יום חמישי, 05.02.2026
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1966-205225פנרבחצ'ה1
64%2098-222925אולימפיאקוס2
63%2345-245027ולנסיה3
62%2156-224926הפועל ת"א4
62%2223-227526הכוכב האדום5
62%2200-224426ברצלונה6
59%2255-230227פנאתינייקוס7
59%2258-236427ריאל מדריד8
58%2156-230826ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
50%2239-223426אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
46%2164-214026וירטוס בולוניה13
44%2232-215827באיירן מינכן14
42%2386-231226מכבי ת"א15
35%2369-226226באסקוניה16
33%2389-216927פרטיזן בלגרד17
32%2308-222725פאריס18
27%2264-207026ליון וילרבאן19
27%2225-208026אנדולו אפס20

"הליגה הזו קשה, ידענו שיהיו רגעים לא טובים"

מאמן הפועל תל אביב, דימיטריס איטודיס, אחרי ההפסד לוולנסיה: "אנחנו צריכים להישאר מאוחדים ולהילחם כדי לצאת מזה ביחד. הריבאונדים עלו לנו ביוקר"

|
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

המשבר של הפועל תל אביב מעמיק. אחרי שהיה נראה כי היא בדרכה לקטוע את רצף ההפסדים, הצליחה הקבוצה באדום לשמוט 16 נקודות הפרש בדרך להארכה נגד ולנסיה, שם נפלה המארחת מהרגליים והפסידה 104:99 כשהיא סופרת הפסד רביעי ברצף ביורוליג.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, התייחס להופעה של קבוצתו: “שלטנו במשחק, אבל ולנסיה עם הרבה איכות חזרה למשחק ברבע הרביעי, לא הצלחנו להגן באחד על אחד, הם הצליחו ליצור הרבה נקודות. הריבאונדים ההתקפיים עלו לנו ביוקר. לא הצלחנו לקלוע טוב בחצי השני ובתוספת הזמן נפלנו.

“הליגה הזו קשה, הפסדנו ארבעה משחקים, ידענו שיהיו לנו רגעים לא טובים. אנחנו צריכים להישאר מאוחדים ולהילחם כדי לצאת מזה ביחד. אני מודה לאוהדים על העידוד, זה עזר לשחקנים. לא הצלחנו לסגור אותם באחד על אחד ולשמור בריבאונדים. אני לא חושב שלעייפות יש קשר”.

