוסופיה

מכבי תל אביב המשיכה לחייך אמש (חמישי) עם 0:5 על מכבי יפו ברבע גמר גביע המדינה וכרטיס לארבע האחרונות של המפעל. בחמשת ימיו הראשונים בתפקיד, המאמן החדש, רוני דיילה, רשם שני ניצחונות בתוצאות גבוהות ומכאן מסתכלים אצל הצהובים לעבר המחזור הקרוב ביום שני, כאשר מכבי בני ריינה תגיע לאצטדיון בלומפילד והאלופה תקווה לצמצם את הפער מהפסגה.

הדרך עוד ארוכה, וצפויים משחקים מאתגרים מאוד לדיילה. ממש אחרי ריינה מעבר לפינה תחכה בית"ר ירושלים בטדי, ובסוף הסיבוב הפועל באר שבע תגיע לבלומפילד, אך שני המשחקים האחרונים זורעים אופטימיות שאולי עוד ניתן לשנות את גורל העונה הזו בליגה. בכל מקרה, מכבי ת"א בתוך המאבק על הגביע כך או כך וזה היה חשוב למועדון אחרי הכישלונות במפעל הזה בשנים האחרונות.

אתמול מכבי ת"א נהנתה מצמד של אמיר סהיטי, שרשם בכורה בהרכב ולמרות זהות היריבה הצליח להלהיב את הקהל ב-90 הדקות שלו על הדשא. מצטיין המשחק היה ללא עוררין דור פרץ, כאשר חזרתו למרכז הקישור עשתה את שלה כבר מול קריית שמונה אך גם מול הקבוצה מהליגה הלאומית. סייד אבו פרחי רשם משחק שני ברציפות שבו הוא כובש ולא סתם, בשני המקרים היה מדובר בשני השערים הראשונים של המשחק. עידו שחר התכבד בגול נוסף בעונת השיא שהוא חווה בפן האישי וגם רוי רביבו כבש אחרי בישול של קרווין אנדרדה.

רוי רביבו ודור פרץ. הקשר הצטיין, המגן כבש (רדאד ג'בארה)

היה זה מפגש ראשון של דיילה עם אצטדיון בלומפילד לעיני כ-11 אלף אוהדים, כאשר ביום שני מול ריינה הוא כבר עתיד למפגש מול מגרש מלא. "זה אצטדיון נהדר. אלפי אנשים מגיעים כדי לתמוך בנו והם עשו עבודה פנטסטית. זה דוחף אותנו קדימה, האווירה הזו עוזרת לנו המון. אני כבר מצפה לרגע שהאצטדיון הזה יהיה מלא לגמרי. הקשר שלי עם האוהדים חשוב לי מאוד, בשבילי כדורגל הוא משעמם בלעדיהם. כשאתה מגיע לאווירה כזו ומרגיש את החיבור, זה נותן לי המון אנרגיה, וגם הקבוצה שואבת מזה כוח".

“אני מאמן התקפי. ברור שאני רוצה להכניס אינטנסיביות”

דיילה הרחיב גם על פילוסופיית המשחק שלו כשאמר: "ובכן, אני מאמן התקפי. ברור שאני רוצה, במיוחד במשחקי בית, ללחוץ ולהכניס אינטנסיביות למשחק. אני רוצה שהם יחשבו קדימה כשהכדור אצלם, שיהיו אגרסיביים ועם תגובות מהירות. זה לרוב מתאים לקבוצות צעירות, ויש לנו קבוצה צעירה. אנחנו צריכים לנצל את שטחי המגרש לרוחב. אני חושב שהתחלנו לעשות משהו שבו אנחנו מביאים את ההגבהות קרוב יותר לשער ולקו הרוחב, ואז זה הופך להרבה יותר מסוכן. אנחנו חייבים להיות מסוכנים באגפים כדי להיות מסוכנים במרכז".

רוני דיילה מתפוצץ מאושר (רדאד ג'בארה)

דיילה נשאל על מה שעשוי לקרות עד סגירת חלון ההעברות ביום רביעי והשיב: "אנחנו לא יודעים אם משהו יקרה. אולי נחפש עוד עומק בצידי ההגנה, אבל אני לא יודע אם תהיה לנו הזדמנות לעשות זאת. אנחנו צריכים להיות מסוכנים ולייצר מצבים. אבו פרחי עשה עבודה טובה כחלוץ, הוא כישרון גדול מאוד וצעיר ויש לנו גם שני חלוצים נוספים שאנחנו צריכים להוציא מהם את המיטב – מדמון ומלדה. התפקיד שלי ושל הצוות הוא להכניס אותם לעניינים כמה שיותר מהר. אני מאמין בשחקנים שלי".

על ימיו הראשונים בת"א הוסיף המאמן: "עיר יפהפייה. מזג האוויר לא ייאמן, אנשים נחמדים. אני וקנת' מטיילים בים כבר ארבעה ימים ברציפות, אנחנו נהנים מזה מאוד. אנחנו לא 'מפונקים' במזג אוויר טוב בנורווגיה, אנחנו רגילים לשלג ומינוס 10 מעלות. אני מעדיף מזג אוויר כמו שיש בת"א. זו הסיבה שחייתי בספרד לפני שהגעתי לכאן. סיימתי קצת עם השלג והקור, למרות שגם זה יכול להיות כיף לפעמים. הכל עניין של איזון".

קרוין אנדרדה וסייד אבו פרחי שמחים. "אבו פרחי כישרון גדול" (רדאד ג'בארה)

“שם את הקבוצה לפני הכל ורק אחר כך את עצמי”

אמיר סהיטי שכבש צמד הוסיף גם הוא בראיון אחר אחרי זה שעשה לאחר המשחק: "אני מרגיש מדהים. אני מאוד שמח להיות כאן עם הקבוצה ולכבוש שערים, זה מרגיש טוב מאוד. שוחחתי קודם כל עם המשפחה שלי, אשתי, ההורים שלי. ידעתי כשהגעתי שמדובר במועדון גדול עם היסטוריה גדולה ואוהדים גדולים, וזה מה שדחף אותי לבוא. ידעתי שיש כאן איכות גבוהה. כמובן שלעבור מהבונדסליגה לכאן זה שינוי מסוים, אבל קיבלתי את ההחלטה הזו עבור הקריירה שלי".

על ימיו הראשונים בקריית שלום: "אני כאן רק חמישה ימים ועברתי רק שני ימי אימונים, משחק, אימון ומשחק. מהיום הראשון אני מרגיש כאן טוב מאוד. החבר'ה כאן נהדרים, הם מדברים, הם פתוחים ואני מרגיש נעים מאוד במועדון הזה. מצאתי אנשים מדהימים ומועדון גדול. כמו שאמרתי, שחקנים טובים מאוד ואיכותיים, אנשים טובים מסביב, פתיחות, שמחה ומזג האוויר! הכל כאן. בהשוואה לגרמניה, יש פה כל מה שאתה יכול לרצות".

אמיר סהיטי חוגג (רדאד ג'בארה)

על השאיפות שלו בתקופת ההשאלה, כאשר לצהובים אפשרות לרכוש אותו בסיומה: "אני חייב להתמקד בארבעת החודשים הקרובים. אני כאן בהשאלה, ובקריירה אי אפשר לדעת מה יקרה בקיץ. נראה. אני מקווה להיות בריא ואתן הכל עבור המועדון הזה. אני רוצה לשחק, ליהנות מהזמן שלי, ליהנות מתל אביב וליהנות מהאווירה עם האוהדים הגדולים. העבודה שלי היא לבוא ולתת 100% על המגרש. אני תמיד שם את הקבוצה לפני הכל כדי שננצח, ורק אחר כך את עצמי.

"שיחקתי כל הקריירה במועדונים גדולים עם לחץ גבוה, בקרואטיה וגם בהמבורג, וגם כאן. אבל כמו שאני תמיד אומר, אנחנו צריכים לקחת את זה משחק אחרי משחק", הוסיף סהיטי. "עכשיו צריך לשכוח מהמשחק הזה ולהיות מוכנים ליום שני. אני יודע שזה היה גביע, וביום שני זה ליגה, יהיו יותר אנשים ואווירה גדולה. התמיכה שיש לנו בכל פעם פשוט דוחפת אותנו לנצח כל משחק".