אוג'ר-אליאסים ופילס ייפגשו ברבע הגמר

המדורג ראשון גבר על ואוורינקה בדרך למפגש מול הכישרון המקומי במונפלייה. אדריאן מנארינו הדיח את הומברט בדרבי צרפתי מותח.

קמרון נורי בפעולה על המגרש. (רויטרס)
קמרון נורי בפעולה על המגרש. (רויטרס)

טורניר מונפלייה (Open Occitanie) מתקרב לשלבי ההכרעה, והערב (חמישי) נקבע כי המדורג ראשון והאלוף המכהן, פליקס אוג'ר-אליאסים, יפגוש את הכוכב הצרפתי העולה ארתור פילס בקרב ענק על המקום בחצי הגמר. בזמן ששאר המדורגים הבכירים בטורניר הולכים ומודחים בזה אחר זה, שני הכוכבים הללו הצליחו לשמור על יציבות ולהבטיח לאוהדים המקומיים משחק מרכזי מרתק ברבע הגמר.

אוג'ר-אליאסים, הקנדי בן ה-25 המדורג שמיני בעולם, הוכיח מדוע הוא נחשב לפייבוריט הברור לזכייה שנייה ברציפות על המשטחים הקשים באולם ה-Sud de France Arena. מולו התייצב בסיבוב השני הווטרינר השוויצרי וזוכה שלושת תוארי הגראנד סלאם, סטאן ואוורינקה, שקיבל כרטיס חופשי לטורניר. למרות הניסיון העשיר של השוויצרי בן ה-40, אוג'ר-אליאסים הציג משחק מדויק ויעיל במיוחד.

פליקס אוז'ה-אליאסים מכה בכדור. (אימאגו)פליקס אוז'ה-אליאסים מכה בכדור. (אימאגו)

הקנדי נשען על הנשק המרכזי שלו – ההגשות. הוא הפציץ 16 איילים וזכה ב-82% מהנקודות שבהן הכניס את הסרב הראשון, מה שלא הותיר לוואוורינקה סיכוי רב לשבור. המערכה הראשונה הוכרעה עם שבירה אחת לטובת הקנדי, ובשנייה השוויצרי נתן פייט רציני אך נכנע בתיק-ברייק. בסיום, 4:6 ו-6:7 (3) לאוג'ר-אליאסים. "זה תמיד כבוד גדול לחלוק את המגרש עם אגדה כמו סטאן," אמר המנצח בסיום המשחק במגרש על שם פטריס דומינגז. "הייתי חייב להישאר מרוכז במשחק שלי ולשמור על רמת אינטנסיביות גבוהה מהנקודה הראשונה".

יריבו ברבע הגמר יהיה ארתור פילס בן ה-21, המדורג 42 בעולם (6 בטורניר). הצרפתי הצעיר ממשיך להרשים בחזרה שלו למגרשים לאחר היעדרות ממושכת של חצי שנה בשל פציעת מאמץ בגב. פילס גבר בדרבי צרפתי על אוגו בלאנשט (174 בעולם), שהגיע לטורניר כ"לאקי לוזר", בתוצאה 6:7 (4), 5:7. לאחר משחק מפרך בסיבוב הקודם מול ולנטין רוייה, פילס נראה חד ונינוח יותר הפעם.

"ידעתי שבסופו של דבר אחזור ואהיה מוכן לשחק ברמה הכי גבוהה שלי," שיתף פילס לאחר הניצחון. "למדתי על עצמי שאני לא אדם מאוד חרד". המפגש בין העוצמה של אוג'ר-אליאסים לכישרון המתפרץ של פילס מסתמן כמשחק האיכותי ביותר שנותר בטורניר שסובל מלא מעט הפתעות ושינויים בלוח המשחקים.

פליקס אוז'ה-אליאסים מרוכז במשחק (אימאגו)פליקס אוז'ה-אליאסים מרוכז במשחק (אימאגו)

מלבד ההצלחה של אוג'ר-אליאסים ופילס, המדורגים הבכירים במונפלייה חוו יום קשה מאוד. אוגו הומברט, המדורג 5 בטורניר, הודח על ידי בן ארצו הוותיק אדריאן מנארינו בתום קרב דרמטי של שלוש מערכות, שהסתיים ב-6:7 (4), 6:3, 7:6 (7). מנארינו יפגוש ברבע הגמר את ארתור גה, שקיבל כרטיס חופשי והפתיע את עולם הטניס המקומי כשהעפיל לשמונה האחרונים.

גם פלאביו קובולי האיטלקי (מדורג 2) והוברט הורקאץ' הפולני (מדורג 7) כבר מחוץ לטורניר, מה שסולל את הדרך לפנים חדשות בשלבים המכריעים. בחלק התחתון של ההגרלה, המוקדמות מרטין דאם האמריקאי יפגוש את לוקה נארדי האיטלקי לקרב מסקרן, בעוד טלון גריקספור ההולנדי (מדורג 4) נותר המדורג הגבוה ביותר בחצי זה של ההגרלה, והוא יתמודד מול טיטואן דרוגה הצרפתי על המקום בפיינל פור.

