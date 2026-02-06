אנטמן יערוך בכורה בנתניה, קונאטה ינחת הבוקר

יממה עמוסה עברה על מכבי נתניה אמש (חמישי) , שהחלה עם סיכומו של ווילאן סיפריין והמשיכה בהצטרפותו של באקארי קונאטה, שעל צירופו פורסם ב-ONE, כאשר השניים צפויים לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות.

הצרפתי אמור לחתום לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת, כאשר לפני הגעתו, הוא התייעץ עם מגנה של הפועל תל אביב וחברו, מרכוס קוקו. סיפריין העדיף את היהלומים על פני הצעה מטורקיה לאחר ששוחח עם המאמן רוני לוי, שרואה בצירופו אפשרות להוסיף לקבוצה קצת ניסיון.

סיפריין היה כבר מועמד בעבר לפ.ס.ז’, לאחר שכבש מולה במדי ניס לפני שמונה עונות ואפילו היה אמור להיפגש עם האיש החזק במועדון, נאסר אל חלאיפי, אך אז נפצע וההזדמנות נגוזה. כעת, הוא ינסה להחיות את הקריירה שלו מחדש.

ווילאן סיפריין בליגה הסינית (IMAGO)

היחסים בין צרפתי לנתניה הדרדרו, דיומנדה יושאל?

לגבי קונאטה, הבלם צפוי לנחות כבר הבוקר בישראל, לעבור בדיקות רפואיות ולחתום רשמית. במועדון רוצים עוד לצרף שחקן כנף זר נוסף כאשר מנהלים מגעים עם מספר מועמדים, כשיוחתם אחד מהם, במועדון יחליטו האם להישאר עם שבעה זרים, או להעביר בעסקת השאלה את ג'וניור דיומנדה שכרגע לא נמסרה לו כל הודעה בנושא.

מחר ב-19:30, נתניה תפגוש את עירוני קריית שמונה למפגש בו היהלומים יהיו חייבים לקחת שלוש נקודות כדי להגדיל את הסיכויים להשתחל לפלייאוף העליון. עומר ניראון, מקסים פלקושצ'נקו ו-ווילסון האריס לא ישותפו בשל פציעה, כאשר עזיז אוואטרה המוצהב ייעדר גם הוא.

שחקני מכבי נתניה מאושרים (חגי מיכאלי)

לוי מתכנן שני שינויים מההרכב שהפסיד להפועל תל אביב: ניב אנטמן, בהופעת הבכורה שלו במועדון, יפתח בין הקורות בעוד יובל שדה יהיה זה שימלא את מקומו של אוואטרה בחוליית הקישור. בינתיים, לאחר השיחה הקשה שפורסמה ב-ONE בין השוער תומר צרפתי לבין אנשי המועדון לאחר שלא שוחרר, אמש היחסים החמירו אף יותר, כאשר הוא הוצא מהאימון לאחר תחילתו.

הרכב משוער: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, איתי בן שבת, רותם קלר, יובל שדה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתאוס דאבו.