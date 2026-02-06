יום שישי, 06.02.2026 שעה 08:22
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

שתי התלבטויות לפרץ, אופטימיות לגבי מוסונדה

מאמן הפועל פ"ת שוקל לפתוח עם אלטמן מול סכנין, גם קוסטה בתמונה. במועדון מאמינים שבלם הרכש יעבור את הבדיקות המלאות בהצלחה. וגם: רוטמן ורוזן

עומר פרץ (שחר גרוס)
עומר פרץ (שחר גרוס)

לאחר הניצחון על מ.ס אשדוד ביום ראשון האחרון, הפועל פתח תקווה תתארח מחר (שבת, 18:30) אצל בני סכנין באצטדיון דוחא, לאחד המשחקים היותר חשובים שלה עד תום העונה הסדירה בקרב על הפלייאוף.

הבשורה עבור המאמן עומר פרץ מגיעה מכיוונם של יונתן כהן ונדב נידם, שחזרו לאימונים מלאים וייכללו בסגל. מי שעשוי להפתיע ולהיכלל גם כן הוא המגן השמאלי שחר רוזן, שהצליח לערוך אימון מלא ולאחר האימון המסכם תתקבל ההחלטה.

פרץ צפוי לשמור על מרבית ההרכב שפתח בתחילת השבוע אך יש לו שתי התלבטויות: במרכז המגרש, האם להחזיר את תומר אלטמן, שרשם דקות במשחק האחרון ישירות להרכב במקומו של ג'יימס אדניי, או לפתוח עם הניגרי. התלבטות נוספת היא בחלק הקדמי בין שביט מזל למארק קוסטה שנכנס כמחליף ובישל את השער השני.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

בצל ההתעניינות וההתקרבות להפועל ב"ש שפורסמה ב-ONE, איתי רוטמן שנמצא בעונה מצוינת ימשיך לפתוח, כאשר במועדון סיפרו כי למרות הטענות על כך שלא מיהרו להאריך את חוזהו בשלב מוקדם, כבר בקיץ ישבו במועדון עם הבלם והגישו הצעה לחוזה חדש ארוך טווח עם שדרוג בשכר, ובחודש נובמבר בתום פגישה נוספת הוגשה הצעה עם שדרוג גבוה יותר.

בכל אופן, ההערכה היא שהשחקן יחתום אצל מוליכת הטבלה, בטח לאור עזיבתו המסתמנת של אור בלוריאן לליגת ה-MLS. בינתיים, במועדון מגלים אופטימיות לגבי סוגיית אלכס מוסונדה, שלא עבר לחלוטין את הבדיקות הרפואיות וצפוי לעבור בדיקות מקיפות ביממה הקרובה. אצל העולה החדשה, הבהירו כי מדובר בהליך שקורה לעיתים ועדיין לא החלו חיפושים אחר בלם אחר, שכן האמונה היא שהדברים יסתדרו.

איתי רוטמן (אורן בן חקון)איתי רוטמן (אורן בן חקון)

"אנחנו רואים את הטבלה ואת הקבוצה שמשחקת מולנו. משחק קשוח עם הרבה אמוציות, לא משחק לילדים קטנים. ניסע לשם במטרה להביא נקודות. זה מגרש קשה, אבל אנחנו מאמינים בעצמנו", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק. "נצטרך לבוא בגישה הנכונה כי זה מגרש שאם אתה בא טיפה זחוח אתה יכול לקבל מכה. נצטרך גישה לוחמנית וקשוחה".

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, בוני אמיין, תומר אלטמן (ג'יימס אדניי), רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומרק קוסטה (שביט מזל)

