לוקמן כבש ובישל, אתלטיקו עלתה לחצי גמר הגביע

אתלטיקו מדריד לא התקשתה הערב (חמישי) להשלים את המשימה ולהעפיל לחצי גמר גביע המלך, אחרי ניצחון 0:5 חד וחלק על בטיס ברבע הגמר. הקולצ’ונרוס הציגו עליונות ברורה לכל אורך המשחק, אבל את אור הזרקורים גנב חלוץ הרכש הטרי אדמולה לוקמן, שסיפק הופעת בכורה חלומית עם שער ובישול.

היתרון הראשון הגיע כבר בדקה ה-12. כדור קרן מדויק מצא את דויד האנצ’קו, שהתרומם מעל ההגנה ונגח מקרוב לרשת, 0:1 לאתלטיקו. הקבוצה של דייגו סימאונה המשיכה לשלוט בקצב, ובדקה ה-30 זה כבר הפך ל-0:2, כאשר ג’וליאנו סימאונה קיבל כדור בתוך הרחבה ובעט שטוח ומדויק למרכז השער.

בדקה ה-37 הגיע רגע השיא של לוקמן. חלוץ הרכש מאטאלנטה פרץ קדימה, קיבל כדור עומק מצוין מפבלו באריוס, נכנס לרחבה ובסיומת חדה לפינה הימנית התחתונה קבע 0:3. שער בכורה מרשים, שהמחיש מיד את האיכות, המהירות והחדות שהביא עמו הניגרי.

המחצית השנייה המשיכה באותו קו, ואת החותמת הכמעט סופית שם לוקמן בדקה ה-62. הפעם הוא עבר לתפקיד המבשל, כששלח כדור עומק מושלם לאנטואן גריזמן. הצרפתי השתחרר מול השוער ובעט מוקדם מקצה הרחבה אל החיבורים, שער נהדר שסגר סופית את הסיפור עם 0:4.

עם יתרון כזה, אתלטיקו הורידה הילוך וניהלה את המשחק בבגרות, בדרך להעפלה קלה לחצי הגמר, כאשר טיאגו אלמאדה אף נעץ את המסמר האחרון מתוך הרחבה בדקה ה-83. עבור סימאונה, זה היה ערב מושלם, ועבור לוקמן, פתיחה אידאלית לפרק החדש בקריירה. שער, בישול והשפעה מיידית, בדיוק מה שציפו ממנו במטרופוליטנו, והרבה סיבות לאופטימיות בהמשך הדרך.