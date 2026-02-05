"הליגה הזו קשה, ידענו שיהיו רגעים לא טובים"

המשבר של הפועל תל אביב מעמיק. אחרי שהיה נראה כי היא בדרכה לקטוע את רצף ההפסדים, הצליחה הקבוצה באדום לשמוט 16 נקודות הפרש בדרך להארכה נגד ולנסיה, שם נפלה המארחת מהרגליים והפסידה 104:99 כשהיא סופרת הפסד רביעי ברצף ביורוליג.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, התייחס להופעה של קבוצתו: “שלטנו במשחק, אבל ולנסיה עם הרבה איכות חזרה למשחק ברבע הרביעי, לא הצלחנו להגן באחד על אחד, הם הצליחו ליצור הרבה נקודות. הריבאונדים ההתקפיים עלו לנו ביוקר. לא הצלחנו לקלוע טוב בחצי השני ובתוספת הזמן נפלנו.

“הליגה הזו קשה, הפסדנו ארבעה משחקים, ידענו שיהיו לנו רגעים לא טובים. אנחנו צריכים להישאר מאוחדים ולהילחם כדי לצאת מזה ביחד. אני מודה לאוהדים על העידוד, זה עזר לשחקנים. לא הצלחנו לסגור אותם באחד על אחד ולשמור בריבאונדים. אני לא חושב שלעייפות יש קשר”.